Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
15. 11. 2025,
14.38

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

ptičja gripa

V ZDA poročajo o prvem primeru ptičje gripe H5N5 pri človeku

Laboratorij ptičja gripa | Foto Reuters

Foto: Reuters

V zvezni državi Washington v ZDA so v petek potrdili prvi primer okužbe s podtipom H5N5 ptičje gripe pri človeku. Virus so odkrili pri moškem, ki je bil v začetku meseca hospitaliziran s simptomi, podobnimi gripi. Ameriški center za nalezljive bolezni (CDC) ocenjuje, da je tveganje za javnost nizko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To je prvi primer okužbe s tem podtipom pri ljudeh, je sporočilo ministrstvo za zdravje zvezne države Washington. Do zdaj so podtip H5N5 zaznali le pri živalih.

Za ptičjo gripo je zbolel starejši moški, ki ima že obstoječe bolezni in se še vedno zdravi v bolnišnici. Ni znano, kako se je okužil, možno pa je, da je bil gripi izpostavljen prek perutnine, ki jo goji.

Po poročanju ameriških medijev je to prvi primer ptičje gripe pri človeku v zadnjih devetih mesecih.

Po podatkih CDC so v ZDA od pomladi leta 2024 zabeležili 71 oseb, okuženih s ptičjo gripo, ni pa jasno, za katere podtipe je šlo.

ptičja gripa
