Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
15. 2. 2026,
9.33

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Lucas Pinheiro Braathen

Nedelja, 15. 2. 2026, 9.33

15 minut

Čestitke za Braathna dežujejo, tudi od Tombe in Ronaldinha #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Lucas Braathen | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Smučarski zvezdnik Lucas Pinheiro Braathen, Norvežan, ki po sporu z norveško smučarsko zvezo od leta 2024 zastopa domovino svoje matere, Brazilijo, je po sobotnem zmagoslavju med opravljanjem medijskih obveznosti doživel še eno presenečenje. Po telefonu ga je poklical nekdanji italijanski smučarski zvezdnik Alberto Tomba, to pa še ni vse.

"Bravo, čestitke. Zlata kolajna za Brazilijo, si lahko predstavljaš?" je Braathna nagovoril Tomba, tudi sam dobitnik treh zlatih kolajn na ZOI. "Jokaš kot jaz, najboljši si," mu je še navrgel čustveni Italijan. Najboljši veleslalomist v Bormiu mu je v italijanščini odvrnil le: "Hvala, legenda."

To  pa še ni vse. Braathnu je preko platforme X čestital tudi nekdanji nogometni superzvezdnik Ronaldinho. Braathen je v eni od izjav razkril, da je kot otrok tudi sam igral nogomet in se že takrat zaljubil v brazilsko himno, ki so jo predvajali na nogometnih stadionih. V zahvali Ronaldinhu je dejal, da mu brez njega nikoli ne bi uspelo priti do točke, kjer je zdaj.

braathen | Foto:

Čestitkam ob olimpijskem naslovu in prvi zimski olimpijski medalji za Južno Ameriko se je pridružil tudi predsednik Brazilije Lula.

Kako veliko upanja so polagali v 25-letnega smučarja kaže tudi dejstvo, da so mu zaupali vlogo zastavonoše na slavnostnem odprtju olimpijskih iger v Milanu in Cortini.

otvoritev ZOI mimihod Lucas Pinheiro Braathen | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Preberite še:

Lindsey Vonn
Sportal "Vožnja je bila vredna padca." Lindsey Vonn po četrti operaciji.
veleslalom ZOI Lucas Pinheiro Braathen
Sportal Braathen še kar joče: Res ne morem ...
veleslalom ZOI Marco Odermatt
Sportal Odermatt: Nisem razočaran, nisem poraženec iger

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Lucas Pinheiro Braathen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.