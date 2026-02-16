Oven

Vaš bližnji prijatelj je zelo občutljiv in hitro ranjen zaradi tistega, kar pravijo drugi. Pomagajte mu in ga spravite ven ter počnita skupaj nekaj zabavnega. Nimate vseh odgovorov, ki jih išče, a že če ga boste odpeljali v družbo, mu bo dobro delo, saj bo takrat misli čisto preusmeril, vi pa se boste sprostili.

Bik

Karkoli boste naredili, ne boste videli nobenega napredka. Lahko bo šlo za vaš pristop, morda bo napačen in vam ne bo pomagal. Velikokrat pričakujete nagrado za vaša dejanja takoj, kar privede do razočaranja. Svoj izziv pričnite brez primerjanja sebe z vsemi drugimi in tako boste startali s pravim pristopom.

Dvojčka

Danes bosta v ospredju vaša ognjevitost in temperament. Na delovnem mestu se boste lahko zapletli v prepire s sodelavci, zato jim pustite prosto pot, naj tudi oni mirno predstavijo svoje argumente. Prisluhnite ljudem okoli vas in ne bodite nepotrpežljivi! Težave se bodo lahko pojavile tudi v odnosih s prijatelji.

Rak

Odnosi v družini in s prijatelji bodo občutljivejši kot sicer. Namenite jim več pozornosti. Pojasnite jim, da imate trenutno res veliko dela v službi. Prav gotovo vas bodo razumeli. Na delovnem mestu boste zelo uspešni in vse nadure, ki ste jih v zadnjem času naredili na delovnem mestu, bodo obrodile sadove.

Lev

Nadzorujte svoje vedenje. Pesimistične misli vas bodo povsem omrežile. Razočarani boste nad partnerjem, saj se vam bo zdelo, da vas ne razume. Tudi na delovnem mestu bodo od vas zahtevali več kot dogovorjeno. Recite ne, saj tudi vi niste stroj. Nejevoljni boste. Izogibajte se prepirom, če se le lahko, vseeno pa se postavite zase.

Devica

Bodite še malce strpni in potrpežljivi, kajti za dežjem vedno posije sonce. Tudi v vašem primeru bo tako, saj boste dobili veliko dobrega na področju službe. To se še posebej nanaša na tiste, ki delate z ljudmi v medijih ali marketingu. Zablesteli boste, polni boste novega zanosa, delo boste začeli opravljati na nek nov način.

Tehtnica

Vezani boste čutili, da se vaše razmerje izboljšuje. S partnerjem bosta dosegla stabilno raven razumevanja. Komunikacija je v razmerju temeljna, zato je prav, da izražate svoje skrbi in pomisleke. Predstavniki moškega spola boste zares zagreti za svojo boljšo polovico. Samski pričakujte veliko nežnih trenutkov.

Škorpijon

Osredotočite se na splošno počutje in vitalnost. Vašemu telesu primanjkuje energije, zato boste morali napolniti baterije. Lenarjenje si lahko privoščite kasneje, zato ne oklevajte več. Sedenje lahko slabo vpliva na počutje, prav tako pa boste morali začeti paziti na odvečne kilograme. Delovni dan bo danes minil zelo hitro.

Strelec

Imeli boste močno željo spremeniti veliko stvari v poslovnem življenju, a prave stvari vam bodo nekako kar polzele iz rok. Prišlo bo do zavlačevanja. Bodite potrpežljivi, kajti situacija se bo počasi začela razvijati. Določene poslovne načrte boste odpovedali, saj se bodo pojavili novejši in veliko boljši.

Kozorog

Danes se boste dobro razumeli s partnerjem. Če ste se še včeraj počutili oddaljeni od njega, bosta danes že dopoldan čutila iskrice ljubezni in radoživ odnos. Konflikti niso vidni. Če imate skrbi, se pogovorite s partnerjem. Samski boste danes omejili ljubosumje. Ne belite si glave s težavami, ki jih v resnici ni.

Vodnar

Če ne vidite rešitve, se obrnite na tiste, ki vam lahko pomagajo. V službi je situacija dosegla vrelišče in le nadrejeni vam lahko pomagajo, da se boste izvili iz nje. Naj vas ne bo strah zaprositi za pomoč, saj so na vaši strani. Zvečer boste izmučeni, zato se s partnerjem posvetita lenarjenju.

Ribi

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih reklam. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam.