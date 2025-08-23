V Nogometnem klubu Maribor so po slovesu trenerja Tugberka Tanrivermisa, ki ni zadovoljil zahtev vodstva, vneto v iskanju njegovega naslednika. Po poročanju EkipeSN bi bil lahko naslednik na klopi štajerske ekipe Victor Sanchez, ki je lani izjemno uspešno vodil Olimpijo.

Po Olimpiji je trenerja že po nekaj tednih nove sezone v začetku tega tedna tudi uradno menjal še Maribor. Pod vodstvom turškega trenerja Tugberka Tanrivermisa je namreč Maribor proti madžarskemu Paksiju izpadel v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. V prvi ligi so vijolice na prvih petih tekmah zbrale samo osem točk (dve zmagi, dva remija in en poraz), zato so se mu v Ljudskem vrtu zahvalili za njegov doprinos.

Mariborčani so se nato vneto podali v iskanje njegovega naslednika, v širšem krogu imen, ki bi lahko prišla v poštev za menjavo, pa se je znašel tudi nekdanji trener Olimpije Victor Sanchez. Ta je Olimpijo lani popeljal do državne krone, nato pa z ljubljanskim delodajalcem ni več našel skupnega jezika o višini njegove pogodbe, zato se je od Ljubljane poslovil.

Zdaj EkipaSN poroča, da naj bi Sanchez že prejel klic lastnika mariborskega kluba Acuna Ilicalija. Kot še poroča omenjeni portal, naj bi bil španski strateg zelo zainteresiran za delo v Mariboru, pogovori o morebitnem sodelovanju pa naj bi se nadaljevali še danes, Maribor mora 'le' še urediti podrobnosti z zastopniki Victorja Sancheza, še poroča EkipaSN.

48-letni Španec je sicer pred prevzemom Olimpije, ki jo je popeljal do osmega naslova državnega prvaka, deloval še kot trener pri Olympiacosu, Betisu, Deportivu La Coruni in Malagi, nazadnje pa je vodil drugoligaša Cartageno. Blestel pa je kot nogometaš, saj je med drugim igral tudi za madridski Real, osemkrat pa je oblekel tudi dres španske reprezentance.

Do nastopa novega trenerja boMariborčane sicer vodil Radovan Karanović, ki je tudi trener mariborske selekcije do 19 let.

