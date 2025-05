Oliver Sims pripotoval z drugega konca sveta: Slovenija me spominja na Tasmanijo

Kontinentalna kolesarska ekipa Pogi Team Gusto Ljubljana nadaljuje tradicijo privabljanja mladih upov iz daljne Avstralije. Pred slabim letom dni smo v rubriki Prek meja gostili Dylana Hopkinsa , tokrat smo se pogovorili z njegovim mlajšim, komaj 19-letnim rojakom Oliverjem Simsom. "Slovenija me spominja na Tasmanijo. Obe sta lepi z odličnimi možnostmi za trening," nam je povedal najstnik, ki sanja o tem, da bi se prebil v eno od ekip svetovne serije in nekoč nastopil na Dirki po Franciji kot njegov vzornik in navdih Tadej Pogačar, čigar ime nosi na dresu.

Tomaž Poljanec, direktor moštva Pogi Team Gusto Ljubljana, nekdanjega Roga, nadaljuje tradicijo privabljanja kolesarskih upov iz daljne Avstralije. Letos ima v ekipi dva nadarjena 19-letnika, Oliverja Simsa in Alexa Eavesa, ki sta s še nekaj kolegi nastanjena v bazi v Cerkljah na Gorenjskem, kjer imajo mladi tekmovalci odlične pogoje za trening.

Domotožja nima več, največjo krizo je že prebrodil

"I'm in Kerklje on Džoren …" se je v telefonskem pogovoru, ko sva se dogovarjala za pogovor ob kavi, mučil 19-letni Tasmanec, naslednji dan pa ob obljubljeni kavi v smehu priznal, da mu izgovarjava imen slovenskih krajev niti približno še ne gre zlahka z jezika. "Uf, verjemite mi, da me fantje na račun tega neusmiljeno zafrkavajo," pravi. A to bo sčasoma zagotovo popravil, še pravi.

Lani se je iz Devonporta na Tasmaniji odpravil v daljno Evropo, da bi poskušal uresničiti kolesarske sanje. Pol leta je preživel v Italiji in se nato letos priključil ekipi Pogi Team Gusto Ljubljana. "Lani sem v Italiji prebrodil največjo krizo glede prilagoditev in kulturnih šokov. Zdaj je v redu, v času dirke Po Sloveniji me pride obiskat tudi družina, nato gremo skupaj za nekaj tednov na potep po Evropi in bom imel priložnost nadoknaditi zamujeno," še pravi, zato nima kakšnega hudega domotožja.

Slovenijo sprva spoznaval po televiziji

Je pa povsem osredotočen na kolesarske treninge. Glede na to, da na treningih ogromno časa preživi na cestah, je bila največja prilagoditev potrebna zaradi smeri vožnje, saj v Avstraliji vozijo po levi. "To pa je bila velika prilagoditev, sploh lani. Letos se mi zdi to že nekaj povsem običajnega," priznava. Tudi pri prihodu v Slovenijo se je poskušal najprej udomačiti na cesti. "Sprva nisem vedel, kje trenirati, nisem poznal cest, ko pa sem naštudiral to, sem se hitro ustalil in prilagodil. Zdaj mi je že vse zelo domače."

Ko je bilo urejeno to, so tudi preostale stvari lepo padle na svoje mesto, pravi. Priznava pa, da ni natanko vedel, kam se podaja. "O Sloveniji res nisem vedel veliko, priznam. Po televiziji sem spremljal dirko Po Sloveniji, ki se mi je zdela kul. Tam sem tudi videl nekaj vaše dežele. Zdi se mi, da je Slovenija nekoliko spregledana v primerjavi z bolj znanimi evropskimi deželami. Te pritegnejo vso pozornost, čeprav menim, da je Slovenija lepša od marsikatere od njih."

"Na dirki Po Sloveniji bo veliko močnih ekip, zato lahko mi bolj ali manj računamo na kakšne pobege. Bomo videli." Foto: KK_ Adria_Mobil

"Slovenija me spominja na Tasmanijo"

Pred prihodom v Slovenijo je imel za primerjavo samo Italijo. "Pričakoval sem, da bo tukaj nekaj zelo podobnega, po nekaj tednih pa sem spoznal, da so ljudje malce bolj sproščeni, malce prijaznejši, predvsem pa domala vsi govorijo angleško. Tako je dežela bolj gostoljubna, v Italiji nihče ne govori angleško," pravi. Ne pogreša ničesar, kar zadeva hrano, kolesarji ne komplicirajo, pravi: "Nismo zelo zahtevni. Vse je bolj ali manj isto, vse je dobro. Tako ali tako skoraj ves čas jemo testenine, riž in piščanca."

Slovenijo spoznava s kolesa, ocenjuje pa jo predvsem kot poligon za trening. V tem pogledu ga spominja na rodno Tasmanijo. "Tasmanija je precej izolirano območje, je samo majhen otok. Meni je všeč, ker je prijetna in tiha, ponuja odlične pogoje za trening, medtem ko je glavni del Avstralije veliko bolj obljuden, no, vsaj obala z vsemi velikimi mesti. Raje imam tasmanski mir. Slovenija me spominja na Tasmanijo, je prav tako lepa z odličnimi možnostmi za trening. Veliko je gora, zelo lepo je."

Razvija se v hribolazca: Najraje imam zahtevne gorske dirke

"Raje imam tasmanski mir. Slovenija me spominja na Tasmanijo, je prav tako lepa z odličnimi možnostmi za trening. Veliko je gora, zelo lepo je." Foto: Simon Kavčič Bil je že v Ljubljani, pa na Obali, njegov najljubši klanec je Krvavec, na katerega se vzpenjajo redno, saj stanujejo čisto pod njim. "Veliko treninga opravim tam, lep klanec je, zahteven in na delih zelo strm, ampak ravno takšne imam najraje," pravi mladenič, ki je po karakteristikah pravi hribolazec. "Da, najraje imam zahtevne gorske dirke," pritrjuje, a dodaja, da mora napredovati na vseh ravneh: "Lani sem še vozil dirke od sto do 120 kilometrov, letos prvič do 180 kilometrov in to s kolesarji, ki so nekaj let starejši in tudi močnejši. To je zame velik korak naprej, moram le vztrajati pri treningu in napredovati. Mislim, da mi gre dobro, imam nekaj dobrih izidov, napredujem pa lahko v prav vseh pogledih. Prihodnje leto želim storiti korak naprej."

Sanja o tem, da bi se nekoč prebil v ekipo svetovne serije in nastopil na Dirki po Franciji. Kot Tadej Pogačar, čigar ime nosi na dresu. "Le kako ne bi bil Pogačarjev navijač?! On je navdih, res je super nositi njegovo ime na dresu in biti v okolju, v katerem je odrasel, se voziti, trenirati in dirkati na cestah, na katerih je vozil on. To je vsekakor nekaj posebnega," pravi. Jasno pa je, da so njegovi vzorniki predvsem avstralski asi, ki so z nešteto uspehi zanetili strast pri mnogih mladih upih iz dežele tam spodaj.

Prvi vzornik prav tako Tasmanec

"Če govorimo o idolih, moram, glede na to, da prihajam s Tasmanije, seveda reči Richie Porte. Tudi on je Tasmanec, živi le kakšno uro stran od mene, on je definitivno dober vzornik," je izpostavil nekdanjega profesionalca, ki je v profesionalni karieri zbral 33 zmag. Te dni budno spremlja, kako na Dirki po Italiji dirkata njegova rojaka Jai Hindley, ki je moštveni kolega Primoža Rogliča pri Red Bull - BORI - hansgrohe, in Jay Vine, ki je član Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates – XRG. "Vine in Hindley sta izjemna kolesarja, Jai je že zmagal na Giru, Jay pa je tudi super močan, letos je padel na prvi etapi, pa bil nato tretji na kronometru. Impresivno je, kaj počneta. Jasno je, da v Avstraliji kolesarstvo ni tako razvito kot v Evropi, in ko avstralski kolesarji zmagujejo na velikih dirkah, je to seveda velika stvar za nas. Zelo kul."

Sam je v cestno kolesarstvo prišel iz gorskega. "Tasmanija ima precej dobro razvito sceno v gorskem kolesarstvu. V tega sem prek očeta in nekaj prijateljev padel tudi sam in tako se je začelo. Najprej sem dirkal na gorskem kolesu, pa se nato udeležil nekaj cestnih dirk in v cestnem kolesarstvu sem začel uživati bolj. Ugotovil sem, da mi tudi malce bolj ustreza, pa sem se osredotočil na to."

Bliža se vrhunec sezone

V začetku junija Simsa in njegove kolege iz Pogi Team Gusto Ljubljana čaka najpomembnejša dirka sezone, slovenska pentlja. "Pred dnevi smo končali dirko v Italiji, zdaj imamo nekaj tednov premora, da začnemo trenirati in se pripravljati na dirko Po Sloveniji. Še prej nas čaka večetapna dirka v Avstriji, s katere gremo neposredno na dirko Po Sloveniji, in ta je najbrž res najpomembnejša preizkušnja sezone za nas, je nekaj posebnega in nekaj posebnega je dobiti priložnost nastopiti na njej. Bo pa na dirki veliko močnih ekip, zato lahko mi bolj ali manj računamo na kakšne pobege. Bomo videli."

My Tour of Slovenia, na katerem se bodo imeli priložnost pomeriti tudi rekreativci. Danes gre ekipa na ogled kraljevske etape slovenske pentlje (ta bo na sporedu od 4. do 8. junija).

