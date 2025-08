Na nedeljskem derbiju 1. SNL med Olimpijo in Celjem (0:5) sta izstopali dve povsem različni skrajnosti. Katastrofalna podoba zmajev, ki so še enkrat več v tej sezoni pod vodstvom Jorgeja Simaa razočarali navijače in si v Stožicah prislužili glasne žvižge, portugalski strateg pa se je naposlušal ostrih kritik Green Dragonsov, ter popolna prevlada grofov. Bila je tako očitna, da je mejila na ideal Alberta Riere, katerega tako rad izpostavlja na sončni strani Alp. "Igrala je le ena ekipa," je pripomnil njegov pomočnik Pablo Remon Arteta, kapetan Olimpije Agustin Doffo pa se je po debaklu s solznimi očmi opravičeval navijačem: "To je bil večer, ko ti gre čisto vse narobe."

Minilo je le 70 dni od zadnjega dejanja v prejšnji sezoni, v kateri je Španec Victor Sanchez popeljal Olimpijo do državnega naslova in si po srečanju z Bravom v Stožicah dal duška pred navdušenimi navijači, pa je v domu zeleno-belih že marsikaj drugače. In narobe.

Če je športnega direktorja Gorana Boromiso v preteklosti spremljal izjemen šesti čut pri izbiri novega trenerja, letos, ko je namesto Sancheza pripeljal Portugalca Jorgeja Simaa, vse bolj diši po tem, da je tokrat storil napako. Ta pa bi lahko Olimpijo zelo drago stala.

Jorge Simao je na vročem stolčku Olimpije nasledil Victorja Sancheza. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji so prevetrili kader, pripeljali kar nekaj novih imen, med njimi tudi rekorderja, kar se tiče najdražjega prihoda (Makedonec Dimitar Mitrovski) v zgodovini kluba, ki pa že nekaj časa ne pomaga ekipi. Ni edini, ki pod vodstvom portugalskega stratega ne more razviti tistega, kar ga je še pred nekaj meseci krasilo na Hrvaškem, kjer je spadal med najboljše v prvenstvu. V ekipi Olimpije že nekaj časa primanjkuje prave energije, idej in taktične dovršenosti. Čeprav Simao po vsakem neuspehu ponavlja, da se bo potrebno učiti iz napak in jih popravljati, mu to ne uspeva. Za zdaj je vodil sedem tekem, štiri v Evropi, tri pa v 1. SNL, a ni pustil dobrega vtisa.

Celjani razgalili težave Olimpije

Celjani so se v Stožicah znesli nad nemočnimi zmaji. V mreži gostiteljev je počila štajerska petarda. Foto: Aleš Fevžer Olimpija igra vse slabše, tako da je stežka preskočila v Evropi celo andorsko oviro, Celjani, prvi resnejši tekmec v 1. SNL, pa so v velikem derbiju, na katerega se je Albert Riera, ki v dvoboje z Olimpijo vedno vstopa s posebno motivacijo in skrbjo, zelo dobro pripravil, še bolj razgalili težave zmajev. Te so v natrpanem urniku, ki v začetku sezone spremlja slovenske prvake, vse večje, vodstvo kluba pa je zaradi tega še dodatno obremenjeno, saj se zaveda, da bi bilo v tako občutljivem obdobju še toliko bolj zahtevno in tvegano poseči po menjavi trenerja.

Sodeč po tem, kar se je dogajalo po boleči "superpokalni" zaušnici proti Celjanom, saj sta se udarila prvak in pokalni zmagovalec, pa vodstvo zmajev še verjame, da bi lahko Simao popeljal Olimpijo do bistveno boljših predstav, s tem pa tudi rezultatov.

Zagovor pri nezadovoljnih navijačih

Nogometaši Olimpije so ostali brez dresov. Foto: Aleš Fevžer Če bi vodstvo v nedeljo zvečer prisluhnilo navijačem, bi bil Portugalec že bivši, tako pa bo še vztrajal na vročem stolčku. Ker pa je že porabil kredit, začelo se je že z neuspehom in brezidejnostjo v igri proti Kairatu, za enega redkih prebliskov pa so poskrbele le vroče minute proti andorskim prvakom v Ljubljani (od 0:2 do 4:2) in Aluminiju (ekspresnih 3:0 v Kidričevem), vse ostalo pa je na zelenici ponujalo mučenje, ob katerem so se navijači spraševali, kako bi se vse skupaj izteklo, če bi trenersko paličico še vedno vihtel Sanchez, lahko Portugalca reši le še velik čudež.

V nogometu se dogajajo tudi takšne stvari, to ni izključeno, a je bila nemoč igralcev Olimpije, ki so jo kazali proti Celju, vseeno tako izrazita, da je navzven spominjala celo na bojkot. Čeprav v kaj podobnega ne gre verjeti, pa se bodo želje Simaa, ki jih je po dvoboju izrekel pred kamerami Šport TV, le stežka uresničile.

Navijači Olimpije so imeli veliko za povedati zlasti portugalskemu strategu, ki jih s svojim vodenjem ekipe ni prepričal. Foto: Aleš Fevžer

Pred tem se je skupaj z varovanci, ki so morali sleči drese in jih predati navijačem, pojavil na "zagovoru" pri navijaški skupini Green Dragons. Ni bilo prijetno, toni so bili povišani, v zraku pa je bilo čutiti ogromno nezadovoljstvo ljubljanskega občinstva, ki ni vajeno, da slovenski prvak, ki je še 70 dni nazaj spominjal na kakovostno vodeno enoto, zmožno osvajanja lovorik, padel na tako skromno, nepovezano in brezidejno raven. V desetih tednih je vse drugače, zmagovalna miselnost v Stožicah se je izgubila.

"Bili smo preveč apatični. Nismo pokazali nobene agresivnosti v duelih, s katero smo hoteli pritisniti tekmeca. Nismo znali zadržati žoge. To ni način, katerega smo vadili. To ni naš način igre," je trener Olimpije našteval, kaj vse ga je zmotilo v igri varovancev, ki so se tako neuspešno upirali razigranim gostom iz knežjega mesta.

Se bo nadaljevalo prekletstvo?

Jorge Simao še verjame v zgodbo s srečnim koncem pri Olimpiji. Foto: Aleš Fevžer Kot da bi svoje opravil kazahstanski urok, o katerem smo pisali po izpadu Olimpije iz kvalifikacij za ligo prvakov. Vsak slovenski klub, ki je izpadel iz Evrope po porazu v Kazahstanu, je kmalu za tem izgubil tudi trenerja. Tako je bilo pred davnimi leti s Koprom (Vlado Badžim), tako je bilo pred desetletjem z Mariborom (Ante Šimundža), če ne bo ogromnega izboljšanja v igri in rezultatih, pa bi lahko niz kaj kmalu nadaljevala še Olimpija (Jorge Simao).

Vseeno pa Portugalec še verjame, da bi lahko še bistveno dlje časa vodil Olimpijo. Za začetek pričakuje odločen odgovor svojih igralcev v četrtek, ko jih čaka domač spopad z albanskim prvakom Egnatio.

Celjani so prizadejali Olimpiji najhujši domači poraz po dobrih petih letih. Bravo je poleti 2020 v Stožicah pod vodstvom Dejana Grabića odpravil zmaje kar s 5:0. Foto: Aleš Fevžer

"Iz tega poraza se moramo kaj naučiti, da bi v prihodnje opravljali stvari bolje. Navijačem Olimpije je težko, a to je bil le en poraz. Bil je težak, o tem ni dvoma, a v prvenstvu smo izgubili le eno tekmo. Kot trener moram zadržati mirno kri, zadevo dobro analizirati in se iz tega kaj naučiti, da bi lahko ekipa na prihodnji tekmi zaigrala bolje,'' je dejal Simao po najhujšem porazu, odkar deluje v Sloveniji. O tem, kako nemočen je bil, pove dovolj že podatek, da je vseh pet možnih menjav opravil že po dobri uri, a tudi to ni pomagalo.

"V četrtek je nova tekma. Moramo se pokazati v boljši luči, pokazati karakter in zmagati," je izpostavil Argentinec Agustin Doffo. Kot kapetan zmajev je prevzel odgovornost za katastrofalno podobo moštva. V pogovoru za Šport TV jo je s solznimi očmi opisal kot večer, v katerem je šlo Olimpiji prav vse narobe.

Izjemna celjska popotnica za četrtek

Franko Kovačević je povzročal ogromno težav obrambi Olimpije. Foto: Aleš Fevžer Če sta se v taboru Olimpije naselila dvom in negotovost, kar je daleč od idealne popotnice za četrtkov evropski izpit, pa so Celjani prejeli še eno potrdilo, kako je Albert Riera, čeprav je v poletnem prestopnem roku dodobra premešal kader, zaigral na pravilne strune.

"Vsi v klubu, tudi tisti, ki smo prišli poleti, smo skupaj ustvarili dobro, zdravo ozračje, kar se pozna tudi na naših tekmah," je sijal od zadovoljstva hrvaški napadalec Franko Kovačević, ki je dvakrat zatresel mrežo Olimpije in v začetku sezone prevzel vlogo prvega strelca grofov. Pohvalil je pripravo in usmeritve trenerja, ki je dobro vedel, kako zlomiti Olimpijo.

Zdaj čaka Celjane še težji izziv. V četrtek bodo še drugič letos gostovali pri Luganu. Spomladi so ga v Evropi po nepozabnem trilerju v Thunu preskočili, velike načrte imajo tudi tokrat. "Naš cilj bo zmaga," samozavestno sporoča Pablo Remon Arteta, prvi pomočnik Riere, ki je v Stožicah odslužil strogo kazen zaradi nešportnega obnašanja na finalu pokala proti Kopru, in bo lahko na naslednji tekmi 1. SNL že vodil Celjane povsem ob robu igrišča. Tam, kjer se tudi najbolje počuti. S tistim, kar je spremljal v Ljubljani, je bil lahko izjemno zadovoljen.

Mario Kvesić, sicer nekdanji zmaj, je predstavo v Ljubljani začinil z mojstrskim zadetkom za 1:0, nato pa je pristavil še asistenco. Foto: Aleš Fevžer

Arteta je predstavo Celja označil za izjemno. Tako v smislu nadzorovanja poteka srečanja, pa tudi tega, da so igralci natanko vedeli, kako je potrebno igrati ter pritisniti tekmeca. Pri Olimpiji tega ni bilo, predstava se je prelevila v polomijo, navijače pa lahko pošteno skrbi, ali bodo zmaji s podobno igro in pristopom sploh zmožni izločiti albanskega prvaka.