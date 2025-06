Ivo Oliveira zmagovalec zadnje etape, dirka Po Sloveniji prvič Norvežanu

Anders Halland Johannessen je 31. slovenski pentljo osvojil s 14 sekundami prednosti pred Avstrijcem Felixom Grossschartnerjem (UAE Emirates), tretje mesto pa je zasedel Britanec Tao Geoghegan Hart (Lidl – Trek), ki je po petih dneh napetega dirkanja zaostal 19 sekund za zeleno majico.

Dolenjski najstnik Jakob Omrzel (Bahrain Vicrotious) je dirko končal na četrtem mestu s 35 sekundami zaostanka za zmagovitim Norvežanom, je pa 19-letnik najboljši mladi kolesar letošnje dirke.

Rdečo majico najboljšega po točkah in modro najboljšega hribolazca je osvojil Švicar Fabio Christen (Q36.5).

Dirka Po Sloveniji, potek 5. etape:

Cilj: Etapne zmage v zadnji etapi letošnje dirke Po Sloveniji se je veselil Portugalec Ivo Oliveira (UAE Emirates), brat dvojček Ruija Oliveire, osmeljenca druge etape s ciljem v Rogaški Slatini. Zeleno majico je ubranil Anders Halland Johannessen (Uno-X-Mobility) in je tako postal prvi Norvežan z zmago na slovenski pentlji.

Ivo Oliviera a remporté la dernière étape du #TourOfSlovenia en battant au sprint Andrea Bagioli et Fernando Barcelo. Pour rappel, son frère Rui avait été déclassé lors de la 2e étape. Anders Halland Johannessen a gagné le classement général. pic.twitter.com/JpEutSbz0i — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) June 8, 2025

900 m do cilja: Skupina favoritov je ujela Lopeza še preden so prišli na Kandijski most. Odločal bo sprint.

1,8 km do cilja: Skupina z zeleno majico se približuje vodilnemu Špancu, temu zmanjkuje moči.

2,5 km do cilja: Španec Lopez ima še 20 sekund porednosti pred zasledovalci.

7 km do cilja: Juan Pedro Lopez vozi 30 sekund pred skupino z zeleno majico.

9,4 km do cilja. Juan Pedro Lopez (Lidl - Trek) je osvojil gorski cilj na Trški gori, Johannessen dobro brani skupno vodstvo.

Izidi gorskega cilja, Trška gora (III, kategorija):

1. Lopez 3 točke

2. Johannessen 2

3. Parra 1

9,6 km do cilja: V lov za Lopezom se je iz glavnine podal kar nosilec zelene majice sam Anders Halland Johannessen.

10 km do cilja: Pirasa je ujel in prehitel Juan Pedro Lopez in prvi začel z vzponom na Trško goro. Glavnina je povsem blizu.

11 km do cilja: Parra in Piras sta si privozilqa nekaj prednosti pred preostalimi ubežniki, nato je Špancu zmanjkalo moči, Italijan pa bo očitno prvi napadel Trško goro. Glavnina je 44 sekund za čelom dirke.

16 km do cilja: Kolesarji so prvič prečkali ciljno črto na Glavnem trgu v Novem mestu, šesterica ubežnikov le še 28 sekund pred glavnino.

20 km do cilja: Kolesarji so prispeli v Novo mesto. Še dobrih deset kilometrov jih čaka do odločilnega vzpona na Trško goro.

🇸🇮 Encaramos los últimos 25 kilómetros del #TourOfSlovenia con la fuga de Uriarte y Parra con +35” sobre el pelotón



🗻 Resta la explosiva ascensión a Trska Gora pic.twitter.com/N4EAh8aTUM — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) June 8, 2025

25 km do cilja: Kolesarji se približujejo Novemu mestu, šesterica ubežnikov vozi kakšnih 50 sekund pred glavnino. V tej se dobro drži tudi Jakob Omrzel (Bahrain Victorous), prav tako so tam preostali favoriti za skupno zmago. Obračunali bodo na Trški gori.

29 km do cilja: Andrea Piras je ujel vodilno skupino, šesterica ima še kakšnih 40 sekund prednosti pred glavnino.

34 km do cilja: Gorski cilj na Trebelnem je dobil Madžar Marton Dina (Euskatel- Euskadi). Vodilna petereica ima 20 sekund prednosti pred lovilcem Pirasom in 50 pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Trebelno (III. kategorija):

1. Dina 3 točke

2. Lopez 2

3. Oomen 1

36 km do cilja: Iz glavnine se je v lov za ubežniki podal Italijan Andrea Piras (Solution Tech – Vini Fantini).

39 km do cilja: Kolesarji so začeli z vzponom na Trebelno (4,5 km, 5.9%), na čelo glavnine se je postavila ekipa Bahrain Victorious. Ubežna peterica ima majhno prednost. Pred tem so v Mokronogu opravili še s tretjim letečim ciljem dneva, dobil ga je Španec Juan Pedro Lopez.

Izidi letečega cilja, Mokronog:

1. Lopez 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Parra 3/2

3. Uriarte 1/1

Día de cerrar carreras con el 🇸🇮#TourOfSlovenia y de empezar con🇫🇷 #Dauphiné .



Empezamos en Eslovenia con una escapada de 5 corredores, con Oomen y Juanpe para Lidl, Parra y Uriarte para Kern y Marton Dina para Euskaltel.



1' de ventaja con el pelotón.

🏁39 km pic.twitter.com/UqacXsOHkx — Top Ciclista (@TopCiclista) June 8, 2025

40 km do cilja: Glavnina je zdaj že res močno razredčena, drži pa 40 sekund zaostanka za vodilno peterico. Drugi del glavnine zaostaja že tri minute za čelom dirke. Tempo je res hud, v prvi uri etape je bila hitrost karavane 44.5 km/h.

45 km do cilja: Prednost ubežne peterice je padla na dobre pol minute, na čelu glavnine tempo diktira španska ekipa Caja Rural.

🇸🇮 #TourOfSlovenia



The peloton picks up the pace and reduces the gap to the breakaway (+ 00"47).



Just 47km and two ⛰️ to go. pic.twitter.com/CvSi7f8MKm — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) June 8, 2025

57 km do cilja: Leteči cilj v Trebnjem je dobil Jose Parra, prednost ubežnikov se ves čas giblje okoli minute.

Izidi letečega cilja, Trebnje:

1. Parra 5 točk/3 bonfikacijske sekunde

2. Lopez 3/2

3.Uriarte 1/1

62 km do cilja: Ubežna peterica vozi 1:10 pred glavnino. Najnevarnejši med vodilnimi je Španec Jose Felix Parra (Kern Pharma), ki v skupnem seštevku zaostaja 1:30 za zeleno majico.

Odločitev o zmagovalcu letošnje dirke bo najverjetneje padla na Trški gori, kjer je že živahno (foto: Ana Kovač):

Fotogalerija 1 / 14 / 14

70 km do cilja: Vodilna peterica zdaj vozi dobro minuto pred glavnino, to pa vodil ekipa, ki brani zeleno majico, norveški Uno-X-Mobility.

75 km do cilja: Oomen, Lopez, Parra, Uriarte in Dina so ostali pred glavnino, zasledovalci so obupali. Ubežniki imajo 40 sekund prednosti.

80 km do cilja: Gorski cilj na Bogenšperku je osvojil Španec Diego Uriarte (Kern Pharma).

Izidi gorskega cilja, Bogenšperk (III. kategorija):

1. Diego Uriarte Belzunegi (Equipo Kern Pharma) 3 točke

2. Jose Felix Parra Cuerda (Equipo Kern Pharma) 2

3. Márton Dina (Euskaltel-Euskadi) 1

81 km do cilja: Glavnini so na vzponu na Bogenšperk ušli Sam Oomen, Juan Pedro Lopez, Jose Parra. Diego Uriarte, Marton Dina, v lov za njimi so se podali Rainer Kepplinger, Samuele Zoccarato, Samuel Fernandet, Mario Aparicio in Mihael Štajnar. Prva skupina ima 20 sekund prednosti pred zasledovalci in kakšne pol minute pred glavnino.

85 km do cilja: Kolesarji so opravili tudi že s prvim letečim ciljem dneva, pet točk in tri sekunde časovnega odbitka si je v Šmartnem pri Litiji priboril Norvežan Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility). Dve bonifikacijski sekundi si je prislužil Avstrijec Felix Grossschartner (UAE Emirates) in se v skupnem seštevku vodilnemu Johannessenu približal na vsega 14 sekund zaostanka. Glavnina ostaja strnjena.

Izidi letečega cilja, Šmartno pri Litiji:

1. Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) 5 točk

2. Felix Grossschartner (UAE Team Emirates XRG) 3

3. Jose Felix Parra Cuerda (Equipo Kern Pharma) 1

94 km do cilja: Glavnina je še vedno strnjena, doslej noben poskus pobega ni bil uspešen.

💥 Salida rapidísima y pelotón reducido a unas 55 unidades tras las subidas a Vače



🟢 Iribar, Parra, Uriarte y Berrade marchan en el grupo de cabeza, donde se suceden los ataques #TourofSlovenia pic.twitter.com/5V8dKsFtpH — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) June 8, 2025

108 km do cilja: Takoj za prvim vzponom na Vače so se kolesarji po krajši smeri nanj povzpeli še enkrat, drugič je gorski cilj prvi prečkal Španec Juan Pedro Lopez Perez (Lidl-Trek). Samuele Zoccarato (Polti VisitMalta) je v seštevku za modro majico najboljšega hribolazca z novima dvema točkama ujel vodilna Christena in Štajnarja.

Izidi gorskega cilja, Vače (III. kategorija):

1. Juan Pedro Lopez Perez (Lidl-Trek) 3 točk

2. Samuele Zoccarato (Team Polti VisitMalta) 2

3. Matteo Scalco (VF Group Bardianicsf-Faizane) 1

112 km do cilja: Prvi gorski cilj dneva je dobil Italijan Matteo Badilatti (Q36.5).

Izidi gorskega cilja , Vače (II, kategorija):

1. Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team) 6 točk

2. Matteo Scalco (VF Group Bardianicsf-Faizane' 4

3. Juan Pedro Lopez Perez (Lidl-Trek) 2

120 km do cilja: Kolesarji se že vzpenajo na Vače (5,9 km, 5,9%).

Zanimiv bo danes tudi boj za modro majico najboljšega hribolazca na dirki. V tem seštevku sta na vrhu izenačena Švicar Fabio Christen (Q36.5) in Slovenec Mihael Štajnar (Pogi Team - Gusto Ljubljana), ki sta v prvih štirih dneh dirkanja zbrala po 12 točk. Blizu sta jima včerajšnji zmagovalec kraljevske etape, Ukrajinec Kirilo Carenko in Italijan Samuele Zoccarato z desetimi točkami.

Z vremenom imajo letos kolesarji izjemno srečo:

Dirka po Sloveniji - 5. etapa



Tudi zaključek letošnje Tour of Slovenia bo minil v pretežno jasnem vremenu s poletnimi temperaturami. Še bo pihal jugozahodni veter.#tourofslovenia pic.twitter.com/40YCW1vtag — ARSO vreme (@meteoSI) June 8, 2025

10:06 (124 km do cilja): Uradni start etape! 124 kolesarjev se je pognalo proti Novem mestu.

Včerajšnje kraljevske etape ni končal Italijan Luca Verrando (Solution Tech – Vini Fantini), danes pa startne liste ni podpisal še Nemec Jarno Grixa (Benotti Berthold). Včeraj sta odstopila Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) in Danec Simon Dalby (Uno-X-Mobility). Prve etape ni končal Kolumbijec Martin Herreno (VF Group - Bardiani CSF - Faizane), druge ni začel Čeh Patrik Toman (Pierre Baguette Cycling), tretje pa nista začela Srb Dušan Rajović (Team Solution Tech - Vini Fantini) in Italijan Alessandro Covi (UAE Team Emirates - XRG).

Start: Kolesarji so se na zaprto vožnjo v Litiji podali ob 10. uri, kmalu zatem se bo zadnja etapa letošnje slovenske pentlje začela tudi zares.

Danes na sporedu:

Leteči cilji: Šmartno pri Litiji (39,2 km), Trebnje (67,1 km), Mokronog (84,6 km)

Gorski cilji: Vače (II. kat., 9,3 km), Vače (III. kat., 16,5 km), Bogenšperk (III. kat., 44,5 km), Trebelno (III. kat., 89,6 km), Trška Gora (III. kat., 114,6 km)