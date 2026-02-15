Smučarski zvezdnik Lucas Pinheiro Braathen, Norvežan, ki po sporu z norveško smučarsko zvezo od leta 2024 zastopa domovino svoje matere, Brazilijo, je po sobotnem zmagoslavju med opravljanjem medijskih obveznosti doživel še eno presenečenje. Po telefonu ga je poklical nekdanji italijanski smučarski zvezdnik Alberto Tomba, to pa še ni vse.

Alberto Tomba chiama Braathen dopo la vittoria dell’oro: abbiamo finito le lacrime pic.twitter.com/O1Xh5miiHV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 14, 2026

"Bravo, čestitke. Zlata kolajna za Brazilijo, si lahko predstavljaš?" je Braathna nagovoril Tomba, tudi sam dobitnik treh zlatih kolajn na ZOI. "Jokaš kot jaz, najboljši si," mu je še navrgel čustveni Italijan. Najboljši veleslalomist v Bormiu mu je v italijanščini odvrnil le: "Hvala, legenda."

To pa še ni vse. Braathnu je preko platforme X čestital tudi nekdanji nogometni superzvezdnik Ronaldinho. Braathen je v eni od izjav razkril, da je kot otrok tudi sam igral nogomet in se že takrat zaljubil v brazilsko himno, ki so jo predvajali na nogometnih stadionih. V zahvali Ronaldinhu je dejal, da mu brez njega nikoli ne bi uspelo priti do točke, kjer je zdaj.

Čestitkam ob olimpijskem naslovu in prvi zimski olimpijski medalji za Južno Ameriko se je pridružil tudi predsednik Brazilije Lula.

É ourooooooooooooooooooooo! 🇧🇷✨ O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno!



Pela primeira vez, nosso país sobe ao pódio em uma edição olímpica de inverno. A medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen, no slalom gigante, entra para sempre na história do esporte… pic.twitter.com/yoCR4w346R — Lula (@LulaOficial) February 14, 2026

Kako veliko upanja so polagali v 25-letnega smučarja kaže tudi dejstvo, da so mu zaupali vlogo zastavonoše na slavnostnem odprtju olimpijskih iger v Milanu in Cortini.

Foto: Guliverimage

