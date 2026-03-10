Rusi nad Ukrajino s 137 droni: poročajo o mrtvih in ranjenih

V novih ruskih napadih so bili v Ukrajini ubiti najmanj štirje ljudje, približno 30 jih je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah ukrajinske zračne obrambe so ponoči zabeležili 137 napadov z droni, pri čemer so jih 122 prestregli. Ruska vojska je medtem sporočila, da je ponoči prestregla 17 ukrajinskih dronov.

14.15 V ruskih napadih ubiti najmanj štirje ljudje

Ruske sile so ponoči Ukrajino napadle s 137 brezpilotnimi letalniki, ukrajinska protizračna obramba jih je prestregla 122, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V obleganem vzhodnem ukrajinskem mestu Slavjansk v regiji Doneck so bili v ruskih napadih ubiti najmanj štirje ljudje, ranjenih je bilo 16, vključno s 14-letnikom, so sporočile lokalne oblasti.

Objavljene fotografije prikazujejo zgorela vozila in stanovanjsko stavbo, ki je bila v napadih uničena. Po navedbah župana je Rusija mesto napadla s tremi vodenimi bombami, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Drugod po Ukrajini je bilo v napadih po navedbah lokalnih oblasti poškodovanih najmanj 14 ljudi. V mestu Dnipro na jugovzhodu države je bila poškodovana stanovanjska stavba, je na Telegramu sporočil guverner regije Oleksandr Hanša. Poškodovanih je bilo deset ljudi, med njimi 12-letni deček.

V regiji Doneck so bili ubiti najmanj štirje ljudje. Foto: Reuters

Še štirje ljudje so bili poškodovani v mestu Harkov na severovzhodu države v napadu brezpilotnikov, ki so zadeli sosesko enodružinskih hiš, je sporočil župan Ihor Terehov.

Ukrajinske sile so sicer v zadnjih tednih po navedbah generala Oleksandra Komarenka izpod nadzora ruskih sil ponovno prevzele skoraj 400 kvadratnih kilometrov ozemlja in zdaj nadzorujejo skoraj celotno regijo Dnipropetrovsk, še poroča DPA.

Ruska vojska je medtem sporočila, da je ponoči prestregla 17 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.

14.10 Komisija ZN zaradi deportacij ukrajinskih otrok Rusijo obtožila zločinov proti človečnosti

Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija Združenih narodov je danes obtožila Rusijo, da je s prisilnimi deportacijami ukrajinskih otrok v Rusijo storila zločine proti človečnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskovalno komisijo je leta 2022 po začetku ruskega napada na Ukrajino ustanovil Svet Združenih narodov za človekove pravice za preiskavo domnevnih kršitev človekovih pravic, mednarodnega humanitarnega prava ter zločinov v ukrajinski vojni.

"Komisija je na podlagi zbranih dokazov ugotovila, da so ruske oblasti z deportacijami in prisilnimi premestitvami ter tudi s prisilnim izginotjem ukrajinskih otrok storile zločine proti človečnosti," je poudarila komisija ob danes objavljenem poročilu v Ženevi.

Ugotovila je tudi, da je ob nezakonitih deportacijah in premestitvah Moskva tudi "neupravičeno odlašala z njihovo repatriacijo", kar je vojni zločin.

V poročilu je poudarila, da so ruske oblasti z območij, ki so jih okupirale v Ukrajini, deportirale ali prisilno premestile na tisoče otrok. Potrdila pa je deportacijo ali prisilno premestitev 1.205 ukrajinskih otrok.

Vprašanje ugrabljenih ukrajinskih otrok je v Ukrajini zelo občutljivo ter ostaja v središču pogajanj o morebitnem mirovnem sporazumu med Kijevom in Moskvo. Foto: Reuters

Ugotovila je tudi, da je bilo sodelovanje ruskega predsednika Vladimirja Putina pri tem vidno od samega začetka "tudi prek njegove neposredne oblasti nad subjekti, ki so usmerjali in izvajali to politiko".

Na podlagi obtožb o prisilni deportaciji več tisoč ukrajinskih otrok je sicer Mednarodno kazensko sodišče marca 2023 izdalo naloga za aretacijo Putina in ruske komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Generalna skupščina Združenih narodov pa je v decembra lani sprejeti resoluciji Rusijo pozvala, naj v Ukrajino vrne vse ugrabljene otroke.

Vprašanje ugrabljenih ukrajinskih otrok je v Ukrajini zelo občutljivo ter ostaja v središču pogajanj o morebitnem mirovnem sporazumu med Kijevom in Moskvo.

Po ocenah Kijeva je bilo od začetka ruske invazije z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno odpeljanih okoli 20 tisoč ukrajinskih otrok. Do zdaj so jih domov vrnili okoli 2.000.

Rusija prisilne deportacije odločno zanika in s preiskovalno komisijo ZN, ki je ne priznava, ne sodeluje. Potrdila je samo, da je nekaj ukrajinskih otrok preselila iz njihovih domov ali sirotišnic, da bi jih zaščitila pred spopadi.

Komisija pa je poudarila, da mednarodno humanitarno pravo zahteva, da so evakuacije "začasne in motivirane z nujnimi zdravstvenimi ali varnostnimi razlogi". Po njenih podatkih se kar 80 odstotkov deportiranih ali premeščenih ukrajinskih otrok še ni vrnilo domov, saj ruske oblasti niso vzpostavile sistema, ki bi olajšal njihovo vrnitev, temveč so se osredotočile na njihovo dolgoročno namestitev pri ruskih družinah in v institucijah.