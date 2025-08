Vodilni možje Olimpije so se odzvali po nedeljski boleči zaušnici ter dan kasneje Portugalcu Jorgeju Simau "začasno odvzeli možnost opravljanja trenerskega poklica".

Boromisa ne izključuje vrnitve Sancheza

Goran Boromisa je potrdil, kako je Olimpija ob iskanju novega trenerja stopila v stik tudi z Victorjem Sanchezom. Foto: Aleš Fevžer V nogometnem zakulisju so vse glasnejše govorice, da se bo na ljubljansko klop vrnil nekdanji strateg iz Španije Victor Sanchez, ki je v minuli sezoni Olimpijo popeljal do končnega zmagoslavja v Prvi ligi Telemach, pred začetkom sezone 2025/26 pa ni našel skupnega jezika z vodstvom kluba. Kamen spotike naj bi bile zasoljene denarne zahteve 49-letnega Madridčana.

"Lahko potrdim, da smo stopili v stik z njim, a rane, ki so nastale po minuli sezoni, se še niso povsem zacelile. Drug drugemu smo peli pesem 'You're Always on My Mind'. Ne izključujemo njegove vrnitve v Ljubljano," je v zvezi s tem na današnji novinarski konferenci dejal športni direktor Goran Boromisa.

Športni direktor Goran Boromisa je prepričan, da bo Olimpija v četrtek pokazala boljši obraz kot ga je v nedeljo proti Celju. Foto: R. P.

"Odločitev o zamenjavi trenerja je prišla po nedeljskem porazu proti Celju, enemu najtežjih v zadnjih treh ali štirih letih nove Olimpije. Odločili smo se za Ivana Senzena, ki je v klubskem sistemu že nekaj časa in pozna ustroj ter delovanje prve ekipe. Verjamemo, da se lahko prebijemo v naslednji kvalifikacijski krog, tudi vzdušje v ekipi je glede na vse nedavne dogodke zelo dobro," je med drugim dodal Boromisa.

Začasni trener Olimpije se je veliko pogovarjal z igralci

Ivan Senzen je pred prihodom v Ljubljano vodil mladinsko zasedbo zagrebškega Dinama, s katero je nastopal tudi v mladinski ligi prvakov. Foto: Aleš Fevžer V tem turbulentnem obdobju je pred ljubljansko ekipo nov izziv na mednarodnem prizorišču. Na dosedanjih evropskih tekmah je pokazala dokaj neprepričljive predstave, v uvodnem kvalifikacijskem krogu lige prvakov je klonila proti kazahstanskemu Kairatu, v drugem krogu konferenčne lige pa nato izločila andorski Inter d'Escaldes.

V četrtek in nato čez teden dni jo čaka nogometno podkovan albanski prvak iz Rogožine, v taboru slovenskih prvakov pa upajo, da se bodo po "šok terapiji" približali nastopu v skupinskemu delu v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na evropskih tleh.

"Za menoj je zelo intenzivnih 24 ur. Z igralci sem opravil številne pogovore, hkrati pa skušam postaviti kamenčke na pravo mesto. Glede na vse okoliščine je vzdušje v ekipi zelo dobro, igralci se zavedajo celotne situacije in so se trdno odločeni dokazati in pokazati svoj maksimum že na četrtkovi zahtevni tekmi proti Egnatii. Upam, da se bo Olimpija že proti albanskemu prvaku pokazala v pravi luči in bo ponovila predstave iz minule sezone, ko je igrala napadalno in imela veliko željo po dokazovanju," je na prvi novinarski konferenci v novi vlogi dejal 44-letni Ivan Senzen.

Nogometaši Olimpije so sredin trening opravili na glavnem igrišču v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

"Albansko ekipo dobro poznamo in smo jo do potankosti analizirali. V tem obdobju je najbolj pomembno, da se osredotočimo predvsem na svojo igro. To bomo počeli tudi v prihodnje, najprej bomo razmišljali o sebi, svoje tekmece pa bomo vselej spoštovali," je še dodal Hrvat na klopi ljubljanske ekipe.

Egnatia je imela v tej mednarodni sezoni identično pot kot Olimpija. V prvem kvalifikacijskem krogu lige prvakov je izgubila proti islandskemu Breidabliku s skupnim izidom 1:5, v drugem krogu kvalifikacijskem krogu konferenčne lige pa je bila boljša od beloruskega Dinama iz Minska s skupnim izidom 3:0.

Kapetan Agustin Doffo je optimist, kar se tiče nadaljevanja sezone Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Dobre volje ni na treningu skrival tudi Brazilec Thallison. Foto: Aleš Fevžer