Arsenal predstavil novo drago okrepitev, Španec zapustil Olimpijo

Angleški nogometni prvoligaš Arsenal je potrdil prihod nove drage okrepitve. Nov član topničarjev je Eberechi Eze, ki je prišel iz Crystal Palacea in se vrnil v svoj klub iz otroštva. Slovenskega prvaka Olimpijo je zapustil Španec Manuel Pedreno.

Anglež nigerijskih korenin Eberechi Eze je z Arsenalom podpisal štiriletno pogodbo. Finančnih podrobnosti prestopa niso uradno razkrili, kot pa je poročala francoska tiskovna agencija AFP, lahko odškodnina znaša do 78,5 milijona evrov.

"Navdušeni smo, da nam je uspelo pripeljati Eberechija," je dejal Mikel Arteta, strateg Arsenala, ki je v zadnjem trenutku igralca "izmaknil" tekmecu iz elitne angleške lige Tottenhamu.

Navijači so tako na tekmi 2. kroga med Arsenalom in Bijolovim Leedsom pozdravila povratnika Ezeja. Foto: Reuters

"Eberechi je močan igralec, ki nam bo dal novo dimenzijo v napadalni igri. Je nadarjen in inteligenten igralec, predvsem pa je trdo delal, da je prišel do tam, kjer je danes," je dodal Arteta.

Ta ima na voljo močan igralski kader, zaradi katerega velja za enega glavnih favoritov za naslov. Pred Ezejem je londonska ekipa poleti od odmevnih okrepitev dobila še Viktorja Gyökeresa (65,8 milijona evrov), Martina Zubimendija (70), Nonija Maduekeja (56), Cristhiana Mosquero (15) in Christiana Noergaarda (11,6).

Pedreno zapustil Olimpijo

Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je sporočil, da je sporazumno prekinil pogodbo s španskim branilcem Manujem Pedrenom.

Manuel Pedreno je v prejšnji sezoni pomagal Olimpiji do naslova prvaka. Foto: Aleš Fevžer

Pedreno je v prejšnji sezoni za Olimpijo odigral 28 tekem, med strelce pa se je vpisal na odločilni tekmi za naslov državnega prvaka.

Ljubljančani so v četrtek visoko z 1:4 izgubili prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti Noahu. Pred izbranci trenerja Erwina van de Looija pa so naslednje zahtevne preizkušnje, v nedeljo v domači ligi gostujejo pri Primorju, v četrtek jih čaka povratni evropski obračun v Armeniji, prihodnjo nedeljo pa še večni derbi z Mariborom.