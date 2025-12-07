Na cesti ne izstopa, jo imajo ravno zato radi? Prostora veliko, poraba pod petimi litri.

Za Toyoto pomeni corolla cross enega najpomembnejših modelov. Kaj zmore in nudi po prenovi? Prostora za potnike je precej, poraba pa pod petimi litri.

Corolla cross je po petih letih doživela prenovo, ker je pač prišel čas za tehnološka dopolnila in manjše osvežitve, v osnovne lastnosti, ki so se dobro prijele, pa se ni posegalo. Tako še naprej ostaja preprosto uporabno, zanesljivo družinsko športno terensko vozilo z učinkovitim hibridnim pogonom.

Je najvišja stopnja opreme executive ali GR sport?

Kakor za koga. GR sport, enako kot executive, nadgrajuje opremo style, vendar gresta vsaka v svojo smer, cenovna razlika pa znaša vsega 100 evrov. Kam meri GR sport je seveda očitno, executive pa z bogato opremo poudarja vrline udobnega družinskega potovalnika.

Prenovljeno corollo cross poganjata dva hibridna motorja, 1,8-litrski 104-kilovatni in 2-litrski s 131 kilovati. Preizkusili smo različico s sprednjim pogonom, ki z opremo executive stane 40.400 evrov oziroma 2.200 več s pogonom AWD, akcijska cena vseh različic pa je 750 evrov manjša.

446 centimetrov dolga corolla cross je na gumah 225/50 R18 16 centimetrov dvignjena od tal. Kabina se odklepa z dotikom ročaja, stekel pa ni mogoče upravljati daljinsko. Foto: Aleš Črnivec

Kaj je prinesla prenova?

Preoblikovano masko prekriva satovje, ki se navzgor in ob straneh zliva z gladko površino. V novem odbijaču je spodnja zračna odprtina z meglenkama, nova Bi-LED žarometa sta povezana s svetlo linijo, med vidne spremembe lahko štejemo še zadnje luči.

V kabini je opazna širša konzola med sedežema z malo spremenjeno prestavno ročico. 10,5-palčni zaslon Toyota smart connect in 12,3-palčni digitalni merilnik sta že v vstopni opremi. GR sport gre z agresivno masko, odbijačem brez meglenk in imenu prilagojeno opremo v svojo smer.

Palec gor

Odlika hibridnega postrojenja je hitra pripravljenost za kombinirano delovanje po zagonu hladnega motorja.

Med številnimi vozniškimi pripomočki smo našli Curve speed reduction. To funkcijo, ki pred ovinkom prilagodi hitrost vozila, hvalimo tudi zato, ker ni vsiljena, pač pa si jo voznik lahko izbere.

Pohvalimo možnost zelo počasnega in varnega približevanja oviram v načinu EV, tudi s pomočjo 360-stopinjskega pogleda od zgoraj.

Palec dol

Nenatančnost merilnika hitrosti je posebej moteča, če voznik ne izklopi zvočnega opozorila. Corolla takoj piska, ko digitalni števec pokaže 131, dejansko pa takrat vozi 123 na uro.

Vstopajoči potniki morajo v temi počakati, da voznik v kabini najde neosvetljeno stikalo za odklepanje vrat.

Corolla ni edino vozilo, ki prestraši voznika s samodejnim sunkovitim in glasnim zaviranjem, kadar sistem oceni, da preprečuje neizbežno trčenje.

Usnjeno oblazinjenje z ogrevanima sedežema, pričakovan pogled na okrogel volan in dva zaslona. Na konzoli je nova bleščeče črna plošča s spremenjeno ročico menjalnika. Foto: Aleš Črnivec

Eleganten videz, ki posebej ne izstopa

Vsaj tako ne kot na primer C-HR, s katerim si deli medosno razdaljo 2.640 milimetrov, sicer pa je corolla cross daljša (4.460) in višja (1.620). Na gumah 225/50 R18 je tudi bolj dvignjena od tal (160), je pa opremljena z dodatki, ki pritičejo predstavniku vozil SUV.

Torej ne manjkajo obrobe blatnikov, zaščite pod odbijačema, črno poudarjeni ogledali, plavut in letvi na ostrešju, deli platišč … Razen svetleče linije nad vrati ne najdemo okraskov, ki bi polepšali bočno podobo.

Bencinski 98-kilovatni motor 2.0 dual VVT-i in 83-kilovatni elektromotor

Osnovo pogona predstavlja motor z dizelsko kompresijo 14:1 s spremenljivim odpiranjem izpušnih in sesalnih ventilov. V pogonski sistem z menjalnikom CVT je integriran 83-kilovatni elektromotor, ki polni in prazni baterijo NiMH (nickel-metal hybrid), nameščeno pod zadnjimi sedeži.

Sistemska moč 131 kilovatov pri 6.000 vrtljajih požene 1.537 kilogramov težko vozilo do 180 na uro oziroma v 7,7 sekunde do stotice. Največji navor znaša 190 njutonmetrov med 4.400 – 5.200 vrtljaji. Poraba goriva po protokolu WLTP znaša 5,1 litra na 100 kilometrov.

Dvojni prečni vodili zadaj in McPherson spredaj predstavljajo klasično kombinacijo za zanesljivo lego na cesti. Foto: Aleš Črnivec Corolla cross se pohvali s prostorno kabino za udoben prevoz štirih potnikov in več kot zasilnim mestom za petega. Zadaj najdemo po dva utora za pijačo, ločeno zračenje, vhoda USB C in bralni lučki, stekli sta pomični varnostno, naslonjala 60/40 so nastavljiva. Foto: Aleš Črnivec

Oprema executive v funkciji udobja, varnosti, uporabnosti

Je res 100 evrov cenejša od GR sport, vendar jo prehiteva z nekaterimi lepotno funkcionalnimi elementi (Bi-LED žarometa, meglenki, svetlobni podpis spredaj, inteligentna pomoč pri parkiranju, sistem štirih kamer, usnjeni sedeži, ionizator zraka …).

Po drugi strani se executive odpove nekaterim športno naravnanim elementom, na primer 19-palčnim platiščem, GR sport maski, volanu in sedežem, dodatni funkciji sport mode drive … Sicer pa je cena testne corolle cross 550 evrov višja zaradi kovinske barve in 750 nižja zaradi akcijske cene.

Kakovostni materiali in skrbna izdelava pa manj okraskov

V kabini vlada red brez napak. Sedeži so usnjeni, štirje perforirani, seznam okraskov, ki razbijajo temno notranjost je kratek, celo šivi barvno ne izstopajo. Osvetljen okvir med sedežema in dve črti prek vrat, svetle kljuke, kovinske obrobe zaslonov in zračnikov, kovinska stikala klime in to je to.

Trda plastika prek armature in vrat je obdelana, vmes so mehke površine. Dvojno klimatiziran dobro osvetljen prostor je primeren za udobno potovanje štirih višje raslih oseb (do meter devetdeset) ali petih srednje rasti. Potnikom je na voljo povezljivost mobilnih telefonov, trije vhodi USB, šest utorov za nosilce pijač, nastavljivi nasloni …

Foto: Aleš Črnivec

MyToyota in T-mate

Toyota med materiali o prenovi izpostavlja oba izraza, ki označujeta aplikacijo in sisteme za varnejšo vožnjo. MyToyota predstavlja povezavo med telefonom in avtomobilom ter pomaga pri načrtovanju poti, obvešča o servisnih intervalih, pošilja razna obvestila in nasvete, analizira vožnjo …

T-mate je izbor posodobljenih varnostnih sistemov, ki zaznavajo in preprečujejo trčenje, zaustavijo vožnjo kadar se voznik ne odziva, ohranjajo položaj na označenih pasovih, nadzirajo mrtvi kot, spremljajo prometne znake, omogočajo varno izstopanje. Vključuje sisteme za pomoč pri vožnji (parkiranje, prilagodljiv tempomat, samodejno upravljanje žarometov …).

Voznik ima prednost

Voznikov sedež je električno nastavljiv tudi po višini in v ledvenem delu. Sovoznik se mora zadovoljiti zgolj z ročnim pomikom sedala in naslonjala, sta pa oba sedeža ogrevana, kot tudi usnjen volan, ki je klasično okrogel in neposreden (2,65 lock to lock).

Pogled skozi obroč na 12,3-palčne merilnike je neoviran. Pod 10,5-plačnim zaslonom na dotik je enota ogrevanja in prezračevanja s fizičnimi stikali. Na armaturi ni ničesar oblikovno izpostavljenega, vse je preprosto tako kot mora biti. Tudi prestavna ročica, ki je sicer malo spremenjena, je ohranila obliko pokončne konzole.

Po naklonu nastavljiva naslonjala omogočajo nekaj udobja potnikom, lahko pa malo ali izdatno povečajo prtljažni volumen. Foto: Aleš Črnivec Prtljažni prostor ustreza velikosti vozila, če ga merimo v kubičnih decimetrih (414) ali litrih (473). Upravljanje vrat je električno, ozvočenje JBL sega tudi v zadnji del kabine. Foto: Aleš Črnivec

Razen tempomata so vozna stikala poleg prestavne ročice

Prilagodljiv tempomat se vklopi s kratkim dotikom stikala na volanu, spreminjanje po 1, 5 ali 10 na uro izbere voznik med nastavitvami, podobno kot na primer za samodejno zmanjševanje hitrosti pred ostrejšimi ovinki.

Med petimi voznimi stikali na konzoli je nepogrešljiv drive mode ali za varčno ali dinamično vožnjo, poleg je EV mode. Tudi B položaj prestavne ročice, kot pri številnih vozilih, določa zaviranje z elektromotorjem in bolj izdatno polnjenje baterije.

Vedno odziven in gladko delujoč pogonski sistem

Razen kilometra ali dveh po zagonu hladnega motorja je hibridni pogon nenehno v akciji. Speljevanje z mesta je vedno gladko in to izpred semaforja (stikalo hold zahteva vklop po vsakem zagonu) ali pa med počasnim približevanjem med parkiranjem na milimetre, tudi ob pomoči 360-stopinjskega nadzora.

To se lahko izpelje tudi v načinu EV, ki je sicer namenjen krajšim umirjenim premikom z nizko hitrostjo, seveda, če je baterija zadostno napolnjena. Brezstopenjski menjalnik je idealen za hibridni pogon, med običajno umirjeno vožnjo deluje zvezno brez sunkov in tiho.

Pri močnem pospeševanju CVT ne more iz svoje kože. Vrtljaji motorja glasno prehitevajo, dokler se pogon ne izravna s hitrostjo. To sprejmemo, ker tako pač je, odstopanje merilnika hitrosti je pa res pretirano. Za realne hitrosti 50, 90 in 130 na uro nameri števec vrednosti 54, 95 in 138.

Tudi Toyota kdaj uporabi stolpce za prikaz zgodovine porabe goriva. Izgleda nazorno, vendar ni najbolj uporabno. Litre se težko odčita, za povrh pa manjkajo podatki o prevoženih poteh in časih med posameznimi "updejti". Foto: Aleš Črnivec Sistemska moč 131 kilovatov zlahka premaguje 1.537 kilogramov težko vozilo. Povedano drugače, vsak konj vleče 8,63 kilograma vozila. Ampak spodnje točke za podporno palico pokrova pa ne najde vsak kar takoj. Foto: Aleš Črnivec

Piše, da je vzmetenje pri GR sport dodatno utrjeno

No, podvozje testne corolla cross executive nikakor ni mehko, rečemo da je uravnoteženo. Deluje čvrsto, obenem pa mehko pobira grbine na slabših podlagah. V ovinkih ne zataji (ne mislimo na sistem curve speed reduction) in daje vozniku občutek zanesljivosti.

Lepo prenese tudi test prek hitrostne ovire s 50 na uro, ne da bi potnike odneslo pod strop, takoj za oviro pa se vzmeti brez nihanja vrnejo na izhodišče. Na avtocesti je corolla cross smerno stabilna in tiha razen v fazi močnega pospeševanja. Med potovanjem ni treba povečati glasnosti radia, niti kadar hitrost uide prek dovoljene.

Na avtocesti je najmanj električne pomoči

Preverili smo s tempomatom na 138 (dejansko 130 na uro) oziroma 105 pri omejitvah. Na najvišji točki okoli 600 metrov (Trojane) je poraba znašala 7,3 litra s 5-odstotnim deležem elektrike. Po 80 kilometrih (začeli in končali smo na 300 metrih nadmorske višine) sta znašali povprečji 115 na uro in 6,1 litra, delež elektrike pa je narasel na 15 odstotkov.

43-litrski rezervoar smo po 523 kilometrih prvič napolnili s 30,77 litra, drugič po 425 kilometrih pa z 22,33. Glede na preostalo gorivo bi po obeh točenjih s pripadajočima režimoma vožnje poln rezervoar zadoščal za 730 oziroma 818 kilometrov.

4,5 do 5,5 litra porabi corolla cross pri vožnji z največ 95 po merilniku hitrosti na reliefno in prometno razgibanih relacijah. Na rezultat odločilno vpliva delež ustvarjene električne energije. Še manjša je poraba pri mestnih premikih, ki s hladnim motorjem znaša skoraj 8 litrov, po desetih kilometrih pa je lahko že pod štirimi.