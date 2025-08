Olimpija išče novega trenerja, Portugalec Jorge Simao izgubil službo

V nedeljo se je po debaklu Olimpije proti Celju (0:5) naposlušal žvižgov in kritik navijačev, zdaj pa je že nekdanji trener zmajev. Portugalec Jorge Simao je izgubil službo pri slovenskih prvakih, nezadovoljstvo zaradi skromnih predstav zeleno-belih tako v 1. SNL kot tudi Evropi je bilo preveliko, tako da so se v Stožicah, o tem je najprej poročal Planet Nogomet, odločili za šok terapijo. Njegov naslednik še ni znan, Olimpijo pa že kmalu čaka nov pomemben izpit, v četrtek bo v Stožicah na evropskem obračunu gostoval albanski prvak Egnatia.

Sezona 2025/26 se je komaj začela, a je v 1. SNL že prišlo do prve trenerske menjave. Portugalec Jorge Simao zapušča vroči stolček Olimpije. Zmaje je vodil le na sedmih tekmah, na katerih pa ni navdušil privržencev ljubljanskega kluba. "Piko na i" bledim in brezidejnim predstavam Olimpije je predstavljal nedeljski polom v Stožicah proti Celjanom (0:5), po katerem se je Simao skupaj z varovanci znašel na zagovoru pri navijačih. Vodstvo kluba je ocenilo, da bi bilo za klub, ki ima opravka z zelo pomembnim obdobjem, saj se mu v Evropi odpira pot do vnovičnega sodelovanja v konferenčni ligi, v tem trenutku najbolj primerno poseči po trenerski menjavi.

Zmaje že v četrtek čaka prva tekma 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti albanskemu prvaku Egnatii. Če bi Olimpija preskočila to oviro, bi jo nato v play-offu kvalifikacij za nastop v evropskem tekmovanju čakal poraženec obračuna med prvakoma Gibraltarja in Armenije. V tem primeru bi bila zelo velika možnost, da bi v play-offu prišlo do spopada med Olimpijo in ekipo Lincoln Red Imps, na katerem bi zmaji uživali vlogo ogromnega favorita, pot do že tretjega zaporednega nastopa v glavnem delu konferenčne lige pa bi bila še kako odprta.

Portugalski strateg Antonio Jorge Rocha Simao, ki bo prihodnji teden dopolnil 49 let, je v pestri trenerski karieri deloval pri številnih klubih, v svoji domovini vodil tudi Brago, Santa Claro in Boavisto, izkusil pa je tudi trenersko delo v Belgiji in Savdski Arabiji. Foto: Aleš Fevžer

Do nadaljnjega bo s člansko ekipo, ki se pripravlja na četrtkov spopad z Egnatio, deloval strokovni štab mladinske zasedbe, kjer je prvi trener 43-letni Hrvat Ivan Senzen, njegov pomočnik pa je nekdanji slovenski reprezentant Antonio Mlinar Delamea.

