Velika novost, Luka Dončić česa takega preprosto ne pomni

V noči na ponedeljek bo Los Angeles ponudil zvezdniški spektakel All-Star, kot ga košarkarska liga NBA ne pomni. Tekmovalni format je močno spremenjen, saj bodo nastopile kar tri ekipe. Dve sestavljajo le ameriški košarkarji, tretjo pa zvezdniki, ki niso bili rojeni v ZDA. V ekipi World Team bo nastopil tudi Luka Dončić, ki bo tako združil moči z velikim prijateljem Nikolo Jokićem. Na prvi tekmi večera, ki bo zanj najverjetneje tudi zadnja, se bo pomeril proti ekipi USA Stars, pri kateri prevladujejo mlajši ameriški košarkarski asi.

Letošnji konec tedna All-Star poteka v košarkarskem domu moštva Los Angeles Clippers. Najboljši košarkarji na svetu, ki razvajajo ljubitelje v ligi NBA, bodo zvezdniški ekshibicijski spektakel, na katerem ponavadi prevladujejo atraktivne poteze in manj zavzeta igra v obrambi, odigrali v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu.

V središču pozornosti Slovenec, Srb in Francoz

Nikola Jokić na dogodku v mestu angelov ne skriva dobre volje. Foto: Reuters Luka Dončić je letos postavil kar nekaj mejnikov. Prvič je zbral največ glasov izmed vseh, ki so mu jih za nastop na tekmi All-Star namenili navijači. Prvič bo tudi del spektakla kot košarkar Jezernikov, skupno pa bo na tekmi All-Star, na kateri prevladujejo hiter ritem igre, visoko število doseženih košev in sproščenost, nastopil že šestič. Ker je imel nedavno težave s poškodbo stegenske mišice, zaradi katere je izpustil zadnje štiri tekme Lakersov, zdravniki nočejo ničesar prepustiti naključju.

Tako naj bi Dončić na All-Star koncu tedna odigral le prvo tekmo, na preostalih pa sedel na klopi in bodril svoje legionarske soigralce. Dončić, ki je v tej sezoni najboljši strelec tekmovanja in eden osrednjih kandidatov za priznanje MVP-igralca sezone, bo del ekipe World Team (svetovna ekipa), v kateri so zbrani vsi vrhunski košarkarji, ki se niso rodili v ZDA. V njegovi ekipi poleg njega najbolj izstopata velik prijatelj Nikola Jokić, s katerim si je 26-letni Ljubljančan prejšnji večer privoščil že nekaj tradicionalnih norčij in šaljivih zbadanj, ter mladi francoski orjak Victor Wembanyama, ki slovi po raznovrstnosti tako v napadu kot tudi obrambi.

Victor Wembanyama si bo danes delil slačilnico tudi z Luko Dončićem. Foto: Reuters

Dončić bo prvič, odkar nastopa na All-Star koncu tedna, izkusil tudi nov tekmovalni format. Prvič v zgodovini ne bosta nastopili le dve, ampak kar tri ekipe. Najprej se bo vsaka pomerila z vsako, vsaka tekma bo trajala 12 minut, na koncu pa se bosta dve najuspešnejši ekipi večera pomerili še v finalu. Na drugi strani velike luže prevladuje prepričanje, da bodo uvodne tri tekme potekale v duhu pasivne obrambe in ogromnega števila lahkih doseženih košev, povsem drugače pa naj bi bilo v finalu, kjer bi se lahko igralo "na vso moč" tako v napadu kot tudi obrambi.

Zmagovalno ekipo bo v finalu motiviral tudi podatek, da si bodo njeni člani lahko razdelili dodatno nagrado za zmago. Ta znaša 1,8 milijona ameriških dolarjev.

Dogajanje v Los Angelesu se bo začelo okrog 23. ure, na prvi tekmi pa se bosta spoprijeli zvezdniški ekipi USA Stars in Team World. Zmagovalec srečanja se bo na naslednji tekmi pomeril s selekcijo USA Stripes, nato se bo s slednjo udaril še poraženec uvodnega srečanja. Finale naj bi se začelo malce po 1. uri po slovenskem času.