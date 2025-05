Ljubitelji cestnega kolesarjenja bodo letos prvič dobili svojo kraljevsko etapo – My Tour of Slovenia 2025 bo v soboto, 7. junija, popeljal rekreativne kolesarje po trasi 4. etape dirke Po Sloveniji iz Mozirja na Golte. Gre za edinstveno priložnost, da tudi rekreativci okusijo izziv profesionalcev in postanejo del največjega kolesarskega spektakla v Sloveniji.

Medtem ko se bodo profesionalni kolesarji že tradicionalno pomerili na petih etapah dirke Po Sloveniji, ki bo letos potekala od 4. do 8. junija 2025, pa bo letos premierno izvedena etapna preizkušnja za rekreativne cestne kolesarje My Tour of Slovenia, ki bodo lahko v soboto, 7. junija 2025, po idilični savinjski regiji preizkusili svoje "kolesarske vate" na delu kraljeve, 4. etape dirke Po Slovenij Maribor–Golte ter tako na isti dan kot profesionalni kolesarji doživeli, kaj pomeni biti del karavane Tour of Slovenia in kako zmagovalni so občutki, ko je cilj dosežen. Slast dirke bodo doživeli pred profesionalci in jih tako lahko pričakali na cilju v navijaškem vzdušju.

Rekreativna različica My Tour of Slovenia bo imela start ob 9. uri Na trgu v Mozirju in cilj pri kabinski postaji na Golteh. 81,9 kilometra dolga trasa s skoraj dva tisoč metri višinske razlike bo potekala po za preostali promet zaprtih cestah.

Karavana bo od starta ob reki Savinji krenila proti naselju Nizko, do koder bo potekala zaprta vožnja zaradi zagotavljanja varnosti vseh udeležencev in kjer bo kilometer nič. Slikovita trasa se nato nadaljuje skozi vas Ljubno ob Savinji proti Lučam, kjer zavije v smeri prvega gorskega cilja na Kranjskem raku s povprečnim naklonom 8,4 odstotka in dolžino 5,1 kilometra ter ki šteje za posebno razvrstitev – razglašena bosta zmagovalka in zmagovalec tega gorskega cilja.

Sledi krajši, a tehnično zahtevnejši spust proti Črnivcu, kjer bo na približno 35. kilometer prva okrepčilna postaja. V tem delu trasa prečka kamniško občino in nato nadaljuje skozi Novo Štifto in Gornji Grad proti Nazarjem, kje bo še druga, zadnja okrepčilna postaja pred sklepnim vzponom na Golte, dolgim 13,8 kilometra in s povprečnim naklonom 7,4 odstotka, ki mestoma preseže 12 odstotkov. Cilj navduši s čudovitim panoramskim razgledom in poplača trud.

Prijave na My Tour of Slovenia so odprte. Vabljeni vsi rekreativni kolesarji, žejni epskih preizkušenj in novih osebnih kolesarskih mejnikov, da si zagotovijo mesto v karavani.

