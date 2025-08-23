Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Sobota,
23. 8. 2025,
9.30

Osveženo pred

15 ur, 1 minuta

Druga liga, 3. krog

Primorski derbi v Sežani

Ja. M.

stadion Tabor Sežana | Derbi kroga bo v nedeljo v Sežani. | Foto Grega Valančič/Sportida

Derbi kroga bo v nedeljo v Sežani.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tretji krog druge slovenske nogometne lige bo potekal od sobote do ponedeljka. Eden favoritov, kranjski Triglav, ki se je v prejšnjem krogu doma opekel proti Beltincem, odhaja na gostovanje k stoodstotnemu Grosuplju. Tudi preostala trojica, ki je slavila na uvodnih dveh srečanjih, bo igrala doma, derbi kroga pa se obeta v Sežani, kamor prihaja Gorica, ki še čaka na prvi popoln izkupiček.

Druga liga, 3. krog:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica:

1. Kety Emmi&Impol Bistrica 2  tekmi – 6 točk (gol razlika 7:1)
2. Brinje Grosuplje 2  -  6 ( 6:2)
3. Jadran Dekani 2  -  6 (5:1)
4. Nafta 1903 2  -  6 (3:0)
5. Jesenice 2  -  4 (4:0)
6. Pearlescent Tabor Sežana 2  -  4 (1:0)
7. Beltinci Klima Tratnjek 2  -  3 (4:4)
8. Triglav Kranj  2  -  3 (2:2)
9. Slovan  2  -  3 (2:3)
10. Krško Posavje 2  - 3 (3:5)
11. Krka  2  -  1 (0:0)
12. Gorica  2  -  1 (1:2)
13. Bilje 2  -  0 (1:3)
14. Rudar Velenje  2  -  0 (1:4)
15. Dravinja 2  -  0 (0:4)
16. Ilirija 1911 2  -  0 (1:6)

Najboljši strelci:

3 - Blaj (Bistrica)
2 - Radović (Krško), Vekić (Jadran), Zrnec (Brinje), Marsetič (Bistrica)
...

