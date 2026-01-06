Gospod. Velik gospod. Nekdanji slovenski reprezentant Anton Žlogar v Domžalah vztraja pri delu v obubožanem in zadolženem klubu, kjer vlada organizacijski kaos, odrešilnega denarja pa za zdaj ni od nikoder. Zato se Domžale spogledujejo celo z najbolj črnim scenarijem, prenehanjem nastopov v 1. SNL. Usoda je negotova, marsikdo je že zapustil klub, trener Žlogar pa še vztraja in čaka na končno odločitev vodstva. Ostaja večni optimist. V ponedeljek je vodil prvi trening v letu 2026, danes bo ponovil vajo. Iz Izole se bo z avtom znova odpravil na dolgo pot v zasnežene Domžale. Kako je sploh biti trener v tako stresnem obdobju kluba? O tem se je razgovoril za Sportal.

V Domžalah že nekaj časa zvoni alarm. Dvakratni slovenski prvaki so se znašli v nezavidljivem položaju, ki meče vse prej kot prijetno senco na slovenski nogomet. NK Domžale se oklepa tako resnih težav, da je vprašljivo njegovo nadaljevanje v domačem prvenstvu. Vsak dan je v klubu manj nogometašev pod pogodbo. Zato je novica, da so nogometaši v rumenem ob vseh težavah pod vodstvom trenerja Antona Žlogarja v ponedeljek opravili prvi trening v letu 2026, le ponudila žarek upanja, da bi se lahko slovensko prvenstvo tudi v letu 2026 nadaljevalo z desetimi udeleženci.

Bodo Domžalčani nadaljevali 1. SNL ali neslavno izstopili iz lige? Foto: Aleš Fevžer

"Vedeli smo, da ne bomo kar tako vrgli puške v koruzo. Res je, situacija ostaja težka. Zavedamo se, da nam primanjkuje časa. A ljudje, ki so v klubu, se še trudijo pridobiti investitorje. Z njimi so v pogovorih, zato se mi je zdelo prav, da poskušamo začeti s treningi. To smo tudi storili. Z igralci, ki so bili na to pripravljeni, smo tako začeli trenirati. Pričakujemo, da se bo stanje v naslednjih dneh ali pa morda enem tednu toliko izkristaliziralo, da bomo takrat natanko vedeli, kako naprej," nam je po prvem treningu, ki ga je vodil v letu 2026, povedal 48-letni strateg iz Izole.

Vsi odhajajo na toplo, le oni ostajajo v snegu

Bo prvemu možu domžalskega kluba Stanetu Oražmu uspelo najti rešitev? Foto: NK Domžale Čeprav se klub spopada z negotovo prihodnostjo in ga že dolgo pestijo finančne težave, Žlogar še verjame v srečen konec. "Klub je, tako so mi povedali, v resnih pogovorih s potencialnimi investitorji. Predsednika Staneta Oražma videvam vsakodnevno v klubu. Prizadeva si, da bi se stvar uredila," drži pesti, da bi lahko Domžalčani spomladi nadaljevali prvoligaško zgodbo in se potegovali za obstanek.

Za razliko od tekmecev, ki so se že odpravili v toplejše kraje ali pa se še nameravajo, na seznamu destinacij klubov 1. SNL so zastopane Turčija, Španija, Malta in Hrvaška, so Domžalčani obsojeni na tisto, kar imajo doma. Zato bo marsikaj odvisno tudi od vremenskih pogojev, ki v teh dneh zaradi snežne podobe ne gredo na roko slovenskim nogometnim klubom. ''Na vreme žal ne moreš vplivati. V ponedeljek ni bilo toliko zapadenega snega, da ne bi bilo mogoče izvesti prvega dela treninga. Se bomo pa morali v nadaljevanju malce prilagoditi vremenskim pogojem, a vseeno načrtujemo, da bomo izpeljali začrtani del priprav.

Kruta realnost Domžal, vsak dan jih je manj

Anton Žlogar še verjame v srečen konec. Foto: Jure Banfi O tem, s kakšnimi težavami se spopadajo Domžale, dovolj zgovorno priča tudi naslednji podatek. ''Za to soboto smo načrtovali, da bi odigrali prvo prijateljsko tekmo, a v tem trenutku nimam na voljo niti 22 igralcev, da bi lahko pošteno med njih razdelil minutažo,'' je potarnal Žlogar, ki je v ponedeljek na prvem treningu vodil le 21 izbrancev. Med njimi je bilo kar nekaj mladincev, pa tudi trije vratarji. ''Kakšne priprave v tujini? Kje pa. V Domžalah smo trenutno osredotočeni na to, da se klub stabilizira. Zato se niti nismo pogovarjali o tem, da bi imeli priprave kje drugje. To ni primarna zadeva,'' je pojasnil Primorec, ki pa vseeno ne izključuje, da bi lahko Domžale v tem mesecu morda na kratko skočile na Hrvaško ali pa v Čatež ter tam odigrale kakšno pripravljalno tekmo. Sicer pa se bodo Domžalčani pripravljali le doma, v mestu ob Kamniški Bistrici.

Poraja se le vprašanje, kateri izmed igralcev bodo takrat, ko bo napočil trenutek za tekme, še na voljo Žlogarju. Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko klub zapustijo mnogi igralci in dobijo proste papirje. To možnost je izbralo že veliko število igralcev, temu primerno pada tudi kakovost moštva. ''Klub bo težko zadržal igralce, ki imajo takšno možnost odhoda. V ponedeljek smo tako denimo ostali tudi brez nekaj mladincev, ki so se odločili za takšen korak,'' je postregel Žlogar s kruto realnostjo. Zaradi tega želi čimprej izvedeti, kakšna bo usoda kluba. Oziroma v kakšno smer bodo šle stvari. Ali bodo Domžale neslavno propadle ali pa vendarle vstopile v spomladanski del.

Ko so bile težave, so jih reševali skupaj

Rene Hrvatin je eden izmed številnih nogometašev, ki so po koncu jesenskega dela zapustili NK Domžale. Kariero bo nadaljeval pri Istri na Hrvaškem. Foto: Jure Banfi Kako pa so začetek priprav doživeli igralci, ki jim klub že kar nekaj časa ne more izplačevati vsega, kar so si sicer prislužili z delom na zelenici? Med njimi je veliko mladih obrazov, najdejo pa se tudi nekateri, ki so si že ustvarili mlade družine, zato je njihovo trpljenje v obdobju, ko ne prejemajo finančnih sredstev, še toliko večje. "To so zadeve, ki niso enostavne za nikogar. Upali smo, da se ne bodo ponavljale, a žal prihaja do njih. Ni prijetno, ko prideš v klub, pa ne dobiš konkretnih odgovorov na zastavljena vprašanja. Treba bo pač počakati na definitiven odgovor. Ko bo podan in znan, bo z nekega vidika vsem nam lažje," bo trener Domžal končno vedel, pri čem je. Tako kot tudi vsi preostali nogometaši, ki še podobno kot on niso glede usode NK Domžale vrgli puške v koruzo.

"Vsakemu fantu, ki je že zapustil klub, želim vse najboljše v prihodnosti. Vedno sem jim govoril, da si vsak izmed njih zasluži veliko priznanje. Nikoli niso namreč jamrali, ampak vsak trening opravili stoodstotno. Ko so bile težave, smo jih vedno reševali skupaj," je hvaležen vsakemu, ki je vztrajal v Domžalah v tej turbulentni sezoni.

Na uvodnem treningu je sodeloval z 21 varovanci. Foto: Jure Banfi

"Z igralci skušam imeti vedno celovit odnos. Vsi se zavedajo stanja v klubu, a tudi tega, kaj jim to prinaša. Ali bodo ostali v Domžalah ali pa v začetku prestopnega roka poiskali druge klube. Morajo pa pri tem trenirati, kar je veliko lažje v skupini. Prav je, da se tistemu, ki se je pojavil na treningu in pokazal voljo do nadaljevanja v Domžalah, omogoči kakovosten trening. Nogomet je tako nepredvidljiva tema. Situacija v Domžalah se zdi na nek način zelo težko rešljiva, vseeno pa ti lahko drugi dan prinese neko rešitev. Vsi bi si želeli, da bi jo našli. To bi si tak klub tudi zaslužil, nenazadnje tudi slovenski nogomet," drži pesti, da v Domžalah ne bi obveljal črn scenarij.

Nikoli se ni predajal

Za vse, kar počne v tako stresnem obdobju Domžal, si zasluži medaljo. ''Nikoli se nisem predajal. Ne v igralski ne v trenerski karieri. Dokler obstaja upanje, bom vanj verjel. Le čas je tisti, ki nas vse skupaj stiska pri iskanju rešitev,'' mu še zdaleč ni vseeno, da se spomladanski del 1. SNL začne zelo hitro. Za Domžale že konec meseca. Zato ima klub na voljo le še malo časa, da najde pravočasno rešitev in vsaj malce napolni kronično prazno klubsko blagajno. Žlogar še vztraja.

"Dokler obstaja upanje in če imaš to možnost … Daleč smo prišli. Ekipo, ki je bila odpisana, smo približali samo na tri točke od osmega mesta. To ti daje upanje, da kot športnik zadeve izpelješ do konca. Vsakemu od fantov skušamo čim bolj pomagati, da smo čim bližje optimalni pripravljenosti, če se bo res uredila zadeva," nočejo zamujati s treningi.

Tako je po koncu prejšnje sezone z Dejanom Lazarevićem proslavljal obstanek v druščini najboljših. Foto: Aleš Fevžer

Pri tem sta trenerju v veliko pomoč nekdanja reprezentanta Haris Vučkić in Dejan Lazarević. ''Nista le odlična nogometaša, ampak tudi odlična fanta, ki rada pomagata z nasveti. Privilegij ju je imeti v ekipi. Sta tudi domačina, tako da si najbolj želita, da bi lahko ostala z Domžalami v prvi ligi,'' je pohvalil domača fanta, ki čutita ogromno do domžalskega kluba. Zaradi takšne pripadnosti in še česa drugega bo vztrajal do konca. A usoda ni odvisna od njega, ampak uprave, ki išče rešitev, kako Domžalam zagotoviti svetlejšo prihodnost. Za zdaj ne kaže najboljše, saj v tem delu Slovenije še vedno zvoni alarm, a upanje umira zadnje. Do takrat pa si trener Žlogar in njegovi varovanci zaslužijo medaljo za vztrajnost.