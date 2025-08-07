Legendarni Kliton Bozgo ne napoveduje Olimpiji nič dobrega

Legendarni napadalec Kliton Bozgo je prepričan, da lahko albanski prvak Egnatia izkoristi stresno dogajanje pri Olimpiji – ki po nedeljskem polomu proti Celju (0:5) išče novega trenerja – in izloči zmaje. Nekdanji as Olimpije in Maribora je za albansko Panoramo navedel kar nekaj razlogov, zaradi katerih bi lahko navijači Egnatie še bolj verjeli v uspeh. Zgodovina potrjuje, da so albanski tekmeci zelo neugodni za slovenske klube. V Evropi so se srečali petkrat, kar trikrat pa se je napredovanja veselila ekipa iz Albanije!

Legendarni Kliton Bozgo spada med najbolj priljubljene Albance v Sloveniji. To velja zlasti za Štajersko, kjer je pustil izjemen vtis in Mariboru leta 1999 pomagal do senzacionalnega podviga, ko so se vijolice prvič uvrstile v elitno ligo prvakov. Pred tem je nekdanji albanski reprezentant navduševal tudi navijače Olimpije, bil je odličen strelec zlasti na evropskih tekmah, tako da si še vedno lasti rekord najboljšega strelca zmajev na tekmah pod okriljem Uefe. Dosegel je sedem zadetkov, pred kratkim pa je njegov dosežek izenačil Portugalec Diogo Pinto, ki je kar štirikrat zatresel mrežo andorskega Interja, danes pa bo pomemben adut Olimpije proti Egnatii. O tem je nedavno poročal statistični guru ljubljanskega kluba OptaŽabar.

Egnatia lahko dvakrat premaga Olimpijo

Napad Olimpije po odhodu Raula Florucza daje bistveno manj od tistega, česar so bili vajeni navijači zmajev v prejšnji sezoni. Foto: Filip Barbalić Bozgo, ki ima na igranje pri Olimpiji lepe spomine, je pred dnevi gostoval pri albanski Panorami in kot odličen poznavalec tako albanskega kot tudi slovenskega nogometa podal svojo napoved. "Egnatia lahko premaga Olimpijo tako doma kot tudi v gosteh," je prepričan, da lahko albanski prvak izkoristi slabši začetek sezone zmajev, ki se pod taktirko zdaj že nekdanjega trenerja prve ekipe Portugalca Jorgeja Simaa ni obnesel.

"Egnatia je v prednosti, saj v zadnjih letih prevladuje, Olimpija pa je v velikih težavah," je albanskim bralcem pojasnil, kako bodo morali zmaji zaradi poškodbe še nekaj časa pogrešati najboljšega vratarja Matevža Vidovška, hkrati pa so poleti ostali brez kapetana in obrambnega stebra Marcela Ratnika ter najboljšega igralca in strelca 1. SNL Raula Florucza, ki že navdušuje s predstavami pri belgijskem prvaku Union St. Gilloise.

Bo zalegla "šok terapija"?

Vodenje članske ekipe Olimpije je do nadaljnjega prevzel vodja strokovnega štaba mladincev Hrvat Ivan Senzen. Foto: Aleš Fevžer Ker pa je Bozgo svoje mnenje podal še pred odločitvijo vodstva zmajev, da s trenerskega položaja umakne Simaa, še ni mogel javno razmišljati o "šok terapiji", ki je zelo pogost pojav v nogometnem svetu ob menjavah trenerjev. Sodeč po tem, kar sta na sredini novinarski konferenci v Ljubljani povedala športni direktor Goran Boromisa in začasni novi trener Ivan Senzen, sicer vodja strokovnega vodstva mladinske zasedbe, je po odhodu Portugalca na treningih zmajev zaznati pozitivno energijo in ogromno željo, da bi se igralci proti Egnatii predstavili v takšni luči, s katero bi navdušili zveste navijače in se jim s tem vsaj delno opravičili za slabo voljo ob spremljanju njihovih prejšnjih srečanj, zlasti poloma proti Celjanom.

Bozgo je za največjo nevarnost, ki preti Egnatii, označil najbolj vročega strelca Olimpije v tej sezoni, to je Portugalec Diogo Pinto. Ostaja pa tudi odprto vprašanje, ali se bodo zmaji ob odsotnosti Simaa vrnili k "šampionski" Sanchezovi taktični postavitvi 4-3-3. V tej sezoni so vztrajali pri 4-2-3-1, ki pa je s svojo izvedbo parala živce privržencem, najbolj v nedeljo, ko je imela brezidejna Olimpija proti Celju zgolj 28-odstotno posest žoge.

Celjani so se v nedeljo poigravali z nogometaši Olimpije, ti pa so se po koncu dvoboja znašli na zagovoru pri navijačih. Foto: Aleš Fevžer

"Olimpija ni našla primernih menjav za igralce, ki so jo zapustili poleti. Ne najdejo zmagovite formule iz prejšnje sezone. Zato sem prepričan, da bo napredovala Egnatia," je še dejal 53-letni Albanec, ki sicer živi v Mariboru in se ukvarja s trenerskim delom v Avstriji pri nižjeligašu SV Strass. "Olimpija je pod pritiskom, v taboru Egnatie pa so lahko bistveno mirnejši," je dodal, kako v nogometu vedno ne zmaguje močnejši, in s tem dal vedeti, da se dogajajo tudi presenečenja.

Vsi slovensko-albanski klubski dvoboji v Evropi:

Obračun Rezultat Tekmovanje Gorica : Tirana 2:0, 0:3 kvalifikacije za ligo prvakov – 2005 Domžale : Tirana 1:0, 2:1 kvalifikacije za ligo prvakov – 2007 Koper : Vllaznia 1:2, 0:0 kvalifikacije za pokal UEFA – 2008 Rudar Velenje : Laci 1:1, 1:1 (2:3 po 11-m) kvalifikacije za ligo Europa – 2014 Maribor : Partizani Tirana 2:0, 1:0 kvalifikacije za ligo Europa – 2018 Olimpija – Egnatia ? kvalifikacije za konferenčno ligo – 2025

Vrtnice doživele hud udarec v Tirani

Valter Birsa in Miran Burgić sta pred 20 leti predstavljala osrednjo moč napada Gorice. Foto: Vid Ponikvar Zgodovina potrjuje, kako so imeli slovenski klubi v Evropi že številne težave z albanskimi tekmeci. Čeprav so bili na papirju favoriti, tega niso znali zmeraj dokazati. Začelo se je z bolečo izkušnjo Gorice, ki je pred 20 leti nepričakovano naletela na previsoko oviro v Albaniji. To je bilo zlato obdobje vrtnic pod vodstvom Pavla Pinnija, ki pa se je le leto dni po veličastni zmagi nad Köbenhavnom na Danskem (5:0) končalo z velikim razočaranjem v Tirani.

Gorica je takrat dobila prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Športnem parku z 2:0, končni rezultat je postavil Valter Birsa, na povratni tekmi pa je šlo Primorcem marsikaj narobe. Izgubili so z 0:3, še pri začetnem rezultatu zapravili ogromno zrelih priložnosti, kapetan Miran Srebrnič je zatresel vratnico, Pinnijevi varovanci pa so še dolgo protestirali pri sodniku, saj so bili prepričani, da bi moral po posredovanju nad Miranom Burgićem pokazati na belo točko. Gorici se ni posrečilo, Tirana je po zmagi s 3:0 izločila slovenske prvake, pri katerih sta takrat igrala tudi Marko Šuler in Bojan Jokić.

Domžale "maščevale" Gorico

Zlatan Ljubijankić je leta 2007 popeljal Domžale do zmage v Albaniji. Foto: Reuters Da je albanski klub Tirana vendarle premagljiv, so leta 2007 dokazali Domžalčani. Izbranci Slaviše Stojanovića, ki so takrat vladali Sloveniji in prevzeli šampionsko štafeto od Novogoričanov, so v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej premagali Tirano doma (1:0), nato pa še v gosteh (2:1).

Obakrat je bilo tesno, a so se Domžalčani – pri katerih je bil kapetan Luka Elsner, v ekipi pa sta bila tudi Andraž Kirm in Zlatan Ljubijankić, ki sta tri leta pozneje zaigrala na SP 2010 – le veselili dveh zaporednih zmag. V Albaniji je oba zadetka za rumeno družino dosegel Ljubijankić.

Koper in Rudar izpadla proti Albancem

Koprčane je proti Vllaznii vodil Vlado Badžim. Foto: Žiga Zupan/Sportida Naslednji slovensko-albanski obračun v Evropi se je zgodil leta 2008. V kvalifikacijah za pokal UEFA sta se udarila Koper in Vllaznia. Prvo tekmo so igrali na Bonifiki, kjer so si kanarčki skušali priigrati prednost, na koncu pa ostali brez vsega. Izgubili so z 1:2. Klub iz Skadra je presenetil Koprčane, za katere je častni gol dosegel Mitja Viler. Ker se je povratna tekma v Albaniji končala brez zadetkov (0:0), so se Koprčani poslovili od Evrope.

Leta 2014 sta se v kvalifikacijah za ligo Europa spopadla Rudar Velenje in Laci. Na prvi tekmi, ki so jo igrali v Celju, je dišalo po zmagi knapov. Velenjčani so po zadetku Denisa Klinarja vodili vse do 89. minute, nato pa je sledilo izenačenje (1:1).

Matjaž Rozman in soigralci so pred dobrim desetletjem izpadli po izvajanju 11-metrovk v Albaniji. Foto: www.alesfevzer.com

S takšnim rezultatom se je končal tudi dvoboj v Albaniji, pri čemer je Rudar izsilil podaljšek prek Mateta Eterovića v sodnikovem podaljšku. O zmagovalcu so odločale 11-metrovke. Vratar Rudarja Matjaž Rozman je potegnil krajšo, Laci je bil uspešnejši s 3:2, albanski klubi pa so s tem še povečali prevlado na evropskih tekmah s slovenskimi.

Maribor zlahka izločil predstavnika Albanije

Maribor je leta 2018 izločil Partizani s skupnim rezultatom 3:0. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zadnja izkušnja, ko sta se v Evropi spopadla kluba iz Slovenije in Albanije, je prinesla več uspeha predstavniku s sončne strani Alp. Maribor – takrat je obračuna zagotovo z ogromnim zanimanjem spremljal tudi Kliton Bozgo – je v kvalifikacijah za ligo Europa izločil Partizane iz Tirane. Začelo se je z zmago v Albaniji (1:0), ko je edini zadetek prispeval Gregor Bajde, zasedba Darka Milaniča pa je bila uspešnejša še v Ljudskem vrtu in zmagala z 2:0. Takrat sta v polno zadela Amir Dervišević in Marcos Tavares, ki je v sodnikovem podaljšku potrdil boljšo igro vijolic.

Slovenski klubi so tako na petih evropskih obračun z albanskimi tekmeci napredovali dvakrat (Domžale in Maribor), trikrat pa ostali praznih rok (Gorica, Koper in Rudar). Olimpija bo danes postala šesti slovenski klub, ki bo imel v Evropi opravka z albanskim tekmecem.

Današnji dvoboj med Olimpijo in Egnatio se bo v Stožicah začel ob 20. uri. Foto: Aleš Fevžer

Sodeč po napovedi legendarnega Bozga čaka zmaje vse prej kot preprosto delo, vseeno pa so v taboru zmajev prepričani, da bi lahko s pomočjo ''šok terapije'', ob kateri še vedno izbirajo naslednika Jorgeja Simaa, in navijačev Olimpije zvečer v Stožicah pokazali bistveno več in si zagotovili prednost pred povratno tekmo v Rogožini (Rrogozhine). Današnji spopad v Ljubljani se bo začel ob 20. uri.