Pogačar in Roglič sta velika želja: bo kmalu uslišana?

Čeprav na 31. izvedbi Dirke Po Sloveniji ni bilo zvenečih imen z vrha kolesarskega sveta, je bilo dogajanje razburljivo vse do konca, kar so si ljubitelji kolesarstva in tudi organizacijski direktor Bogdan Fink, ki je prejemal številne pohvale za uspešno izpeljano slovensko kolesarsko pentljo, le želeli. Navdušil je tudi nadarjeni slovenski kolesar Jakob Omrzel iz ekipe Bahrain Victorious, ki ga Fink zelo dobro pozna. Prvi mož dirke Po Sloveniji bo v naslednjih dneh s svojimi pomočniki naredil še rezime celotne izvedbe, nato pa že začel gledati proti letu 2026. Zanimivo bo zaradi koledarja, ki je iz slovenskega zornega kota buril duhove že letos, morda pa bo naslednje leto na slovenskih cestah spet kolesaril kakšen izmed velikanov slovenskega kolesarstva, kot sta Tadej Pogačar in Primož Roglič.

"Izredno pozitivno, kot ste videli že pred štartom tekme smo na prvi predstavitvi letošnje dirke zamenjali več kot pol štartno-ciljnih destinacij. Probali smo narediti nekaj novih etap in mislim, da nam je uspelo," je v Novem mestu zadnji dan dirke o raznolikosti letošnje izvedbe razlagal organizacijski direktor dirke Bogdan Fink.

Čeprav se je prva etapa, ki se je začela v Piranu, zaključila s sprinterskim ciljem v Škofljici, je bila dirka nato precej bolj razgibana: "Ostale štiri etape so bile bolj nepredvidljive in izredno zanimive. Dirka je bila napeta, tako kot zadnje tri leta, vse do konca," je dodal.

Organizacijsko je bil letošnji dogodek znova velik uspeh. Fink je še posebej poudaril pomen varnosti in prostovoljcev, ki so vnovič priskočili na pomoč: "Treba se je zahvaliti vsem prostovoljcem, gasilcem, športnim društvom in policiji. 3.500 ljudi je sodelovalo pri izvedbi. To je neverjetna številka. Z dobro organizacijo si gradimo tudi pogajalska izhodišča za prihodnost."

Upajo, da se bo terminsko spremenilo na pretekle tirnice. Želja sta Pogačar in Roglič.

V letošnjem letu je dirka potekala v nekoliko zgodnejšem terminu kot običajno, kar je odprlo dodatna vprašanja za prihodnost. Dirka Po Sloveniji je potegnila kratko in morala premakniti svoj začetek za en teden prej, kar je pomenilo, da je izgubila tisti termin, ki ga številni kolesarji radi vzamejo kot pripravo na sloviti Tour de France. Poleg tega bi prišla tudi kakšna vidnejša imena z Gira, ki se je končal tri dni pred začetkom slovenske preizkušnje.

Na Trški Gori je bil vnovič spektakel. Foto: Ana Kovač

Zato bo zanimivo spremljati, kam bo Mednarodna kolesarska zveza (UCI) uvrstila dirko Po Sloveniji leta 2026. "Terminsko je za 2026 še vse odprto. Seveda si želimo prejšnji termin, saj takrat lažje dobimo naše največje zvezde, kar je pa tudi cilj, da se enkrat vrnejo. Recimo konkretno Tadej Pogačar in Primož Roglič sta dvakrat že zmagala dirko Po Sloveniji in zagotovo je cilj, da enkrat spet prideta nazaj," pravi prvi mož dirke.

MyTour uspešnica Letos so premierno organizirali tudi MyTour - dirka za rekreativne kolearje, ki so se podali na del sobotne kraljevske etape z obema ključnima vzponoma na Kranjski Rak in zaključni na Golte. Tu si lahko preberete zapis, kakšna izkušnja je bilo tovrstno dirkanje. Sportal Pogačar, Roglič: kje so noge?

Vršič? "Najprej cesta ..."

Poleg športnega ima dogodek tudi turistični učinek, ki sega onkraj medijskih prenosov: "Dirka Po Sloveniji je razglednica Slovenije. V nedeljo smo šli dvakrat čez GEOSS in prav dirka je pripomogla k temu, da so tam preplastili asfalt. Podobno velja za druge odseke."

Fink se zaveda, da so za zahtevne trase ključni tudi pogoji na cestah. Vršič je vsako leto večna tema, a: "Ne želimo, da najvišji prelaz v Sloveniji, kot je Vršič, kaže slabo sliko zaradi slabe ceste. Dokler to ni urejeno, tam ne moremo gostiti etape."

Foto: Ana Kovač

Omenil je tudi možnosti za prihodnje trase: "Mi poskušamo sodelovati z državo, ministrstvom in Slovensko turistično organizacijo, da v petih dneh naredimo kar največ. Ampak Slovenija kar naenkrat postane velika – hoteli, parkirišča, električna infrastruktura, ki jih želijo ekipe, niso za vsakim vogalom ... Vse to je zahtevno zagotoviti. Mislim, da smo tudi letos dobro izpeljali in da za leto 2026 ni vprašanje, da Slovenska turistična organizacija ne bi bila spet partner."

Izjemno vesel uspeha Jakoba Omrzela

Slovenski kolesarji so na letošnji dirki pustili dober vtis, še posebej Jakob Omrzel, član Bahrain Victorious in nekdanji Adrie Mobil, ki je osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, skupno pa bil na odličnem četrtem mestu: "Vemo, da je Jakob talent. Bil je v Adrii Mobil pet, šest let, ves čas se odlično razvija. Rezultat v tej konkurenci je izreden. Sicer pa Slovenci vedno poskušamo izkoristiti priložnosti v pobegih. Fantje poizkušajo, kar smo lahko videli tudi letos," je poudaril Fink, ki je sicer tudi direktor Kolesarskega kluba Adria Mobil.

Jakob Omrzel se bo vrnil po zeleno majico. Foto: Ana Kovač

Na Trški Gori, ki je bila spet poligon za spektakel v zadnji etapi, se je med navijači šušljajo in predvsem porajalo še eno vprašanje, ali bo Adria Mobil še naprej pokrovitelj kluba, ki je v tujino poslal številne vrhunske kolesarje. "Adria Mobil je že od leta 2017 v francoski lasti, pogajanja potekajo vsako leto. Treba je delati in se izkazati, poleti bomo videli, kako bo tudi naprej," je zaključil Fink.