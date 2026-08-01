Carapaz izzval Evenepoela, Belgijec pa do zgodovinske zmage

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) je zmagovalec enodnevne španske dirke Klasika San Sebastian. Po dobri 221 kilometrih dirkanja na trasi z več kot 4.200 višinskimi metri je Evenepoel šele v ciljnem sprintu strl odpor Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education - EasyPost) in se veselil svoje četrte zmage na tej baskovski dirki. Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) je zasedel 16. mesto, Gal Glivar (Alpecin - Premier Tech) pa je odstopil.

Remco Evenepoel je v Baskijo prišel z enim samim ciljem še četrtič v karieri osvojiti Klasiko San Sebastian. Uspelo mu je in to kljub temu, da se je dobrih 50 kilometrov pred ciljem znašel v težavah. Zaradi okvare je moral menjati kolo in nato izgubljal moči z lovljenjem glavnine. Še pravočasno se je priključil, se prebil v ospredje in se pripravil na napet finale.

Na zadnjem klancu napornega dne sta se v vodstvo prebila Evenepoel in Richard Carapaz, odločitev o zmagovalcu 45. izvedbe baskovske klasike pa je tako padla šele v zaključnem sprintu v San Sebastianu. Belgijec je bil močnejši in se je vselil svoje četrte zmage na tej dirki, s to pa se je prebil na vrh večne lestvice šampionov, prehitel je namreč španskega kolesarja Marina Lejarreto, ki je v San Sebastianu zbral tri zmage.

"Četrta zmaga, a gotovo najtežja in tista, ki sem jo do zdaj najbolj vesel. Enostavno sem moral dokončati delo, ki ga je zastavila odlična ekipa. Ni šlo brez težav, po spustu iz Jaizbikela mi je počila zračnica, toda Pelizzari je nato opravil odlično delo in me pripeljal nazaj. Ker je šlo spredaj zelo hitro, sva morala biti potrpežljiva in izplačalo se je. Napad pa mi je odlično pripravil van Gils," je po zmagi dejal Evenepoel.

Slovenske barve sta branila Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) in Gal Glivar (Alpecin – Premier Tech). Omrzel je v cilj prišel na 16. mestu, v skupini 29 sekund za zmagovalcem. Iz te skupine je prišel tudi tretje uvrščeni na dirki, Britanec Ben Tulett (Visma | Lease a Bike). Glivar dirke ni končal.

Omrzel, z 20 leti najmlajši udeleženec letošnje preizkušnje, se je držal favoritov, pri tem pa tudi pomagal moštvenemu kolegu pri ekipi Pellu Bilbau, domačinu, ki je odvozil svojo zadnjo dirko v San Sebastianu, do petega mesta.

45. Klasika San Sebastian (221 km): 1. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-Bora-hansghrohe) 5:23:10

2. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-Easy Post) isti čas

3. Ben Tulett (VBr/Visma Lease a bike) + 0:29

4. Christian Scaroni (Ita/Astana)

5. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious)

6. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek)

7. Jan Christen (Švi/UAE Emirates-XRG)

8. Marc Hirschi (Švi/Tudor)

9. Marcel Camprubi (Špa/Pinarello Q36,5)

10. Leo Bisiaux (Fra/Decathlon)

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16. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas Odstop: Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech)

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