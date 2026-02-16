Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
13.12

Osveženo pred

26 minut

Dirka po Združenih arabskih emiratih Remco Evenepoel Isaac Del Toro

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 13.12

26 minut

Dirka po Združenih arabskih emiratih, 1. etapa

Isaac del Toro v slogu Pogačarja do etapne zmage na dirki po ZAE #video

Avtorji:
A. T. K., STA

Isaac del Toro | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. Na trasi od Madinata Zajeda do palače Liwa (118 km) je mladi Mehičan presenetljivo slavil v zahtevnem sprintu navkreber in oblekel rdečo majico vodilnega.

Isaac del Toro Tadej Pogačar
Sportal Zakaj je zdaj pravi trenutek za Isaaca del Tora in spoznavanje Toura? Pojasnjuje športni direktor Matxin.

Mehičan je v zadnjem slabem kilometru, ki je potekal navkreber s povprečnim naklonom okoli 6 odstotkov, napadel v zadnjih 300 m in za las zdržal do ciljne črte. Drugo mesto je pripadlo Nizozemcu Ceesu Bolu (Decathlon CMA CGM), tretje pa Italijanu Antoniu Tiberiju (Bahrain-Victorious).

Takšen je vrstni red tudi v skupnem seštevku. Mehičan ima štiri sekunde naskoka pred Bolom in šest pred Tiberijem. Ob del Toru glavni favorit za skupno zmago, Belgijec Remco Evenepoel, je bil danes 20., skupno pa zaostaja deset sekund.

Dober kilometer pred ciljem je prišlo do padca, v katerega je bil vpleten tudi prvi favorit za današnjo zmago, Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek). Za zdaj še ni jasno, kako hude poškodbe je utrpel izjemni sprinter, ki se je več minut kasneje pripeljal v cilj.

Za 22-letnega del Tora je bila to 21. zmaga v karieri. V lanski sezoni jih je zabeležil kar 18.

Slovenca Tadeja Pogačarja, lanskega zmagovalca in najboljšega še v letih 2021 in 2022 na tej dirki, tokrat ni na domači dirki svoje ekipe emiratov. Sezono bo začel v začetku marca na Strade Bianche v okolici Sieni.

V torek bo po ZAE na sporedu 12,2 km dolga ravninska vožnja na čas na otoku Hudajrijat. Prvi favorit bo olimpijski in večkratni svetovni prvak v kronometru Evenepoel.

Od Slovencev na dirki nastopa Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki se po sezoni poslavlja od poklicnega kolesarstva.

