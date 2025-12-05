V živo: diši po izjemnem slovenskem dnevu, Prevc po polovici vodi, Vodan druga

V Wisli poteka finalna serija druge posamične tekme v Wisli na veliki skakalnici. Po polovici zanesljivo vodi Nika Prevc, ki je četrtkovo tekmo zaradi diskvalifikacije izpustila. Slabih deset točk na drugem mestu zaostaja zmagovalka kvalifikacij Nika Vodan, tretja Nozomi Marujama pa ima 11,3 točke zaostanka za vodilno. V finalu nastopa še Katra Komar, ki je 28.

Wisla, velika skakalnica, prva serija:

V poljski Wisli se obeta slovenski dan, po prvi seriji diši po dvojnih slovenskih stopničkah. V zanesljivem vodstvu je Nika Prevc, ki je četrtkova diskvalifikacija ni zmedla. Skočila je 128 metrov in ima 9,9 točke prednosti pred drugouvrščeno Niko Vodan (126). Tretja je Nozomi Marujama (129), ki za Prevc zaostaja 11,3 točke.

V finalu bo nastopila še Katra Komar (108), ki zaseda 28. mesto, medtem ko je Maja Kovačič (110) na 33. mestu zaostala za finalom.

Nika Vodan je bila najboljša v kvalifikacijah. Foto: Reuters

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Skakalke v Wisli so že uro in pol pred tekmo opravile s kvalifikacijami, v katerih je bila pred vso konkurenco Nika Vodan, ki je pristala pri 135 metrih (123,2 točke). Na četrtkovi tekmi je bila z devetim mestom najboljša Slovenka. Druga je bila Norvežanka Anna Odine Strøm (124 m; 121,1 točke), po četrtkovi diskvalifikacijami pa se je uspešno vrnila Nika Prevc, ki je bila v kvalifikacijah tretja (125,5 m; 120,6 točke).

Na tekmi bosta od Slovenk nastopili še Katra Komar in Maja Kovačič. Katra Komar je bila 25. (109 m; 95 točk), Kovačič pa 37. (108 m; 85,5). Izven štirideseterice in brez nastopa na tekmi pa sta ostali Tinkara Komar na 42. mestu (102,5 m; 78,2) in Jerica Jesenko na 43. mestu (103 m; 77,6).

Nika Prevc je v četrtek po izpuščeni tekmi izgubila eno mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, na tretje jo je izrinila zmagovalka četrtkove tekme, Norvežanka Anna Odine Strøm. Vodilna je ostala Japonka Nozumi Marujama, ki je bila včeraj tretja.

Po današnji tekmi se skakalke selijo v Nemčijo. Klingenthal bo 12. in 13. decembra gostil še dve posamični tekmi na veliki skakalnici. 20. in 21. decembra dve tekmi gosti švicarski Engelberg, 31. decembra in 1. januarja pa bosta tekmi novoletne turneje v Garmish Partenkirchnu in Oberstdorfu.

Izidi kvalifikacij: