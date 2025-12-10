Jure Košir po novem na TV Slovenija

Naš nekdanji vrhunski smučar je novi strokovni sodelavec na nacionalki, kjer po novem komentira tekme ženskega alpskega smučanja.

Pozorni gledalci tekem alpskega smučanja so verjetno že opazili, da se je v prenosu ženskih tekem na TV Slovenija pojavil nov glas. Po novem jih namreč kot strokovni sodelavec komentira Jure Košir.

"To me je vedno zanimalo," je v oddaji Kaj dogaja povedal Košir in dodal, da so tekme ženskega smučanja, ki jih komentira, žal nekoliko okrnjene, ker sta naši najboljši smučarki poškodovani, a je izkušnja kljub temu zanimiva.

Nastopov na televiziji je že vajen, med drugim je vodil šov Exatlon Slovenija na Planetu, a je tokratni izziv vseeno nekoliko drugačen. "Prepričan sem, da bom iz tekme v tekmo boljši," je za revijo Lady dejal Košir, ki za zdaj komentira iz studia, na olimpijskih igrah pa bo tekme spremljal v živo.

Del prenosov olimpijskih iger bo tudi Matjaž Vrhovnik, dozdajšnji komentator ženskih smučarskih tekem, ki ga je Košir nadomestil. Vrhovnik je po pisanju revije Lady dobil nove naloge, na olimpijskih igrah bo sodeloval predvsem pri pripravi izjav športnikov.

