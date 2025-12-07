Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Joel Embiid igral kljub napovedani odsotnosti

Kazen za naslednje nasprotnike Dončića in druščine

Joel Embiid | Joel Embiid v zadnjih dneh eno tekmo odigra, eno pa izpusti. | Foto Reuters

Joel Embiid v zadnjih dneh eno tekmo odigra, eno pa izpusti.

Foto: Reuters

Liga NBA je Philadelphio 76ers, naslednje nasprotnike Los Angeles Lakers, kaznovala s sto tisoč dolarji kazni, saj je na srečanju proti Atlanta Hawks nastopil tudi Joel Embiid, in to kljub temu da je bil na seznamu odsotnih.

Liga NBA ima stroga pravila, kar zadeva sezname za tekme. Philadelphia pa jih je ob zmagi proti Atlanti prekršila, saj je v ogenj poslal tudi uradno poškodovanega Joela Embiida. Za "zavajanje" nasprotnika bo tako franšiza morala odšteti sto tisoč dolarjev kazni, saj morajo moštva jasno obelodaniti, kdo je na voljo za srečanje in kdo ne. 

Embiid se sicer kljub operaciji levega kolena, ki jo je opravil že aprila lani, še vedno bori z omenjeno poškodbo, tako da je tudi v tej sezoni izpustil 14 srečanj. Na tekmi proti Hawks pa je, kljub temu da naj ne bi bil v kadru, na koncu vseeno stopil na parket. Nato je izpustil dvoboj z Washingtonom, nastopil na srečanju proti Golden Statu, na zadnji tekmi proti Milwaukeeju v noči na soboto pa ga znova ni bilo v kadru.

Zanimivo bo videti, ali bo tako po novi tekmi premora Embiid kandidiral tudi za nastop v noči na ponedeljek, ko se bodo 76ers udarili z Los Angeles Lakers, pri katerih se po rojstvu hčerke Olivie na parket vrača tudi slovenski superzvezdnik Luka Dončić.

