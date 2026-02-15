Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
15. 2. 2026,
7.00

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, veleslalom (ž)

Tudi pri dekletih zlato na južno poloblo? Brani ga Švedinja.

ZOI superveleslalom Alice Robinson | Alice Robinson je sredi tedna na superveleslalomu osvojila osmo mesto. | Foto Reuters

Alice Robinson je sredi tedna na superveleslalomu osvojila osmo mesto.

Foto: Reuters

Na moškem veleslalomu je v soboto navdušil Lucas Pinheiro Braathen in presenetil favoriziranega Marca Odermatta, tudi na ženskem bi šla lahko zlata olimpijska kolajna na južno poloblo, Novozelandki Alice Robinson. Po dobrem začetku sezone je sicer padla v krizo, tako da je prva favoritka za zlato Julia Scheib. Na štartu prve vožnje ob 10.00 so tudi tri Slovenke: Ana Bucik Jogan (številka 39), Caterina Sinigoi (43), Nika Tomšič (44)

Ana Bucik Jogan | Foto: Bor Slana/STA Ana Bucik Jogan Foto: Bor Slana/STA Pred štirimi leti je veleslalomsko olimpijsko zlato osvojila Švedinja Sara Hector. Veteranka je na štartni listi tudi v Cortini d'Ampezzo. Srebrna je bila Italijanka Federica Brignone, ki je na domačih igrah že spisala neverjetno zgodbo. Zlato je osvojila v superveleslalomu, pa se je le nekaj tednov prej vrnila po težki poškodbi. Prav poškodba pa je letošnji olimpijski nastop vzela bronasti iz Pekinga, Švicarki Lari Gut-Behrami

Najboljša veleslalomistka te sezone je Avstrijka Julia Scheib, ki je dobila štiri tekme svetovnega pokala. Dvakrat je zmagala Novozelandka Alice Robinson, a nato trikrat odstopila. Po eno zmago imata to zimo Švicarka Camille Rast in Sara Hector.

Slovenija je imela pred štirimi leti tri smučarke v prvi dvajseterici: sedma je bila Meta Hrovat, 11. Ana Bucik in 18. Tina Robnik. Dve od teh sta predčasno končali kariero, Goričanka pa jo bo po letošnji sezoni. Pred to sezono je za prvo slovensko adutko v veleslalomu veljala Neja Dvornik, a je novembra utrpela zlom noge in ostala brez olimpijskih iger.

Vse tri Slovenke na štartu veleslaloma si več obetajo od sredinega slaloma. Ana Bucik Jogan je v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala na 40. mestu (23 točk), Štajerka Nika Tomšič in zamejka Caterina Sinigoi pa veleslalomskih točk še nista osvojili.

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, veleslalom (ž), štartna lista:

1. Thea Louise Stjernesund (nor)
2. Sara Hector (Šve)
3. Mikaela Shiffrin (ZDA)
4. Camille Rast (Švi)
5. Paula Moltzan (ZDA)
6. Alice Robinson (NZ)
7. Julia Scheib (Avt)
8. Zrinka Ljutić (Hrv)
9. Valerie Grenier (Kan)
10. Lara Colturi (Alb)
11. Nina O'Brien (ZDA)
12. Lara Della Mea (Ita)
13. Maryna Gasienica-Daniel (Pol)
14. Federica Brignone (Ita)
15. Britt Richardson (Kan)

39. Ana Bucik Jogan (Slo)
43. Caterina Sinigoi (Slo)
44. Nika Tomšič (Slo)
Neja Dvornik Julia Scheib Nika Tomšič Caterina Sinigoi Ana Bucik Jogan Sara Hector veleslalom Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 alpsko smučanje zimske olimpijske igre
