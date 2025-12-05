Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Pri labodu v občini Lenart potrdili ptičjo gripo

Labodi | Ker se bolezen lahko prenaša tudi prek kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, sprehajalcem svetujejo, naj se izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice. Prav tako naj jih ne krmijo. | Foto Ana Kovač

Ker se bolezen lahko prenaša tudi prek kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, sprehajalcem svetujejo, naj se izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice. Prav tako naj jih ne krmijo.

Foto: Ana Kovač

V občini Lenart so pri labodu grbcu potrdili ptičjo gripo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato rejce poziva, naj še naprej pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru katerega od za to bolezen značilnih znakov takoj obvestijo veterinarja.

Nacionalni veterinarski inštitut je upravo obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco tipa A, podtipa H5N1 pri labodu grbcu, ki so ga na območju občine Lenart našli mrtvega, so sporočili iz uprave.

Kot so opozorili, se v nekaterih državah EU trenutno soočajo z velikim porastom okužb. Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino po njihovih pojasnilih še naprej veljajo priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je sprejelo državno središče za nadzor bolezni. Ta priporočila so objavljena na njihovih spletnih straneh.

"Čeprav smo letos za zdaj potrdili le posamezne primere visoko patogene aviarne influence pri divjih pticah, to ne pomeni, da bolezen ni prisotna. Dokazano je, da so lahko divje ptice – predvsem vodne – okužene in prenašajo virus, ne da bi poginile ali kazale znake bolezni, zato je zelo pomembno, da rejci dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe in s tem zmanjšajo tveganje za prenos bolezni na perutnino ali ptice v ujetništvu," so opozorili na upravi.

Sprehajalcem svetujejo, naj se izogibajo površinam, na katerih so vodne ptice

Uprava rejce poziva, da pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in takoj obvestijo veterinarja, če opazijo katerega od znakov, kot so zmanjšana poraba krme in vode, padec nesnosti, povišan pogin ali ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki ter živčne motnje.

Ker se bolezen lahko prenaša tudi prek kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, sprehajalcem svetujejo, naj se izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice. Prav tako naj jih ne krmijo.

Novice Pri divjih pticah v Ljubljani in Kopru potrdili ptičjo gripo
Laboratorij ptičja gripa
Novice V ZDA poročajo o prvem primeru ptičje gripe H5N5 pri človeku
