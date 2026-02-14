Real pahnil Barcelono z vrha lestvice, danes na delu Oblak

V petek zvečer se je z dvobojem Elche - Osasuna začel 24. krog la lige, še vedno pa odmeva nepričakovano visoka pokalna zmaga Atletica, ki je v prvem polfinalnem srečanju razbil Barcelono s 4:0, vse zadetke pa dosegel že v prvem polčasu! Katalonce je v dodatno slabo voljo spravil Real Madrid, saj je nadigral Real Sociedad (4:1) in se zavihtel na vrh lestvice. Na prvem mestu bo najmanj do ponedeljka, ko čaka Barcelono gostovanje pri sosedi Gironi. Tretjeuvrščeni Atletico bo z Janom Oblakom na vratih v nedeljo gostoval pri Rayo Vallecanu. Villarreal je izgubil na gostovanju pri Getafeju (1:2) in tako zamudil priložnost, da bi na lestvici prehitel Atletico.

V uvodnem dejanju 24. kroga la lige sta Elche in Osasuna igrala 0:0, osrednja tema dogajanja v španskem nogometu pa ostaja visoka pokalna zmaga Atletica nad Barcelono. Po zgodnjem avtogolu Erica Garcie so šle stvari za Katalonce na Metropolitanu le še navzdol, do konca prvega polčasa, v katerem je Atletico zabijal kot v transu, Jan Oblak pa je lahko večkrat navdušeno zaploskal soigralcem, so si pridelali zaostanek kar štirih zadetkov (0:4). Tako jih lahko v finale pokala, kjer branijo lovoriko, popelje le še čudežno visoka zmaga na Camp Nouu z vsaj petimi zadetki.

Barceloni se kaj takega ni zgodilo že šest let

Hansi Flick še upa na preobrat v pokalu. Foto: Reuters ''Nismo igrali dobro v prvem polčasu. Stali smo preveč stran od igralcev Atletica, nismo izvajali pritiska, kot bi ga morali. Prvi polčas je bil za nas velika učna ura. Včasih je dobro, da jo prejmeš ob pravem času,'' se je ob vseh kritikah, ki jih doživlja po debaklu v Madridu, tolažil trener Barcelone Hansi Flick. Prepričan je, da bodo njegovi varovanci v nadaljevanju sezone zaigrali bistveno bolje. "Če bomo v vsakem polčasu na povratni tekmi boljši z 2:0, bi bili na pravi poti. To bo naš cilj," se ne predaja in še verjame v preobrat.

Barcelona je nazadnje prejela štiri gol v prvem polčasu avgusta 2020 proti Bayernu, ko je v četrtfinalu lige prvakov izgubila s sramotnim rezultatom 2:8. Garcia se je vpisal v zgodovino kot prvi nogometaš Barcelone od sezone 2004/05, ki je dosegel avtogol, hrkati pa na tekmi prejel še rdeči karton.

Simeone: Naši navijači potrebujejo takšne tekme

Atletico je v četrtek nadigral Barcelono, v nedeljo pa ga čaka gostovanje pri Rayo Vallecanu. Foto: Reuters Atletico je na dobri poti, da osvoji prvo lovoriko po letu 2021. Jan Oblak je znova sedel na klopi, med vratnicama pa je stal Juan Musso. Trener Diego Simeone je po izjemni zmagi nad Barcelono pohvalil vzdušje na Metropolitanu, izpostavil pa štiri napadalce, ki so odlično izkoriščali prazen prostor. To so bili njegov sin Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Antoine Griezmann in Ademola Lookman. "To tekmo si bomo zapomnili ne glede na to, kar se bo zgodilo na povratni tekmi. Takšne predstave ne moreš pozabiti. Naši navijači potrebujejo tako velike tekme v polfinalu," je dejal argentinski strateg, ki ga v nedeljo čaka gostovanje pri mestnem tekmecu Rayo Vallecanu. Na tej tekmi naj bi znova branil Oblak.

Vinicius izsilil dve 11-metrovki in zadel

Brazilec Vinicius je dvakrat zatresel mrežo tekmeca iz San Sebastiana. Foto: Reuters Atletico za do tega kroga vodilno Barcelono zaostaja 13 točk, že v soboto pa je na vrhu prišlo do spremembe. Real Madrid, ki je v naletu, je doma premagal Real Sociedad (4:1) in se zavihtel na vrh. Zasedba iz Madrida je dva zadetka dosegla iz zelo strogo dosojenih enajstmetrovk. Obe je izsilil Vinicius Junior in obe tudi uspešno izvedel (25., 48.). Real Madrid je v 24 tekmah izvedel že 12 strelov z bele točke.

Prvi je mrežo gostov zatresel Gonzalo Garcia (5.), za 3:1 v 31. minuti pa je zadel Federico Valverde. Gostje so na 1:1 izenačili v 21. minuti, ko je prav tako najstrožjo kazen uspešno realiziral Mikel Oyarzabal. Real Madrid je tako uspešno opravil generalko za uvodno tekmo dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov, ki ga čaka v torek z Benfico v Lizboni.

Ranjeno Flickovo četo čaka v ponedeljek neugodno gostovanje pri sosedih v Gironi, ki potrebujejo točke v boju za obstanek.

