Legendarna restavracija JB zapira vrata v Ljubljani

V središču Ljubljane bo konca marca svoja vrata zaprla legendarna ljubljanska Restavracija JB, ki se bo preselila na novo lokacijo, poroča časnik Delo.

Priznana Restavracija JB ob Miklošičevi ulici v Ljubljani bo konec marca zaprla svoja vrata in se preselila na novo lokacijo, je poročal časnik Delo. Mlajša generacija, sin in hčerka Janeza Bratovža, si želi pod istim imenom v drugačnem okolju še bolj oblikovati svoj izraz. Gostinska zgodba ikonične restavracije se s tem ne končuje, saj se aprila oziroma maja Tomaž in Nina Bratovž, ki sta gostilno prevzela od očeta Janeza, selita v prenovljeni Golf Resort Arboretum.

"Odločitev za selitev je bila izredno težka, a nam je dala priložnost, da premislimo, kaj je sploh bistvo znamke JB – znova smo se zavedli, da je srž vsega naša družina, ne pa zidovi, ki nas obdajajo," je za Delo povedal kuharski mojster Tomaž Bratovž. Povedal je še, da bo ime restavracije ostalo enako, saj bi bila sprememba nespoštljiva do vsega, kar je bilo že narejeno v več kot 30 letih.

Selitev na novo prenovljeno lokacijo

Na novi lokaciji Golf Resort Arboretum, kjer po skoraj štiriletni prenovi kompleksa in igrišč napovedujejo, da bodo prve goste sprejeli že aprila, bodo ponujali širok nabor jedi – od dnevnih kosil do posebnih večerov in tudi porok. Nova lokacija jim bo omogočila tudi prostor za vrt in parkirišče, česar na lokaciji v Ljubljani ni bilo mogoče. Nova restavracija bo odprta v sklopu prenovljenega golf igrišča Arboretum, ki ga je leta 2022 kupil podjetnik Joc Pečečnik.

Kuharski mojster Janez Bratovž, ki je skoraj tri desetletja vodil priznano Restavracijo JB, je pred nekaj leti vajeti restavracije, ki ponuja slovensko visoko gastronomijo, predal mlajši generaciji – od očeta sta jo prevzela hči Nina, ki dela kot sommelierka, in sin Tomaž, ki vodi kuhinjo.

