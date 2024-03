Restavracija JB Janeza Bratovža je lani praznovala 30 let. Sprva je Bratovž gostilno JB odprl v Domžalah in jo čez nekaj let preselil v Ljubljano, v Plečnikovo zgradbo v Miklošičevi ulici.

"Prijatelj mi je povedal, da v Domžalah oddajajo neki bife, in šla sva ga pogledat. Lastniku prostora sem dejal, da bom naredil restavracijo, pa mi je rekel, da bo to nemogoče," je o letu 1992 pred časom v pogovoru za Siol.net pripovedoval Janez Bratovž.

Priznani kuharski mojster v gostinstvu dela že 45 let, v intervjuju za Dnevnik pa je nedavno povedal, da prihaja čas za slovo, saj posel prevzemata sin Tomaž in hčerka Nina. "Imam srečo, da sta Nina in Tomaž predana temu poslu in da bom imel v njiju dostojna naslednika. Ampak to se ni zgodilo čez noč, oba sta že kar nekaj let močno vpeta v delo v restavraciji," je za Dnevnik povedal Bratovž in dodal, da bo še vedno pomagal, v odločanje pa ne bo več posegal.

Revija Restaurant ga je leta 2010 uvrstila na 89. mesto prestižne San Pellegrinove lestvice stotih najboljših restavracij na svetu, s tem pa je takrat za sabo pustil kar štiri restavracije s po tremi zvezdicami. Bratovž je bil tudi kuharski mojster leta vodnika Gault&Millau​.

"Nihče ne ve, ali bodo čez dvajset let še podeljevali Michelinove zvezdice, sem pa prepričan, da bodo ljudje takrat še vedno vedeli, kdo je Janez Bratovž," je za Dnevnik povedal o svojem mnenju o Michelinovih zvezdicah, ki je ni prejel nikdar.

Bratovž je do zdaj izdal dve kuharski knjigi, v prihodnje pa bo najverjetneje napisal knjigo bolj biografske narave, ki bo "napisana tako, da v njej ne bo samo tisto, kar je bilo lepega, temveč tudi to, da smo se včasih napili in naredili kakšno lumparijo ali neumnost in da sem v karieri delal tudi napake", je še povedal za Dnevnik.

Preberite še: