Hrvaška se je po številu restavracij, do katerih je mogoče priti le s čolnom, uvrstila na visoko drugo mesto, so pokazali rezultati raziskave, ki jo je objavila platforma BoatBooker. V raziskavi so analizirali več kot tisoč restavracij v 45 državah, Hrvaška pa je zaostala le za Grčijo ter prehitela Italijo, Indonezijo in Maldive.

Po podatkih raziskave je stroge kriterije – da je do restavracije mogoče priti le s čolnom, da ima restavracija veliko število ocen in da minimalna ocena znaša 4,5 zvezdice – izpolnjevalo kar 211 lokacij na Jadranu.

Izstopajo otočja okoli Visa, Hvara in Kornatov

Omeniti velja predvsem restavracije, ki se nahajajo na otokih in v skritih zalivih. Med primera odličnosti so tako uvrstili Konobo Šešula na otoku Šolta in Konobo Mare v zalivu Katina na Kornatih. Omenjeni restavraciji izstopata kot primera t. i. koncepta "Dock & Dine", ki označuje kulinarično izkušnjo prihoda s čolnom na vrhunsko večerjo.

Analiza je pokazala tudi, da je središče hrvaške navtične in gastronomske ponudbe v srednji in južni Dalmaciji. Posebej izstopajo otočja okoli Visa, Hvara in Kornatov, kjer so skoncentrirane številne takšne restavracije.

Na svetovni lestvici sicer vodi Grčija, ki ima 349 takšnih restavracij, Hrvaška pa je z 211 lokacijami na drugem mestu. Sledijo Italija s 150, Indonezija z 91 in Maldivi s 67 restavracijami.

