Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
23. 8. 2025,
20.18

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Manuel Pedreno NK Olimpija NK Olimpija Eberechi Eze nogometna tržnica poletni prestopni rok angleško prvenstvo

Sobota, 23. 8. 2025, 20.18

6 minut

Nogometna tržnica, 23. avgust

Arsenal predstavil novo drago okrepitev, Španec zapustil Olimpijo

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Eberechi Eze | Eberechi Eze se je vrnil k topničarjem. | Foto Reuters

Eberechi Eze se je vrnil k topničarjem.

Foto: Reuters

Angleški nogometni prvoligaš Arsenal je potrdil prihod nove drage okrepitve. Nov član topničarjev je Eberechi Eze, ki je prišel iz Crystal Palacea in se vrnil v svoj klub iz otroštva. Slovenskega prvaka Olimpijo je zapustil Španec Manuel Pedreno.

Slaviša Stojanović
Sportal Brazilec se vrača na Otok, Inter pripeljal Francoza, Koper pa Nemca

Anglež nigerijskih korenin Eberechi Eze je z Arsenalom podpisal štiriletno pogodbo. Finančnih podrobnosti prestopa niso uradno razkrili, kot pa je poročala francoska tiskovna agencija AFP, lahko odškodnina znaša do 78,5 milijona evrov.

"Navdušeni smo, da nam je uspelo pripeljati Eberechija," je dejal Mikel Arteta, strateg Arsenala, ki je v zadnjem trenutku igralca "izmaknil" tekmecu iz elitne angleške lige Tottenhamu.

Navijači so tako na tekmi 2. kroga med Arsenalom in Bijolovim Leedsom pozdravila povratnika Ezeja. | Foto: Reuters Navijači so tako na tekmi 2. kroga med Arsenalom in Bijolovim Leedsom pozdravila povratnika Ezeja. Foto: Reuters

"Eberechi je močan igralec, ki nam bo dal novo dimenzijo v napadalni igri. Je nadarjen in inteligenten igralec, predvsem pa je trdo delal, da je prišel do tam, kjer je danes," je dodal Arteta.

Ta ima na voljo močan igralski kader, zaradi katerega velja za enega glavnih favoritov za naslov. Pred Ezejem je londonska ekipa poleti od odmevnih okrepitev dobila še Viktorja Gyökeresa (65,8 milijona evrov), Martina Zubimendija (70), Nonija Maduekeja (56), Cristhiana Mosquero (15) in Christiana Noergaarda (11,6).

Pedreno zapustil Olimpijo

Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je sporočil, da je sporazumno prekinil pogodbo s španskim branilcem Manujem Pedrenom.

Manuel Pedreno je v prejšnji sezoni pomagal Olimpiji do naslova prvaka. | Foto: Aleš Fevžer Manuel Pedreno je v prejšnji sezoni pomagal Olimpiji do naslova prvaka. Foto: Aleš Fevžer

Pedreno je v prejšnji sezoni za Olimpijo odigral 28 tekem, med strelce pa se je vpisal na odločilni tekmi za naslov državnega prvaka.

Ljubljančani so v četrtek visoko z 1:4 izgubili prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti Noahu. Pred izbranci trenerja Erwina van de Looija pa so naslednje zahtevne preizkušnje, v nedeljo v domači ligi gostujejo pri Primorju, v četrtek jih čaka povratni evropski obračun v Armeniji, prihodnjo nedeljo pa še večni derbi z Mariborom.

NK Olimpija Victor Sanchez
Sportal V Mariboru vse nared za odmevno trenersko menjavo
Blaž Kramer
Sportal Slovenec se seli v Savdsko Arabijo, Olimpija posodila Bristrića
Alexander Isak
Sportal Drama na Otoku! Liverpool pripravlja noro ponudbo, ki bi podirala mejnike.
Manuel Pedreno NK Olimpija NK Olimpija Eberechi Eze nogometna tržnica poletni prestopni rok angleško prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.