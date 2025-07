Nekdanji moštveni kolegi Rogliča in Pogačarja: Kdo je danes Pogijev maser, vodja laboratorija, triatlonec …

Kaj danes počnejo fantje, ki so si s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem pred njunim odhodom v tujino delili klubske kombije, bidone, pobege na dirkah in se skupaj veselili prvih uspehov? Nekaj jih je še vedno del profesionalne kolesarske karavane – eni še vrtijo pedala, drugi so postali maserji, mehaniki ali športni direktorji. Nekateri so kolesarstvo zamenjali za drugačne poti: danes vodijo laboratorije, razvijajo orodja ali se preizkušajo v triatlonu. Eden izmed njih pa je še vedno vsak dan ob Pogačarju. Ne kot sotekmovalec, temveč kot ključni člen njegove ekipe UAE Emirates. Preverili smo, kaj danes počnejo moštveni kolegi obeh slovenskih šampionov iz časa, ko sta vozila za domači ekipi – takratni Ljubljano Gusto Xaurum in Adrio Mobil.

Slovenska kolesarska šampiona Tadej Pogačar in Primoža Rogliča sta v teh dneh močno vpeta v sloviti Tour de France. Pogi je na izvrstni poti, da še četrtič v karieri osvoji dirko vseh dirk. Roglič se vzpenja na lestvici in bi lahko ob idealnem scenariju v Alpah osvojil tudi tretje mesto, kar bi bil zanj lep uspeh na letošnji Dirki po Franciji.

V tokratni rubriki Druga kariera pa smo pogledali, kam so se razpršili nekdanji moštveni kolegi dveh največjih slovenskih zvezd svetovnega kolesarstva. Pod drobnogled smo vzeli leto, ko sta oba zadnjič vozila za slovensko ekipo in sodelovala na Dirki Po Sloveniji – Roglič leta 2015 pri Adrii Mobil, Pogačar leta 2018 pri moštvu Ljubljana Gusto Xaurum, danes znanem kot Pogi Team Gusto Ljubljana.

Ko je Primož še iskal svojo pot: Adria Mobil 2015

Leto pred prebojem v svetovni kolesarski razred je bil Roglič še vedno "skakalec na kolesu", a v resnici že tik pred eksplozijo, česar so se zavedali njegovi takratni moštveni kolegi, čeprav so tudi sami ob njegovem vstopu v kolesarski svet dvomili, da bi mu lahko uspela hvale vredna kariera. Kot ni verjel niti Roglič sam. Takratni kolegi so danes razpršeni po celem svetu. Nekateri še vedno dihajo s karavano, drugi so popolnoma zamenjali okolje.

Domen Novak in Primož Roglič sta bila moštvena kolega pri Adria Mobilu. Foto: Vid Ponikvar

Radoslav Rogina, njegov kapetan in mentor, danes kot mehanik skrbi za kolesa ekipe Bahrain Victorious. Ob koncu kariere smo Hrvata gostili v Sportalovem Sobotnem intervjuju, v katerem je dal nepozabno izjave glede Rogliča: "Seveda sem mu pomagal kot drugim. Nasveti med dirko so bili na primer takšni že, ko se je bilo treba hitro odzvati. Na njegov trening nisem vplival, med dirko pa se je hitro učil in nas prerasel. Še zdaj se mi zdi neverjetno, kako je šlo vse skupaj navzgor. Najbolj mi je všeč, ker je še zdaj hvaležen vsem, ki smo mu pomagali. Upam, da sem mu tudi sam kaj pomagal in da je to izkoristil. Zagotovo je izkoristil (smeh, op. a.)," je opisal pred šestimi leti.

Povedal je, da je moral nekoč tudi povzdigniti glas nad Primožem: "Spomnim se, ko smo eno leto vozili dirko po Azerbajdžanu. Skupaj sva se znašala v pobegu. Ko sem šel po bidone, so nekateri iz skupine odskočili. Takrat sem ga, po domače povedano, nap...: "Kaj delaš? Ne smejo iti." Hitro mi je bilo žal. Dobro se spomnim, ker nama je bilo obema težko. Takrat sem ga nadrl, tega se spomnim. Primož je poskušal loviti, da bi se jaz priključil, a nama ni uspelo. Ni bilo nobenega prepira, da ne bo pomote. Ni bil še izkušen. Si je pa zagotovo zapomnil, da tega ne sme več narediti."

Takratni moštveni kolega na dirki Po Sloveniji je bil tudi Marko Kump, nekoč eden najhitrejših šprinterjev v regiji, ki je zdaj športni direktor pri Adrii Mobil in išče nove Rogliče.

Domen Novak, takrat Rogličev pomočnik, je danes eden od pomočnikov Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates. Edini iz takratne zasedbe, ki je še aktiven in vrti pedale.

Kristijan Fajt skrbi za logistiko pri Bartogu, Josip Rumac masira kolesarje Ineos Grenadiers, David Per razvija orodja v podjetju Arex, Klemen Štimulak pa organizira kolesarska potovanja na portalu natekmi.si. Prav tako je odprl kolesarsko trgovino, ki jo je prodal naprej, ko je prišla ponudba za nakup trgovine.

Tadejev razred 2018: Ko je svet prvič slišal za Pogačarja

Mlajši Pogačar je leta 2018 prvič resno opozoril nase. Na Dirki Po Sloveniji je bil najboljši mladi kolesar, a nihče še ni slutil, da bo čez dve leti že zmagovalec slovitega Toura. Tudi Pogi ni pričakoval, da se bo kaj takega zgodilo v tako kratkem času.

Žiga Jerman (desno) je Tadejev velik prijatelj in tudi njegov maser pri UAE Emirates. Foto: Reuters

V ekipi Ljubljana Gusto Xaurum je imel takrat zanimive sopotnike, a eden izmed njih je še danes najbližje njegovemu vsakdanu.

Žiga Jerman, ki veljal je za obetavnega kolesarja, je sicer predčasno končal svojo kolesarsko pot, a se je vrnil. Ne kot tekmovalec, ampak kot maser. V času covida-19 se je začel učiti za tovrsten poklic. Pred dvema letoma smo se z njim pogovarjali v rubriki Druga kariera, ko je še delal za Ineos Grenadiers. Konec preteklega leta je sledil prestop v vrste UAE Emirates, k svojemu dobremu prijatelju, s katerim sta bila kot otroka veliko skupaj. Njegova primarna naloga je skrb za Tadeja Pogačarja, najboljšega kolesarja na svetu in vodilnega na Touru.

"Niti za en odstotek ne. Še vedno je tamau Pogi iz Klanca pri Komendi," je pred dvema letoma na vprašanje, ali se je Tadej kaj spremenil, povedal Jerman.

Tudi drugi člani tiste Pogačarjeve ekipe iz leta 2018, ki so bili z njim na takratni dirki Po Sloveniji, so ubrali raznolike, a nič manj zanimive poti. Tilen Finkšt je edini iz tiste sestave, ki še vedno tekmuje, zdaj v dresu Adrie Mobil. Žiga Ručigaj, takrat pomočnik ekipe, danes kot maser skrbi za kolesarje norveške ProTour ekipe Uno-X.

Matic Grošelj je zdaj vodja laboratorija v podjetju Hidria. Leta 2023 je kot amater osvojil Maraton Franja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izidor Penko, ki je po koncu kolesarske poti diplomiral, je danes zaposlen v energetskem podjetju HSE.

Podobno velja za Matica Grošlja, ki je prav tako uspešno diplomiral in zdaj vodi mehanski laboratorij v podjetju Hidria, enem vodilnih globalnih korporacij na področju avtomobilskih in industrijskih tehnologij. Še vedno je kolesarko aktiven, vendar med rekreativnimi kolesarji. Leta 2023 je denimo osvojil Maraton Franja, letos je bil tretji.

Zunaj slovenskih meja pa športno pot nadaljuje Benjamin Hill. Avstralec je cestno kolesarstvo zamenjal za profesionalni triatlon. Njegova vzdržljivost danes ni več izzvana le na kolesu, temveč tudi v vodi in na tekaških progah.

Vsi ti so bili del poti Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki sta z zlatimi črkami zapisana v zgodovino slovenskega in svetovnega kolesarstva.