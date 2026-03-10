Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Torek,
10. 3. 2026,
8.00

Osveženo pred

10 ur, 38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Domen Novak Jan Tratnik Primož Roglič Primož Roglič Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja

Torek, 10. 3. 2026, 8.00

10 ur, 38 minut

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, 2. etapa (206 km)

Rogliča in druščino čaka spektakularen zaključek v srednjeveškem biseru

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Tirreno Adriatico 2026, Primož Roglič | Druga etapa dirke Tirenno-Adriatico se bo končala s spektakularnim zaključkom v San Gimignanu. | Foto Ana Kovač

Druga etapa dirke Tirenno-Adriatico se bo končala s spektakularnim zaključkom v San Gimignanu.

Foto: Ana Kovač

Na kolesarski dirki Tirreno–Adriatico bo danes na sporedu 206 kilometrov dolga etapa od Camaioreja do znanega srednjeveškega bisera San Gimignana. Kolesarje v zaključku čaka tudi pet kilometrov makadama, zadnji kilometer in pol do cilja bo potekal navkreber. Modro majico vodilnega bo nosil Italijan Filippo Ganna, ki je dal vedeti, da majice ne bo predal brez boja. Etapa se bo začela ob 10.55, najboljše v cilju pričakujejo okoli 16. ure.

Christian Pömer
Sportal "Primož je najboljši kolesar za enotedenske dirke, Janu pa pravim kar švicarski nož iz Slovenije"

Druga etapa od Camaioreja do San Gimignana bo precej zahtevnejša, predvsem v drugi polovici. Po začetku ob toskanski obali trasa vodi mimo Pise in Livorna, nato pa se pri Cecini obrne proti notranjosti.

Kolesarje čakajo vzponi proti Cerretu in Castelnuovu Val di Cecina, nato pa še 5,3 kilometra dolg makadamski odsek na obrobju San Gimignana. Ta poteka večinoma navkreber in vključuje tudi nekaj zelo strmih ramp.

Tudi zaključek bo zelo zahteven. Po makadamu sledi strm asfaltni vzpon z naklonom do 14 odstotkov. Po prehodu skozi mestna vrata Porta San Matteo se podlaga spremeni v tlakovce, cesta pa se še naprej vzpenja vse do cilja v zgodovinskem središču San Gimignana.

Profil 2. etape dirke TirennoAdriatico:

Tirenno-Adriatico 2026 2. etapa | Foto:

Tirenno-Adriatico 2026 2. etapa | Foto:

Bo modra majica zamenjala lastnika?

Med favorite za etapno zmago sodijo Mathieu van der Poel (Alpecin–Deceuninck), Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) ter dvojec ekipe UAE Emirates – XRG Isaac del Toro in Jan Christen, ki sta se v nedeljo odlično znašla na makadamskih odsekih dirke Strade Bianche, nikoli pa ne gre odpisati niti Primoža Rogliča (Red Bull–BORA–hansgrohe).

Slovenski šampion, za katerega je dirka dveh morij prvi pravi test sezone, je po prvi kronometrski etapi na sedmem mestu. Za enim glavnih tekmecev v boju za skupni seštevek, Nizozemcem Thymenom Arensmanom (Ineos Grenadiers), zaostaja le devet sekund, medtem ko so si nekateri drugi favoriti – Isaac del Toro, Antonio Tiberi, Matteo Jorgenson – nabrali še nekoliko več zaostanka.

Cilj 2. etape bo v srednjeveškem mestu San Giminiano v Toskani. | Foto: Ana Kovač Cilj 2. etape bo v srednjeveškem mestu San Giminiano v Toskani. Foto: Ana Kovač

Na dirki nastopata še dva Slovenca. Jan Tratnik (Red Bull–BORA–hansgrohe) bo pomagal Rogliču, Domen Novak (UAE Emirates – XRG) pa bo skušal pomembno vlogo odigrati pri podpori Del Toru.

Etapa se bo začela ob 10.55, najboljše v cilju v San Gimignanu pričakujejo okoli 16. ure.

Galerija s 1. etape dirke Tirenno-Adriatico (foto: Ana Kovač)

Fotogalerija
1
 / 10
Fotogalerija
1
 / 50

Preberite še:

Tirreno Adriatico 2026, Primož Roglič
Sportal Ganna upravičil pričakovanja, Roglič le devet sekund za enim od tekmecev za Neptunov trizob
Primož Roglič
Sportal "Naučil sem se že, da bolj kot planiraš, bolj gre lahko vse narobe"
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar po premoru, ki je bil vse prej kot to, poslal jasno sporočilo
Tadej Pogačar
Sportal V Toskani del makadamske ceste poimenovali po Tadeju Pogačarju #foto
Domen Novak Jan Tratnik Primož Roglič Primož Roglič Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.