Siolov podkast z Mojco Benčina: Napredni načini zdravljenja so resnična prihodnost #video

Z Mojco Benčina smo se v Siolovem podkastu pogovarjali o naprednih tehnologijah zdravljenja za nekatera rakava obolenja in redke genske bolezni. Kako lahko pomagajo nekaterim bolnikom, kdo odloča, kateri bo izbran, in koliko časa traja razvoj določene nove terapije? Zanimiva sogovornica, ki je kemičarka, znanstvenica, v prostem času pa zagrizena športnica. Razkrila je tudi, kdaj bo v Sloveniji vrata odprla velika pridobitev za znanost – nova stavba Centra za tehnologije genske in celične terapije (CTGCT).

Dneve v službi običajno začenja zelo zgodaj in jih preživlja zelo dinamično, pove Benčina, tudi zato, ker je razvoj novega centra CTGCT v polnem zamahu. In ne le Kemijski inštitut, tudi druge ugledne institucije v Sloveniji resno naslavljajo izzive zdravljenja redkih genskih bolezni in bolezni raka na napreden način zdravljenja.

Gre za tako imenovano personalizirano medicino, sploh pri genskih boleznih, za katero se zanima večje število klinikov, Kemijski inštitut pa z njimi sodeluje pri iskanju novih tehnologij, ki bi morda izboljšale učinkovitost in varnost tehnologij. Hkrati pa iščejo poti, kjer bi lahko s specifičnim načinom zdravljenja naslovili več različnih bolezni.

Kateri bolniki bodo primerni in katere bolezni bodo lahko zdravili, je precej odvisno od tehnologije, ki jo razvijajo. Foto: Siol.net

Uspešna terapija za hematološke rake

Kateri bolniki bodo primerni in katere bolezni bodo lahko zdravili, je precej odvisno od tehnologije, ki jo razvijajo, pove. Ta hip so uspešni pri imunoterapiji raka oziroma rakavih obolenjih, ki so vezana na hematološke rake. "Seveda si želimo, da bi ta nabor rakov lahko razširili. Raziskave v svetu hitro napredujejo in na podlagi teh spoznanj upamo, da se bodo v kratkem času razvile nove terapije oziroma tehnologije, ki bodo naslovile tudi druge rake," je izpostavila Benčina.

Projekt, ki v centru že teče, je lasten razvoj in pocenitev orodij za terapijo s celicami CAR-T, ki ima velike uspehe pri zdravljenju več vrst raka. Benčina upa, da bodo slovenske bolnike lahko na ta način začeli zdraviti v kratkem. "Pacientove celice preoblikujemo na način, da prepoznavajo raka pacienta," pove in natančno razloži, zakaj se takšno zdravljenje lahko trenutno uporablja za hematološke rake.

Foto: Siol.net

Lahko bolniki računajo na trajno ozdravitev?

Pri genskih boleznih znajo ta hip naslavljati le monogenetske bolezni, napake enega samega gena. Z gensko terapijo oziroma spreminjanjem gena lahko pozdravijo oziroma izboljšajo stanje bolnika. "Predvsem pri genskih terapijah je ozdravitev mogoča. Če nam uspe nasloviti izboljšanje delovanja encima, ki je okvarjen, oziroma proteina, ki ga ni, je to lahko trajno izboljšanje. Pri imunoterapiji raka pa je težko opredeliti, ali je terapija dolgotrajna in ali jo je treba ponavljati. A ker imamo celice že pripravljene, jih lahko ponovno apliciramo v pacienta."

Med drugim je Benčina še razkrila, ali so lahko tovrstne terapije za bolnike škodljive, kdaj se bodo selili v nov center in tudi, kako adrenalinska je bila kot študentka. Danes je zaprisežena tekačica na snegu, ko zmanjka snega, pa se požene na kolo. To pa še zdaleč ni vse, kar počne v prostem času.

Foto: Siol.net