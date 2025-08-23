Sobota, 23. 8. 2025, 9.30
15 ur, 1 minuta
Druga liga, 3. krog
Primorski derbi v Sežani
Tretji krog druge slovenske nogometne lige bo potekal od sobote do ponedeljka. Eden favoritov, kranjski Triglav, ki se je v prejšnjem krogu doma opekel proti Beltincem, odhaja na gostovanje k stoodstotnemu Grosuplju. Tudi preostala trojica, ki je slavila na uvodnih dveh srečanjih, bo igrala doma, derbi kroga pa se obeta v Sežani, kamor prihaja Gorica, ki še čaka na prvi popoln izkupiček.
Druga liga, 3. krog:
Sobota, 23. avgust:
Nedelja, 24. avgust:
Ponedeljek, 25. avgust:
Lestvica:
1. Kety Emmi&Impol Bistrica 2 tekmi – 6 točk (gol razlika 7:1)
2. Brinje Grosuplje 2 - 6 ( 6:2)
3. Jadran Dekani 2 - 6 (5:1)
4. Nafta 1903 2 - 6 (3:0)
5. Jesenice 2 - 4 (4:0)
6. Pearlescent Tabor Sežana 2 - 4 (1:0)
7. Beltinci Klima Tratnjek 2 - 3 (4:4)
8. Triglav Kranj 2 - 3 (2:2)
9. Slovan 2 - 3 (2:3)
10. Krško Posavje 2 - 3 (3:5)
11. Krka 2 - 1 (0:0)
12. Gorica 2 - 1 (1:2)
13. Bilje 2 - 0 (1:3)
14. Rudar Velenje 2 - 0 (1:4)
15. Dravinja 2 - 0 (0:4)
16. Ilirija 1911 2 - 0 (1:6)
Najboljši strelci:
3 - Blaj (Bistrica)
2 - Radović (Krško), Vekić (Jadran), Zrnec (Brinje), Marsetič (Bistrica)
...