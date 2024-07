McDonaldsove restavracije s hitro prehrano v Avstraliji so bile primorane skrajšati čas, ko strežejo zajtrk, saj se dobavitelji jajc po državi borijo z izbruhi ptičje gripe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi trenutnih izzivov v industriji previdno nadzorujemo dobavo jajc," so ta teden sporočili iz podjetja. Posledično bodo zajtrk nehali streči ob 10.30 namesto opoldne. "Z dobavitelji se trudimo, da bi se stanje čim prej normaliziralo," so dodali.

Avstralske oblasti pravijo, da je ptičja gripa tipa H7 izbruhnila na skoraj ducat perutninskih farmah v Viktoriji, Novem Južnem Walesu in v okolici Canberre. Okužene farme so "izpraznili", kar po poročanju AFP pomeni, da so kokoši zaklali.

Znanstveniki pravijo, da je ta sev ptičje gripe soroden virusom, ki so jih odkrili pri avstralski populaciji divjih ptic, in ne sevu H5, ki se širi drugod po svetu.