Rogliča in druščino čaka spektakularen zaključek v srednjeveškem biseru

Na kolesarski dirki Tirreno–Adriatico bo danes na sporedu 206 kilometrov dolga etapa od Camaioreja do znanega srednjeveškega bisera San Gimignana. Kolesarje v zaključku čaka tudi pet kilometrov makadama, zadnji kilometer in pol do cilja bo potekal navkreber. Modro majico vodilnega bo nosil Italijan Filippo Ganna, ki je dal vedeti, da majice ne bo predal brez boja. Etapa se bo začela ob 10.55, najboljše v cilju pričakujejo okoli 16. ure.

Druga etapa od Camaioreja do San Gimignana bo precej zahtevnejša, predvsem v drugi polovici. Po začetku ob toskanski obali trasa vodi mimo Pise in Livorna, nato pa se pri Cecini obrne proti notranjosti.

Kolesarje čakajo vzponi proti Cerretu in Castelnuovu Val di Cecina, nato pa še 5,3 kilometra dolg makadamski odsek na obrobju San Gimignana. Ta poteka večinoma navkreber in vključuje tudi nekaj zelo strmih ramp.

Tudi zaključek bo zelo zahteven. Po makadamu sledi strm asfaltni vzpon z naklonom do 14 odstotkov. Po prehodu skozi mestna vrata Porta San Matteo se podlaga spremeni v tlakovce, cesta pa se še naprej vzpenja vse do cilja v zgodovinskem središču San Gimignana.

Profil 2. etape dirke Tirenno–Adriatico:

Bo modra majica zamenjala lastnika?

Med favorite za etapno zmago sodijo Mathieu van der Poel (Alpecin–Deceuninck), Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) ter dvojec ekipe UAE Emirates – XRG Isaac del Toro in Jan Christen, ki sta se v nedeljo odlično znašla na makadamskih odsekih dirke Strade Bianche, nikoli pa ne gre odpisati niti Primoža Rogliča (Red Bull–BORA–hansgrohe).

Slovenski šampion, za katerega je dirka dveh morij prvi pravi test sezone, je po prvi kronometrski etapi na sedmem mestu. Za enim glavnih tekmecev v boju za skupni seštevek, Nizozemcem Thymenom Arensmanom (Ineos Grenadiers), zaostaja le devet sekund, medtem ko so si nekateri drugi favoriti – Isaac del Toro, Antonio Tiberi, Matteo Jorgenson – nabrali še nekoliko več zaostanka.

Cilj 2. etape bo v srednjeveškem mestu San Giminiano v Toskani. Foto: Ana Kovač

Na dirki nastopata še dva Slovenca. Jan Tratnik (Red Bull–BORA–hansgrohe) bo pomagal Rogliču, Domen Novak (UAE Emirates – XRG) pa bo skušal pomembno vlogo odigrati pri podpori Del Toru.

Etapa se bo začela ob 10.55, najboljše v cilju v San Gimignanu pričakujejo okoli 16. ure.

Galerija s 1. etape dirke Tirenno-Adriatico (foto: Ana Kovač)

