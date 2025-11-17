Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo močnejše v zahodnih krajih. Predvsem ob morju bodo tudi nevihte. Ponoči se bo od severovzhoda hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Minulo noč je obilno deževalo predvsem v pasu od Goriških brd proti Tolminu. Zalilo je nekaj objektov, sprožilo se je več plazov. "Močno deževje je povzročilo veliko težav predvsem v občinah Brda in Kanal ob Soči, kar nekaj dela pa imajo tudi gasilci v občini Tolmin. Zelo hudo je tudi v krajih ob meji na italijanski strani," so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko.

Padavine, ki bodo krojile ponedeljek, bodo močnejše v zahodnih krajih, napovedujejo vremenoslovci. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale od 11 do 17 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo oblačno, toplo in vetrovno s krajevnimi padavinami. Ponoči se bo meja sneženja spuščala. Jutri bo delno jasno, pihala bo burja. pic.twitter.com/T9e55Z3uUl — ARSO vreme (@meteoSI) November 17, 2025

Minulo noč obilo padavin na zahodu

Vpliv jugozahodnega vetra pred prehodom vremenske fronte je minulo noč v pasu od Goriških brd proti Tolminu prinesel obilo padavin. V 12 urah je tam padlo tudi več kot sto milimetrov padavin, največ na Voglu, in sicer 121 milimetrov, in v Tolminu, 115 milimetrov, je na družbenem omrežju Facebook objavila Agencija RS za okolje (Arso).

Iz okolice Kanala, Goriških brd in Bače pri Modreju poročajo o posledicah intenzivnih nočnih padavin, so zjutraj sporočili na Radiu Slovenija. Meteorna voda je poplavila 13 objektov, pri črpanju so pomagali gasilci. Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov v okolici Goriških brd, nekaj regionalnih in lokalnih cest je zaradi poplavljenega cestišča in plazov zaprtih ali delno prevoznih, je še poročal Radio Slovenija.

Plazovi so največjo škodo povzročili v Goriških brdih, kjer je neprevoznih veliko cest, odneslo je tudi most. S plazovi pa se spopadajo tudi službe za zaščito in reševanje v občini Kanal ob Soči, kjer imajo odprte številne intervencije.

Gasilci na tolminskem so posredovali ob poplavljeni hiši v Bači pri Modreju in Idriji pri Bači, kjer nevarnost povzroča hudournik, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko.

🌧 Vpliv jugozahodnega vetra pred prehodom vremenske fronte je danes ponoči v pasu od Goriških brd proti Tolminu prinesel obilo padavin. V 12 urah je tam padlo tudi več kot 100 mm padavin, največ na Voglu (121 mm) in v Tolminu (115 mm).



🧵1/5 pic.twitter.com/3JBQtb6lNe — ARSO vreme (@meteoSI) November 17, 2025

Poplavljene ceste in zemeljski plazovi

Zaradi poplavljenega cestišča je zaprta regionalna cesta Dobrovo–Neblo.

Na regionalni cesti Solkan–Gonjače je zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.

Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom, voznikom sporočajo pri prometno informacijskem centru.

Podrobnosti o stanju na cestah lahko preverite tudi v tem prispevku:

Proti jutru sneg do nižin

Zvečer bo zapihal veter severnih smeri, ponoči se bo ohladilo. Proti jutru bo predvsem na Kočevskem in Notranjskem lahko snežilo do nižin.

Brane Gregorčič za konec tedna za Primorsko napoveduje izrazito močno burjo. Foto: Matic Prevc/STA Sneženje se bo tam do nižin spustilo predvidoma v drugi polovici noči, predvsem na Notranjskem in Kočevskem bi lahko zapadlo do okoli pet centimetrov južnega snega, je za STA pojasnil dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič.

Do torkovega jutra bodo padavine postopno ponehale, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo delno zjasnilo, le na jugovzhodu bo ostalo oblačno. Burja na Primorskem bo do večera postopoma ponehala.

"Se bo pa potem vremenski scenarij precej zimsko obračal tudi v drugi polovici tedna, tako da bo ob nastanku novega sredozemskega ciklona potem predvidoma v petek in soboto lahko marsikje tudi v osrednji Sloveniji snežilo do nižin. Takrat bo na Primorskem zapihala res močna burja," je dodal Gregorčič. Konec tedna bi lahko na višje ležečih območjih zapadlo več snega, medtem ko ga v noči na torek predvidoma tudi tam ne bo veliko.

V sredo bo delno jasno. Jutro bo hladno in ponekod po nižinah megleno.

V četrtek se bo od zahoda pooblačilo, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo občasno padavine. Po nižinah bo deževalo.