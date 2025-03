ZDA uvažajo na milijone jajc iz Turčije in Južne Koreje, v prihodnjih tednih pa bodo jajca verjetno prispevale tudi druge države, je potrdila ameriška ministrica za kmetijstvo Brooke Rollins. Po vsej državi jajc kritično primanjkuje zaradi ptičje gripe, njihova cena pa se je močno zvišala.

Ministrica je v petek novinarjem v Washingtonu povedala, da je uvoz jajc iz Turčije in Južne Koreje že stekel, Bela hiša pa da se pogovarja še z drugimi državami o začasnem uvozu njihovih jajc. "Govorimo o stotinah milijonov jajc kratkoročno," je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Množični zakoli nesnic

Cena jajc je skokovito zrasla zaradi številnih izbruhov ptičje gripe v ZDA, zaradi česar so bili kmetje prisiljeni v zakol vsaj 30 milijonov kokoši nesnic, ponudba pa se je močno skrčila.

Ameriški predsednik Donald Trump je poskušal cene jajc izkoristiti v volilni kampanji, ko so se volivci pritoževali nad naraščajočimi cenami osnovnih artiklov v času predsedovanja njegovega predhodnika Joeja Bidna. Po vrnitvi na položaj januarja letos je kmetijsko ministrico zadolžil, da poveča ponudbo jajc in zniža cene.

V tednih po tem so proizvajalci v več državah poročali o ameriškem zanimanju za njihove pridelke. Da se je nanje obrnilo ameriško diplomatsko osebje na lovu za svežimi jajci, so denimo za AFP povedali v združenjih rejcev perutnine na Poljskem in v Litvi.

"V mnogih državah primanjkuje jajc," je pred kratkim povedala direktorica poljske nacionalne zbornice rejcev perutnine in proizvajalcev krme Katarzyna Gawronska. "Ključno vprašanje bi bilo, kakšne finančne pogoje bi ponudili Američani," je dodala.

Rollins je v petek v pogovoru z novinarji dejala, da bo uvoz jajc časovno omejen in da se bo ustavil, ko bodo ameriški rejci perutnine lahko povečali ponudbo.