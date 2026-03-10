Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
10. 3. 2026,
14.04

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
številke restavracija potovanja Hrvaška

Torek, 10. 3. 2026, 14.04

6 minut

Hrvaška druga na svetu po številu restavracij, do katerih je mogoče priti le s čolnom

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Restavracija, Hrvaška, otok | Analiza je pokazala, da je središče hrvaške navtične in gastronomske ponudbe v srednji in južni Dalmaciji. | Foto Shutterstock

Analiza je pokazala, da je središče hrvaške navtične in gastronomske ponudbe v srednji in južni Dalmaciji.

Foto: Shutterstock

Hrvaška se je po številu restavracij, do katerih je mogoče priti le s čolnom, uvrstila na visoko drugo mesto, so pokazali rezultati raziskave, ki jo je objavila platforma BoatBooker. V raziskavi so analizirali več kot tisoč restavracij v 45 državah, Hrvaška pa je zaostala le za Grčijo ter prehitela Italijo, Indonezijo in Maldive.

Po podatkih raziskave je stroge kriterije – da je do restavracije mogoče priti le s čolnom, da ima restavracija veliko število ocen in da minimalna ocena znaša 4,5 zvezdice – izpolnjevalo kar 211 lokacij na Jadranu.

Izstopajo otočja okoli Visa, Hvara in Kornatov

Omeniti velja predvsem restavracije, ki se nahajajo na otokih in v skritih zalivih. Med primera odličnosti so tako uvrstili Konobo Šešula na otoku Šolta in Konobo Mare v zalivu Katina na Kornatih. Omenjeni restavraciji izstopata kot primera t. i. koncepta "Dock & Dine", ki označuje kulinarično izkušnjo prihoda s čolnom na vrhunsko večerjo.

Analiza je pokazala tudi, da je središče hrvaške navtične in gastronomske ponudbe v srednji in južni Dalmaciji. Posebej izstopajo otočja okoli Visa, Hvara in Kornatov, kjer so skoncentrirane številne takšne restavracije.

Na svetovni lestvici sicer vodi Grčija, ki ima 349 takšnih restavracij, Hrvaška pa je z 211 lokacijami na drugem mestu. Sledijo Italija s 150, Indonezija z 91 in Maldivi s 67 restavracijami.

Preberite še:

Motovun
Trendi Vikend izlet v Istro: kako najbolj pristno doživeti Motovun?
thumb
Trendi Slovenski pevec v hrvaškem šovu zmagal s preobrazbo v vročo Španko
Hrvatica
Novice Hrvati osuplo o Sloveniji: Onkraj Sotle je drug svet. 50 let pred nami so.
številke restavracija potovanja Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.