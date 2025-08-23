Primorski derbi v Sežani

Tretji krog druge slovenske nogometne lige bo potekal od sobote do ponedeljka. Eden favoritov, kranjski Triglav, ki se je v prejšnjem krogu doma opekel proti Beltincem, odhaja na gostovanje k stoodstotnemu Grosuplju. Tudi preostala trojica, ki je slavila na uvodnih dveh srečanjih, bo igrala doma, derbi kroga pa se obeta v Sežani, kamor prihaja Gorica, ki še čaka na prvi popoln izkupiček.