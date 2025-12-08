Oven

Vaše čustveno življenje je v vzponu, kar vas zelo veseli. Predvsem samski boste tarča številnih pogledov in pozitivnih komentarjev, ki bodo dvigali vašo samozavest in status v družbi. Zelo boste zaželeni, zato to obdobje čim bolj izkoristite in si izberite pravo osebo zase. Vi boste tisti, ki boste izbirali.

Bik

Danes se boste počutili bolje. Edino vaša čustva vas bodo lahko danes vrgla iz tira, saj bodo danes zagotovo zelo intenzivna. Premislite, preden se boste spustili v prepir z bližnjimi. Na delovnem mestu boste ponovno zavladali, saj vam nikakršno opravilo ne bo povzročalo težav. Pazite le na odnose.

Dvojčka

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov. Še vedno pa pazite tudi na finance.

Rak

Potrebovali boste nekaj časa samo zase, ker boste hoteli dobiti odgovore na vprašanja glede nekoliko manipulativnega čustvenega odnosa, v katerem ste se znašli. Vzemite si ga in sedaj razčistite vse sporno, kajti kasneje utegnete biti še nekoliko bolj čustveni in možnosti za realni pogled na situacijo bodo manjše.

Lev

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz.

Devica

Še vedno boste razmišljali o težavi na delovnem mestu. Ne odlašajte več, dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. V večernih urah lahko pričakujete obilo prijetnih trenutkov. Večer bo namenjen druženju z bližnjimi. Prisluhnite jim.

Tehtnica

Razočaranje vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve. Namenite čas družini.

Škorpijon

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu.

Strelec

Še vedno ne veste, kako bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte svojo intuicijo.

Kozorog

Prava ljubezen ne more obstajati brez sodelovanja obeh partnerjev. Če čutite pomanjkanje navdušenja, se vprašajte, če je to res tisto, kar si želite. Toda ne izgubite upanja, kajti ljubezen čaka na vas. Le morate jo prepoznati v pravem trenutku. Samski boste morali biti veliko bolj potrpežljivi, kot ste bili do zdaj.

Vodnar

Danes boste razmišljali predvsem o tem, kaj vse želite spremeniti. Čas je, da ukrepate. Odlašanje vas ne bo pripeljalo prav daleč. Bodite pozorni na finance. Sedaj ni čas, ko bi si lahko privoščili prekomerno trošenje denarja. Bodite razumski. Danes bo vaš srečen dan, zato vas lahko čaka mnogo prijetnih trenutkov.

Ribi

Na delovnem mestu boste zbrani, vaša glava bo polna novih idej, ki vam bodo danes zagotovo prišle prav. V središče boste postavili določeno vprašanje, a ker ne boste našli odgovora, ne boste imeli mirnega spanca. Prav je, da si tudi danes privoščite počitek in se otresete stresnega vsakdanjika.