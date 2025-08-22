Brazilec se vrača na Otok, Inter pripeljal Francoza, Koper pa Nemca

Kaj se dogaja na nogometni tržnici? Milanski Inter je potrdil prestop 22-letnega zveznega igralca Lensa Andyja Dioufa, brazilski nogometaš Douglas Luiz bo kot posojen igralec Juventusa nadaljeval kariero na Otoku pri Nottingham Forest, Koper pa je okrepil obrambo z izkušenim nemškim branilcem Florianom Hartherzom.

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je na družbenih omrežjih potrdil prihod nove okrepitve. Rumeno-moder dres primorske zasedbe bo po novem nosil 32-letni nemški levi bočni branilec Florian Hartherz.

Hartherz, ki je s Koprom podpisal dveletno pogodbo, je pred prihodom v Koper igral za poljsko Miedz Legnico, največji del kariere pa je preživel pri nemškemu drugoligašu Arminia Bielefeld. V nemški drugoligaški konkurenci je zbral 184 nastopov, v prvi ligi pa 20, so zapisali pri Kopru.

Ta je poleti precej spremenil ekipo, toda izbranci Slaviše Stojanovića vsaj v domači ligi kažejo dobre predstave, nazadnje so v gosteh s 3:1 premagali Olimpijo in so trenutno na drugem mestu. V soboto bodo gostili Muro.

Milanski Inter potrdil prihod Dioufa

Andy Diouf se iz Lensa seli k Interju. Foto: Guliverimage Italijanski nogometni prvoligaš Inter Milan je pred koncem prestopnega roka uspel pripeljati eno od dveh načrtovanih okrepitev. Milanski klub je potrdil prestop 22-letnega vezista Lensa Andyja Dioufa, poročanje italijanskih medijev povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Diouf, ki je igral za francosko reprezentanco do 21 let, naj bi z nerazzurri podpisal petletno pogodbo, Lens pa bo prejel 20 milijonov evrov odškodnine, poleg tega pa še pet milijonov morebitnih bonusov.

Diouf se je kalil v akademiji Rennesa in svojo člansko kariero začel v vrstah Basla v Švici. Lens ga je kupil pred dvema letoma za 14 milijonov evrov. Vodstvo Interja se je o Dioufovem prestopu dogovorilo v zadnjih dveh dneh, čeprav sta se zanj zanimala tudi Napoli in West Ham.

Nerazzurri so sprva poskušali rešiti vprašanje okrepitve svoje vezne vrste s francoskim nogometašem Manujem Konejem, vendar Roma ni želela popustiti glede višine odškodnine.

Roma je vztrajala pri plačilu 50 milijonov evrov, zato se je Inter nogometašu odpovedal. Nato so svojo pozornost usmerili na vezista Rennesa Djaouija Cisseja, a tudi pogajanja s francoskim klubom niso bila uspešna. Na koncu se jim je z Lensom uspelo hitro dogovoriti o Dioufovem prihodu. Do konca prestopnega roka namerava Inter pripeljati še enega centralnega branilca, v ožjem izboru sta ostala Oumar Solet iz Udineseja in Loic Bade iz Seville.

Douglas Luiz iz Torina v Nottingham

Brazilski nogometaš Douglas Luiz bo kariero nadaljeval v vrstah angleškega premierligaša Nottingham Forest. Angleži so z italijanskim Juventusom sklenili dogovor o enoletni posoji 27-letnega brazilskega vezista z možnostjo podpisa pogodbe za nedoločen čas prihodnje poletje, je sporočil klub angleške premier lige.

Luiz je kariero začel v Vasco da Gami, leta 2017 se je preselil v Manchester City, za katerega ni igral in ga je poslal na dveletno kaljenje v Girono. Leta 2019 je podpisal pogodbo z Aston Villo, ki pa jo je zapustil lani ter se v prestopu vrednem 50 milijonov evrov preselil v Torino k Juventusu, s katerim je podpisal petletno pogodbo. A se pri stari dami ni najbolje znašel. Za Juventus je odigral 27 tekem, od tega le tri kot začetnik.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. To je odličen klub in odločil sem se priti sem, ker vidim ambicijo tega kluba," je Douglas Luiz povedal v izjavi, objavljeni v četrtek zvečer.

Luiz je za Brazilijo igral 18-krat in na olimpijskih igrah v Tokiu avgusta 2021 osvojil zlato medaljo. Nogometaš s polnim imenom Douglas Luiz Soares de Paulo bo znova del angleške elite. Pri Nottinghamu so si zagotovili možnost, da si storitve Brazilca po eni sezoni zagotovijo za odškodnino približno 30 milijonov evrov.

Forest, ki je v prejšnji sezoni končal na sedmem mestu v premier ligi, je v prvem krogu nove sezone doma premagal Brentford s 3:1. V nedeljo se bo v gosteh pomeril s Crystal Palaceom. Klub je to poletje porabil približno 162 milijonov evrov za sedem igralcev, saj se pripravlja na igranje v evropski ligi to sezono.