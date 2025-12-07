Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Nedelja,
7. 12. 2025,
18.00

Liga NBA, 7. december

Austin Reaves blestel, a je pogrešal Dončića: Z njim na igrišču je vse lažje

Austin Reaves pogreša Luka Dončića: Hitro se vrni. Foto: Reuters

Austin Reaves pogreša Luko Dončića: Hitro se vrni.

Foto: Reuters

Luka Dončić je po dveh tekmah odsotnosti – zaradi rojstva druge hčerke si je vzel nekaj dni premora in obiskal partnerico Anamarijo Goltes v Sloveniji – spet na voljo trenerju Los Angeles Lakersov JJ Redicku. Vrnitev ljubljanskega košarkarskega superzvezdnika je nestrpno pričakoval tudi Austin Reaves, ki je v času Dončićeve odsotnosti prevzel ofenzivno breme jezernikov na svoja pleča in to izjemno. Ko Luke ni v ekipi, je Reavesovo povprečje 40 točk na tekmo. Slovenski as naj bi ekipi spet pomagal že na spopadu s Philadelphia 76ers, v ponedeljek zjutraj (1.30) po našem času.

Ob odsotnosti Luke Dončića pri LA Lakers blesti Austin Reaves. Tako je bilo tudi na zadnjih dveh tekmah, ki ju je slovenski as izpustil zaradi rojstva druge hčerke Olivie. Reaves je tako k zmagi nad Toronto Raptorsi (123:120) prispeval kar 44 točk, nazadnje pa se je na klasičnem derbiju z Boston Celticsi ustavil pri 36 točkah, a so Jezerniki to tekmo izgubili s 105:126.

Kljub temu, da ob Dončićevi odsotnosti – Ljubljančan je skupno izpustil že šest tekem v tej sezoni – Reaves blesti, pa je priznal, da komaj čaka Ljubljančanovo vrnitev na parket. "Igra je veliko lažja, ko je v ekipi Luka, zato se hitro vrni," je manjkajočemu soigralcu sporočil 26-letni kolega. "Ko je na igrišču pritegne toliko pozornosti nasprotne obrambe, da imam jaz veliko več prostora. Enako velja za LeBrona," je o prednostih popolne zvezdniške zasedbe LA-ja še pojasnjeval Reaves, ko pa Dončićeve pomoči nima, pa "poskušam biti kar se da agresiven in nam zagotoviti najboljše možnosti za zmago".   

Dončić se zdaj očitno vrača na parket, medtem ko se je LeBron James spet znašel na seznamu vprašljivih. LA-ju bo manjkal Marcus Smart, težave pa imajo tudi gostitelji 76ers v Filadelfiji. Po kazni, ki so jo prejeli zaradi zavajanja, ko so Joela Embiida umestili na seznam poškodovanih, nato pa je pred tednom dni proti Atlanti vseeno zaigral, so 31-letnega centra zdaj vpisali na seznam vprašljivih, prav tako 35-letnega veterana Paula Georga, ki se ubada s poškodbo gležnja.

