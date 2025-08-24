Vodilni Celjani še naprej navdušujejo v 1. SNL. V Stožicah so kar s 5:0 nadigrali tudi Bravo, ohranili stoodstotni izkupiček v ligi in si še povzdignili samozavest pred četrtkovo tekmo leta, evropskim gostovanjem pri Baniku. Primorje in Olimpija, ki ima pred četrtkovim izzivom v Armeniji opravka s kriznim obdobjem, sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Koper se je po zmagi nad Muro (2:1) utrdil na drugem mestu, Maribor pa je prekinil zmagoviti niz Radomljanov (5:1). Vijolice je po dolgem času vodil začasni trener Radovan Karanović, gostje pa so po rdečem kartonu Dejana Vokića (v 42. minuti je bil rezultat še 1:1) popustili v igri. Aluminij je v gosteh poglobil krizo Domžal (2:0), ki so jih zapustili domnevni investitorji, prišlo pa je tudi do menjave trenerja.

Celjanom gre v zadnjem obdobju v Stožicah, ki jih pozna trener Albert Riera kot lastno dlan, več kot imenitno. V prvenstvu so najprej pomendrali Olimpijo (5:0), še pred tem v finalu pokala Koper (4:0), zdaj pa so se znesli še proti Bravu (5:0). Znova je počila celjska petarda. Mladi ljubljanski klub, ki jo je prejšnji teden zagodel Mariboru s čudežno vrnitvijo v zadnjih sekundah (3:3), je doživel prepričljiv poraz.

Albert Riera je v tej sezoni neustavljiv v 1. SNL. V uvodni šestini sezone je osvojil maksimalnih 18 točk, dosegel pa kar 20 zadetkov. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so mrežo Brava že v prvem polčasu zatresli kar štirikrat. Začelo se je v 15. minuti, ko je lastno mrežo po "podaji" Artemijusa Tutyškinasa nesrečno zatresel branilec Brava Kenan Toibibou, nato je v 26. minuti tudi s pomočjo sreče po strelu z razdalje zadel v polno Juanjo Nieto, Litovec Tutyškinas je strelski šov Celjanov nadaljeval v 37. minuti, pet minut pozneje pa je bil po strelu z bele točke uspešen še Danijel Šturm. V 70. minuti je v polno zadel še Rus Nikita Josifov, trener Riera pa je lahko vendarle nekoliko spočil nekaj prvokategornikov za četrtkov spopad v Ostravi.

Ganljiva poteza Celjanov: Mark, mi smo s tabo!

Nogometaši Celja so prišli na zelenico v Ljubljano v majicah, na katerih so zaželeli Marku Zabukovniku hitro okrevanje. Foto: Instagram Trener Celja Albert Riera je sicer zaradi pomembnosti za slovenski nogomet, ki jo nosi četrtkovo srečanje v Ostravi, na katerem bodo grofje lovili preboj v glavni del konferenčne lige, hotel sprva prestaviti nedeljsko tekmo z Bravom. Željo je javno naslovil na Nogometno zvezo Slovenije (NZS), ki vodi tekmovanje, a se mu ni uresničila.

"Banik je v tekmo prišel s tednom dni, ki so ga lahko uporabili za pripravo, saj so konec tedna prestavili tekmo s Pardubicami. Moja pobuda odgovornim je, da bi bili tudi pri nas naklonjeni temu, ko gre za dobro slovenskega nogometa. Ne govorim za vsak krog v kvalifikacijah, ampak vsaj takrat, ko gre za playoff, fazo kvalifikacij, ki določi, ali boš igral v skupinskem delu ali ne. To je naša sedma evropska tekma, pet smo jih odigrali še v domačem prvenstvu. Skupno smo odigrali že 12 tekem od začetka sezone. V številnih državah to počnejo, saj vedo, kaj to prinese njihovim klubom. Pot slovenskih klubov v Evropi je izjemno težka, zato je naša skupna naloga, da razmišljamo v smeri, kako si lahko kot naveza zveza-klub in klub-klub pomagamo, da v Evropo pošljemo čim več klubov. Če obstaja kakršnakoli možnost, da bi tekmo z Bravom prestavili na kasnejši termin, bi jo sprejel. V Stožicah igramo čez tri dni, nato nas čaka najpomembnejša tekma sezone. Enako bi privoščil tudi Olimpiji, da bi se lahko ustrezno odpočili in prihodnji teden poskušali pripraviti vrnitev. Resnično bi potrebovali jokerja," je po četrtkovi zmagi nad Banikom, kjer je v zadnjem delu srečanju njegove varovance že načenjala utrjenost, dejal španski strateg,

V celjskem taboru so zaskrbljeni po poškodbi enega najboljših igralcev, ki ga čaka dolgo okrevanje. Foto: Jure Banfi

Primorje končno zadelo proti Olimpiji

Potrta Olimpija, ki je v četrtek doživela nepričakovano visok poraz proti armenskemu Noahu (1:4) in si s tem močno otežila možnost napredovanja v konferenčno ligo, je doživela nov spodrsljal. V Ajdovščini je proti Primorju osvojila le točko (1:1), že v četrtek pa jih čaka nov naporen izziv, saj bodo gostovali v Armeniji, nato pa bo konec tedna v večnem derbiju v Stožicah gostoval "prerojeni" Maribor.

Diogo Pinto je zadel z bele točke in popeljal zmaje v vodstvo z 1:0. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija je v prestolnici burje zatresla mrežo gostiteljev že v 7. minuti. Peter Agba je po strelu z razdalje namučil Denisa Pintola. Ta ni posredoval najbolje, ampak žogo odbil le do Ivana Durdova, ki je spretno dosegel zadetek. Dalmatinec pa se ni dolgo veselil zadetku, saj je glavni sodnik po posredovanju VAR zaradi nedovoljenega položaja razveljavil zadetek. Mreža Primorja se je znova zatresla v 24. minuti, ko je atraktivno zadel Diogo Pinto, a je bil tudi za zadetek razveljavljen, saj se je Portugalec, odločali so centimetri, ob podaji Durdova nahajal v nedovoljenem položaju.

Nevarni so tudi gostitelji, v uvodnih 30 minutah je dvakrat zapretil najboljši strelec Primorja Kolumbijec Roger Murillo. Ko je že kazalo, da se bo prvi polčas končal brez zadetkov, pa je glavni sodnik Martin Matoša po igranju branilca Primorja z roko v kazenskem prostoru po ogledu VAR posnetka pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Diogo Pinto in se izkazal. Žogo je poslal v levi zgornji kot in popeljal Olimpijo do vodstva z 1:0.

Primorje izenačilo v 49. minuti

Drugi polčas so bolje začeli gostitelji. Kolumbijec Roger Murillo se je izkazal v 49. minuti, ko je izkoristil podajo Tilna Klemenčiča in nato z izjemnim strelom premagal Matevža Dajčarja. To je bil že njegov četrti zadetek v tej sezoni, Primorje pa je sploh prvič, odkar se je vrnilo v 1. SNL, zatreslo mrežo Olimpije. V prejšnji sezoni so Ajdovci štirikrat izgubili proti Olimpiji, skupna razlika v zadetkih pa je znašala 0:11.

Roger Murillo je v tej sezoni dosegel že štiri zadetke in je eden najboljših strelcev 1. SNL. Foto: Reuters

V nadaljevanju srečanja se rezultat ni več spreminjal. Haris Kadrić je v 83. minuti celo dosegel zadetek, vendar ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Maribor s Karanovićem do petarde

Nogometaši Maribora so po odhodu trenerja Tugberka Tanrivermişa spravili navijače v dobro voljo, saj so Radomljane ugnali kar s 5:1. Tako so prekinili zmagoviti niz mlinarjev, ki so pred tem zmagali trikrat zapored, odločilno prednost na srečanju pa so si priigrali po 42. minuti, ko je Dejan Vokić (Radomlje) pri rezultatu 1:1 zaradi udarca z roko v obraz Gregorja Sikoška.prejel rdeči karton. Gostje so ostali z igralcem manj, kar so vijolice po drugem zadetku Benjamina Tetteha v izdihljajih srečanja hitro izkoristile, nato pa v nadaljevanju napolnili mrežo Sama Pridgarja in si napolnili samozavest pred naslednjim krogom, ki prinaša večni derbi v Stožicah.

Benjamin Tetteh je zatresel mrežo mlinarjev že v 3. minuti. Dobrih 20 minut pozneje je znova zadel v polno, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, v sodnikovem podaljšku prvega dela pa je s pomočjo sreče popeljal Maribor še v vodstvo z 2:1. Foto: Jure Banfi

Vijolice je po dolgem času vodil dežurni gasilec v Ljudskem vrtu Radovan Karanović. Strateg, ki je kot zadnji popeljal Maribor do lovorike (naslov leta 2023), se je izkazal. Po srečanju je v Ljudskem vrtu odmevalo ''Žuti, žuti''. Pri gostih je mladi krilni napadalec Matej Malenšek prekinil strelski niz, na prvem mestu najboljših strelcev tekmovanja pa sta ga dohitela tako Tetteh kot tudi napadalec Kopra Deni Jurić.

Radomljani so prek Hrvata Mateja Mamića, ki mu je uspel izjemen volej in je z neubranljivim strelom atraktivno poslal žogo v desni zgornji kot mariborskih vrat, v 28. minuti izenačili rezultat na 1:1. Foto: Jure Banfi

Mariborčani so v zadnjih 15 minutah dosegli tri zadetke. Orphe Mbina je popeljal vijolice v vodstvo s 3:1, nato znova zadel, a je pred tem z roko v obraz udaril Ivana Ćalušića. Gol ni obveljal, Mbina pa je za podoben udarec, kot je bil Vokićev, prejel le rumeni karton. Se je pa Mbina v 87. vpisal med podajalce, ko je zaposlil Isaaca Tshipambo, ta je sam prišel pred Pridgarja in ga ugnal za 4:1, v sodnikovem podaljšku pa je Karol Borys postavil končni izid po podaji Tshipambe.

Kanarčki premagali Muro

Nogometaši Kopra vztrajajo pri vrhu lestvici. Zmago v Stožicah nad Olimpijo (3:1) so nadgradili še z domačim uspehom proti Muri (2:1) in se vodilnemu Celju vsaj do nedelje približali na dve točki zaostanka. Znova se je med strelce vpisal Deni Jurić. Avstralec hrvaških korenin, ki je prejšnji teden v Ljubljani poskrbel za spektakularen zadetek s sredine igrišča, je popeljal gostitelje v vodstvo z bele točke v 5. minuti. Le 11 minut pozneje je znova zatresel mrežo, a je bil njegov zadetek zaradi tega, ker je bila žoga pred tem v akciji že izven igrišča razveljavljen.

V soboto so točke ostale doma na Bonifiki. Foto: Aleš Fevžer

Mura, ki je v prvem polčasu le enkrat usmerila strel na vrata Kopra, je kmalu po začetku drugega dela izenačila na 1:1. Po predložku s kota povratnika Luke Bobičanca je mrežo Kopra zatresel Borna Proleta. Koper je hitro odgovoril, že v 54. minuti je napako 18-letnega branilca Žana Petroviča po podaji Frana Tomeka v zadetek pretopil Isaac Matondo. Do konca dinamičnega srečanja se rezultat ni več spreminjal, Koper pa se je tako utrdil na visokem drugem mestu.

Domžale blizu prve točke, a vseeno ostale brez nje

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v Domžalah, kjer ima dvakratni prvak Slovenije opravka z ogromno rezultatsko krizo, ki se je še podaljšala. Domžalčani tudi po šestih krogih ostajajo brez točk, tokrat jim jo je v samih izdihljajih srečanja zagodel še drugoligaški prvak Aluminij, ki je šele drugič v prvi ligi ugnal Domžalčane na njihovem stadionu. Domači kapetan Haris Vučkić tako za 33. rojstni dan, ki ga je praznoval v četrtek, ni prejel darila v obliki prvih točk v sezoni.

Aluminij je v sodnikovem dodatku zabil kar dvakrat. Foto: Jure Banfi Gledalci v domžalskem športnem parku so sicer na zadetek morali čakati praktično do zadnjih minut. V prvem polčasu je imelo vsako moštvo po eno veliko priložnost. Najprej Aluminij, a Vid Koderman je bil pri dvoboju iz oči v oči z Benjaminom Matičičem premalo natančen. Nedolgo za tem je na drugi strani strel Divineja Omoregieja gostujoči branilec Aleksandar Zeljković preusmeril v prečko. Več od igre so imeli Domžalčani, ki so bili nekajkrat nevarni tudi v drugem polčasu.

Nato pa so gostje mrežo domačih v sodnikovem dodatku zatresli kar dvakrat. V 91. minuti je bil natančen Peter Petriško, ki je v mrežo pospravil odbitek po strelu Adriana Bloudka, dve minuti kasneje pa je Bloudek zabil še sam.

