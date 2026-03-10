Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

10. 3. 2026,
13.38

32 minut

Torek, 10. 3. 2026, 13.38

32 minut

"Čas je za novo poglavje"

Christina Ager končala kariero

R. Sp.

Christina Ager je končala kariero.

Christina Ager je končala kariero.

Foto: Reuters

"Konec je. Čas je, da napišem novo poglavje in se poslovim od smučanja. 13 let v svetovnem pokalu v smučanju – z mnogimi vzponi, a tudi padci. S ponosom se lahko ozrem nazaj na neverjetno vznemirljivo obdobje." S tem zapisom na družbenem omrežju Instagram je avstrijska alpska smučarka Christina Ager sporočila, da končuje kariero.

Po debelem desetletju od premiernega nastopa v svetovnem pokalu se 30-letna Christina Ager poslavlja od tekmovalnega alpskega smučanja.

Tirolka je ob debiju na najvišji ravni leta 2013 senzacionalno s številko 53 osvojila četrto mesto na slalomu v Leviju, pozneje pa se usmerila v hitre discipline. 

Največji uspeh je dosegla januarja 2024, ko je na smuku v Cortini d`Ampezzo zasedla tretje mesto. 

Christina Ager | Foto: Reuters

"Konec je. Čas je, da napišem novo poglavje in se poslovim od smučanja. 13 let v svetovnem pokalu v smučanju – z mnogimi vzponi, a tudi padci. S ponosom se lahko ozrem nazaj na neverjetno vznemirljivo obdobje. To poglavje mojega življenja me je oblikovalo v osebo, kakršna sem danes. Neverjetno sem hvaležna, da sem vse to doživela. Velika zahvala vsem, ki so me spremljali na tej poti – trenerjem, fizioterapevtom, mentalnim trenerjem, dobaviteljem opreme in mnogim drugim," je ob koncu kariere zapisala na družbenem omrežju.

