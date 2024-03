Gašper Puhan: Že ko vstopiš v prostor, začutiš, da je nekaj drugače #Spotkast

Gašper Puhan svojega pečata ne pušča le v poslovnem in oblikovalskem svetu, ampak se s prodornimi idejami udejanja tudi kot zelo pomemben akter združenja JRE na državni in mednarodni ravni. Kot podpredsednik krovne organizacije JRE – Jeunes Restauranteurs razume visoko kulinariko, njene čare in vse izzive. Kje je v kulinariki Slovenija na svetovnem zemljevidu, kaj drugačnega ponujajo restavracije, združene v JRE, ali Slovenci jemo varno hrano? Puhan tudi razkrije, kje se lahko za sprejemljive cene odlično najemo.

JRE je združenje ustvarjalnih chefov in gostincev, ki delijo neskončno strast do gastronomije in željo po izmenjavi izkušenj. Mednarodno združenje v 16 državah (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Nizozemska, Romunija, Srbija, Slovenija, Španija, Švica, Združeno kraljestvo in Avstralija) šteje kar 400 restavracij vrhunske kulinarike.

"Člani JRE smo gostinci, nosilci dejavnosti, chefi in lastniki, ki v svoj posel dodamo še en korak več. Več strasti, avtorski pristop in več kvalitete. Postati član JRE je ob strogih kriterijih kar zahtevno, a zaradi tega tudi še atraktivnejše za številne restavracije," pove Puhan.

V JRE restavracijah obljubljajo edinstveno doživetje.

"Že ko vstopite v prostor, začutite, da je nekaj drugače"

JRE Slovenija združuje 24 restavracij. Na vprašanje, kaj je v njih tako zelo drugače kot v prav tako odličnih restavracijah, Puhan pravi, da to začutimo že na vhodu restavracije: "Težko je opisati, ampak že ko vstopite, začutite drugo energijo, drugačen pristop in občutek, da je nekomu res mar, in ne le, da bo tam dobra hrana. Vzdušje in gostoljubnost pa sta še en ključ, da se boste želeli čim prej spet vrniti nazaj."

Slovenija je na svetovnem zemljevidu kulinarike zelo visoko, ponosno pove Puhan. Foto: Siol.net

JRE steklenice v 400 restavracijah v Evropi

Puhan je v JRE dejaven na državni in mednarodni ravni, na mestu podpredsednika JRE International je danes kot prvi slovenski član.

"Bil sem zelo počaščen, to pa prinaša tudi veliko odgovornost. Odpiramo nova tržišča, združenju se pridružujejo pomembni mednarodni partnerji, razvijajo se kulinarični projekti, ki pomembno prispevajo k oblikovanju gastronomske scene v Evropi in širše – eden takih je na primer JRE steklenica, ki smo jo oblikovali skupaj s Tanjo Mudrinič in Steklarno Hrastnik. Ta se danes uporablja v najboljših restavracijah, do konca meseca bo ta slovenska steklenica v 400 restavracijah po Evropi."

S svojimi razvojnimi projekti in podjetji je Puhan v zadnjih letih že večkrat dosegel številne slovenske in mednarodne nagrade: Red Dot Award, IF award, German Design Award, Good Design, LUX life Food&Drink Awards, Big See.

Teden restavracij: "Fenomen ali pa že kar nacionalno gibanje"

Puhan kot svetovalec pri poslovnem razvoju projekta že od začetka sodeluje tudi v okviru Tedna restavracij. "Kot gostinec vidim, kakšen razvoj je prinesel Teden restavracij, kako se je stopnjevala cenovna politika, kako se integrirajo teme in kako raste naval. Opažam, da Tedna restavracij ljudje ne obiščejo, ker je nekaj evrov ceneje, ampak zaradi posebne ponudbe."

Ni pa to edini projekt, ki je pripomogel k temu, da smo Slovenijo v svetu "lepo pozicionirali kot gastronomsko destinacijo", je poudaril.

"Počaščen sem, da sem podpredsednik JRE International, kar pa prinaša tudi veliko odgovornost," pravi Gašper Puhan. Foto: Siol.net

Slovenija v svetovnem vrhu

Slovenija je v kulinariki na svetovnem zemljevidu zelo visoko, še pove Puhan. "Tu gre izjemna zahvala posameznikom, ki so bili pripravljeni prehoditi to krvavo pot. Janez Bratovž, Ana Roš, Tomaž Kavčič ... sodijo v tisto prvo generacijo, ki je začela razvijati visoki segment kulinarike."

Da bi dokazali, da Slovenija lahko zaseda pomembno mesto v mednarodni prepoznavnosti, združenje utrjuje tudi sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo. Tudi vstop Michelina je izrednega pomena za Slovenijo, je še dodal Puhan. "To samo potrjuje, da je Slovenija zelo zanimiva gastronomska destinacija z najvišjo kakovostjo kulinarike, ki so jo ustvarili vrhunski chefi."

Puhan je med drugim razkril tudi, kakšni so trenutni izzivi v gostinstvu, kako je z razvojem mladih kuharskih mojstrov in kaj bi tu morala storiti država, pa tudi, ali Slovenci v restavracijah jemo varno hrano.

Pove nam še, kako o hrani vzgaja svoje otroke, zakaj si je treba za hrano vzeti čas in ali drži, da med najljubše jedi Slovencev sodi juha.

Za odlično hrano s sprejemljivimi cenami je v Sloveniji mogoče izjemno uživati, sklene. Tudi že na sosednji ulici, še pravi Puhan.