Nekdanji mladi slovenski reprezentant Rok Vodišek je sklenil nogometno kariero. Čeprav je star komaj 27 let, se je po stresnem jesenskem delu v Domžalah odločil, da bo pospravil nogometne čevlje v kot. V karieri je dosegel marsikaj. Kot najstnik je blestel pri Olimpiji in z njo osvajal lovorike, branil za B reprezentanco Slovenije pod vodstvom Srečka Katanca ter nabiral izkušnje v Italiji pri Genoi. V zadnjih letih ni veliko igral, o koncu kariere pa je razmišljal že kar nekaj časa.

Vratar Rok Vodišek je pred leti veljal za čudežnega najstnika Olimpije. Pri rosnih 17 letih ga je takratni trener zmajev Luka Elsner postavil med vratnici ljubljanskega kluba, mladi čuvaj mreže pa se ni ustrašil priložnosti, ampak navduševal z izjemno statistiko, s katero je za trenutek spomnil na zgodbo o Janu Oblaku. Vratar, ki prihaja iz Vnanjih Goric, ni dolgo užival v svojih petih minutah slave. Čeprav je ogromno obetal in redno branil za mlajše slovenske izbrane vrste, Srečko Katanec pa ga je celo povabil v reprezentanco B, je pri Olimpiji izgubil status prvega vratarja.

Z Olimpijo je kot najstnik proslavljal državni naslov in pa osvojitev pokalne lovorike. Foto: Vid Ponikvar

Ko je vodenje zeleno-belih prevzel Igor Bišćan in podal priložnost Aljažu Ivačiču, se je obetavni Vodišek preselil na klop za rezervne igralce in se nato z manj pompa, kot bi ga slovenska nogometna javnost po njegovih odmevnih nastopih za zmaje pričakovala, še kot najstnik preselil v Italijo.

V Italiji ni uresničil sanj

Na Apeninskem polotoku je pričakoval, da mu bo Genoa zaupala tudi priložnost za nastop v članski ekip, a je igral le za mlajšo zasedbo. Foto: Guliverimage Izbral je ponudbo Genoe, kjer je zaman čakal na tisto, kar si je želel najbolj. Nikoli ni branil za člansko ekipo v serie A, tekmovalni ritem deloma ohranjal le v primaveri, v sezoni 2020/21 pa se je za kratek čas vrnil v domovino in branil v drugi ligi za kranjski Triglav.

Sloviti italijanski klub, ki je nato izgubil stik z elito, ni Roku Vodišku zaupal priložnosti niti na eni članski tekmi. Nekoč eden najbolj obetavnih evropskih vratarjev je tako pri 24 letih sprejel odločitev, da se vrne v domovino. Dočakal je ponudbo iz najvišjega slovenskega klubskega razreda. Sprejel je ponudbo Rogaške, za katero pa je v sezoni 2023/24 zbral le en nastop, pa še tega v pokalnem tekmovanju.

Preselil se je v Domžale, kjer pa je bolj ali manj grel klop. Vztrajal je pri dvakratnih državnih prvakih, ki imajo opravka z največjo organizacijsko in finančno krizo v obdobju državne samostojnosti.

Po vrnitvi iz Italije je izbral ponudbo Rogaške, nato pa nogometno kariero sklenil v dresu Domžal. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Po klavrnem jesenskem delu, v katerem so Domžale osvojile zadnje mesto v 1. SNL in ob negotovi usodi kluba je v začetku leta 2026 sklenil, da bo končal tekmovalno pot. Tako se Vodišek poslavlja od igrišč, slovenski nogomet pa je izgubil še enega nekdanjega izjemnega talenta, ki pozneje ni upravičil visokih pričakovanj. Nekdanji čudežni najstnik pri Olimpiji je pozneje padel v povprečje 1. SNL, po koncu igralske kariere pa bi lahko dragocene izkušnje, ki jih je pridobil tako v Sloveniji kot tudi Italiji, delil z mlajšimi v trenerski vlogi.