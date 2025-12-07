Kazen za naslednje nasprotnike Dončića in druščine

Liga NBA je Philadelphio 76ers, naslednje nasprotnike Los Angeles Lakers, kaznovala s sto tisoč dolarji kazni, saj je na srečanju proti Atlanta Hawks nastopil tudi Joel Embiid, in to kljub temu da je bil na seznamu odsotnih.

Liga NBA ima stroga pravila, kar zadeva sezname za tekme. Philadelphia pa jih je ob zmagi proti Atlanti prekršila, saj je v ogenj poslal tudi uradno poškodovanega Joela Embiida. Za "zavajanje" nasprotnika bo tako franšiza morala odšteti sto tisoč dolarjev kazni, saj morajo moštva jasno obelodaniti, kdo je na voljo za srečanje in kdo ne.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/WKqiEAHy0i — NBA Communications (@NBAPR) December 3, 2025

Embiid se sicer kljub operaciji levega kolena, ki jo je opravil že aprila lani, še vedno bori z omenjeno poškodbo, tako da je tudi v tej sezoni izpustil 14 srečanj. Na tekmi proti Hawks pa je, kljub temu da naj ne bi bil v kadru, na koncu vseeno stopil na parket. Nato je izpustil dvoboj z Washingtonom, nastopil na srečanju proti Golden Statu, na zadnji tekmi proti Milwaukeeju v noči na soboto pa ga znova ni bilo v kadru.

Zanimivo bo videti, ali bo tako po novi tekmi premora Embiid kandidiral tudi za nastop v noči na ponedeljek, ko se bodo 76ers udarili z Los Angeles Lakers, pri katerih se po rojstvu hčerke Olivie na parket vrača tudi slovenski superzvezdnik Luka Dončić.