R. P.

Nedelja,
11. 1. 2026,
18.23

45 minut

Nedelja, 11. 1. 2026, 18.23

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (10. in 11. januar)

Aluminij v Turčiji izgubil proti srbskemu prvoligašu

R. P.

Franko Kovačević bo v nedeljo odpotoval s Celjani na dvotedenske priprave v Španijo. | Foto Jure Banfi

Franko Kovačević bo v nedeljo odpotoval s Celjani na dvotedenske priprave v Španijo.

Foto: Jure Banfi

Slovenski prvoligaški klubi so ta konec tedna odigrali štiri pripravljalne tekme. Koper je v Novigradu remiziral s hrvaško Gorico (1:1), Primorje je v Medulinu izgubilo proti Vukovarju (0:3), Mura je v Turčiji doživela poraz proti poljski Termalici (0:1), Aluminij pa je ostal praznih rok proti srbskemu Železničarju iz Pančeva (0:1).

Luka Mlakar
Sportal Maribor predstavil prvega zimskega novinca, ki gre po stopinjah brata

V soboto je nameraval uvodno pripravljalno tekmo v letu 2026 odigrati tudi Maribor, a se je zaradi zimskih razmer v izogib morebitnim poškodbam odločil, da dvoboja med vijolicami in Bistrico v Ljudskem vrtu vendarle ne bo. Za nogometno novico dneva v mestu ob Dravi je poskrbel prihod Luke Mlakarja.

Celjani so podali seznam 25 nogometašev, ki so v nedeljo odpotovali v Španijo in se dva tedna pod taktirko Alberta Riere pripravljali na zahtevno nadaljevanje sezone. Na seznamu je tudi prvi strelec Franko Kovačević, za katerega naj bi se po poročanju Nogomanie resno ogrel madžarski Ujpest, celjski klub pa bi lahko z morebitno prodajo zaslužil vsaj tri milijone evrov. Med potniki presenetljivo ni bilo 24-letnega Nigerijca Pape Daniela.

Koper remiziral, Primorje, Mura in Aluminij izgubili

Primorska kluba v 1. SNL sta v soboto odigrala pripravljalni tekmi na Hrvaškem.

Koper je v Novigradu remiziral s hrvaško Gorico. Zanimivo je, da so kanarčki, ki so začeli dvoboj v postavi Jurhar, Harthertz, Damjanović, Negouai, Mijailović, Longonda, Omladič, Ivanov, Ruëdl, Rimac in Manseri, povedli že v drugi minuti, ko je lastno mrežo nesrečno zatresel slovenski branilec Gorice Žan Trontelj. Končni rezultat je postavil kapetan Gorice Jurica Pršir.

Varovanci Zorana Zeljkovića so s pripravami začeli že 22. decembra 2025. Foto: Aleš Fevžer

Primorje je na turnirju v Medulinu vpisal še drugi zaporedni poraz proti tekmecu iz Hrvaške. Po Slaven Belupu, ki je bil v četrtek boljši z 2:1, so Ajdovci izgubili še proti Vukovarju (0:3).

Prvo tekmo je po prihodu v Turčijo odigrala Mura. Proti zadnjeuvrščenem poljskemu prvoligašu Termalici je izgubila z 0:1, edini zadetek na srečanju pa je v 53. minuti po napaki vratarja črno-belih Žige Fermišeka dosegel Rafał Kurzawa. Nogometni ponos Prekmurja je začel dvoboj v postavi Dermastija, Sana, Proleta, Flis, Ajhmajer, Turudija, Kouter, Korošec, Kasalo, Ljukovac in Vizinger.

Korun in Raduha prvič za Aluminij

V nedeljo so prvo tekmo na pripravah v Turčiji odigrali še nogometaši Aluminija. V Beleku so z 0:1 izgubili proti petouvrščeni ekipi srbske Superlige Železničar Pančevo. Kidričani so zapravili kar nekaj priložnosti, a žoga v vetrovnih razmerah ni hotela v gol. 

Uroš Korun je v Turčiji odigral prvo tekmo v dresu NK Aluminij. Foto: Jure Banfi

Za rdeče-bele sta debitirala oba novinca, Uroš Korun je tekmo začel, medtem ko je Florijan Raduha na golu rdeče-belih odigral drugi polčas. Prav tako sta priložnost za igro dobila tudi oba mladinca, Lan Drevnšek se je predstavil v prvem polčasu, medtem ko je Lukas Čeh odigral drugi polčas.

Trener Jura Arsić je dvoboj hzačel s postavo Mrežar, Korun, Schaubach, Drevenšek, Pečnik, Kosi, Rogina, Božičković, Koren, Saitoski in P. Petriško, v drugem delu pa so dobili priložnost še Raduha, Zeljković, Kočar, Maher, Bloudek, Feta, Svržnjak, Čeh, Koderman, B. Petriško in Simonič.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje
22. 1. Mallorca (Špa/1) - Celje

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor
10. 1. Maribor - Bistrica (Slo/2) / odpovedano
14. 1. Maribor - Vojvodina Novi Sad (Srb/1)
19. 1. Maribor - Debrecen (Mad/1)
23. 1. Maribor - Jagiellonia Bialystok (Pol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper
4. 1. Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1 Rimac 2, Manseri, ?
10. 1. Koper : Gorica (Hrv/1) 1:1 avtogol
14. 1. Rijeka (Hrv/1) - Koper
17. 1. Koper - Zalaegerszeg TE (Mad/1)
24. 1. Koper - Radnik Bijeljina (BiH/1) ?
25. 1. Koper - Rudar Prijedor (BiH/1) ?

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo
18. 1. Bravo - WSG Tirol (Avt/1)
23. 1. Bravo - FAC Wien (Avt/2)
23. 1. Bravo - Rudeš (Hrv/2) ?

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij
11. 1. Aluminij - Železničar Pančevo (Srb/1)
14. 1. Aluminij - Wisla Plock (Pol/1)
16. 1. Aluminij - Neftči Fergana (Uzb/1)
25. 1. Aluminij - Wolfsberger (Avt/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje
13. 1. Radomlje - Gorica (Hrv/1)
14. 1. Istra 1961 (Hrv/1) - Radomlje 
19. 1. Radomlje - TSV Hartberg (Avt/1)
23. 1. Radomlje - GAK Gradec (Avt/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje
8. 1. Primorje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2 ?
10. 1. Primorje : Vukovar (Hrv/1) 0:3 /
13. 1. Primorje - Aršimi (SMk/1)
22. 1. Primorje - Budafoki (Mad/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Radomlje
10. 1. Mura : Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Pol/1) 0:1 /
14. .1 Mura - Partizan Beograd (Srb/1) 
17. 1. Mura - TSC Bačka Topola (Srb/1)
24. 1. Rapid Dunaj (Avt/1) - Mura
25. 1. Mura - Beltinci (Slo/2)
