Madžarski premier Viktor Orban in vodja madžarske opozicijske stranke Spoštovanje in svoboda (Tisza) Peter Magyar sta danes imela predvolilni zborovanji v Kecskemetu v osrednjem delu Madžarske. Orban se je v športni dvorani sešel s predstavniki svoje spletne pobude Digitalni državljanski krogi, Magyar pa je na mestnem trgu nagovoril svoje privržence.

Na dogodku pod sloganom Kdor hoče mir, se nam pridruži je Viktor Orban vnovič napadel Evropsko unijo in podžgal strahove pred vojno Evrope z Rusijo. Dejal je, da EU razvija svoje vojno gospodarstvo in načrtuje vojno z Rusijo do leta 2030. Zaradi tega bodo madžarske parlamentarne volitve, predvidene za april prihodnje leto, po njegovih besedah "zadnje volitve pred vojno". Če bo njegova vlada ostala na oblasti, bo obstajala možnost, da se Madžarska izogne vojni, je še zatrdil po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Orban je tudi napovedal, da bo madžarska gospodarska delegacija kmalu odpotovala v Moskvo. Pri tem naj bi šlo izključno za gospodarsko sodelovanje v pričakovanju konca vojne in sankcij.

Magyar: Fideszu ne ostaja drugega kot laži, grožnje in razdor

Orbanov glavni tekmec Peter Magyar pa je popoldne pred svojimi privrženci poudaril, da se Orbanova vladajoča stranka Fidesz pripravlja na poraz na volitvah, zato ji ne ostaja drugega kot laži, grožnje in razdor. Orbanu je še očital, da z davki financira svoj "potujoči cirkus", namesto da bi pomagal najrevnejšim v državi. Poudaril je še, da je TIZSA pripravljena voditi Madžarsko.

V javnomnenjskih raziskavah je Magyarjeva stranka TISZA pred Orbanovo stranko Fidesz, ki pa zmanjšuje zaostanek. Anketa Raziskovalnega centra 21, ki so jo opravili med 21. in 28. novebrom, je pokazala, da stranko Tisza podpira 47odstotkov volivcev, Fidesz pa 40 odstotkov. Razlika med strankama se je od oktobra zmanjšala za 10 odstotnih točk v oktobru. Skrajno desna stranka Mi Hazank (Naša domovina) je v novembru dosegla šestodstotno podporo, kar bi ji prineslo dovolj glasov za sedeže v parlamentu.