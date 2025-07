Ganjeni Arensman do velike zmage, dva (neuspešna) napada Vingegaarda in odstop izčrpanega Evenepoela #video

14. etapa Dirke po Franciji, tretja pirenejska, je pripadla ubežniku Thymenu Arensmanu (Ineos Grenadiers). Nizozemec je sam v ospredju bežal zadnjih 37 km in zadržal prednost, ki si jo je nabral pred zadnjim klancem (12,4 km/7,3 %).

Slabe štiri kilometre pred ciljem je napadel Jonas Vingegaard, a je vodilni Tadej Pogačar sede sledil Dancu. Nato je poskusil še Pogačar, a je odgovoril Vingegaard in napadel še enkrat. Nihče pa po pospeševanju drugega ni želel pomagati pri narekovanju ritma. Petindvajsetletni Nizozemec je v enakomernem ritmu spredaj lahko slavil četrto zmago v karieri in drugo na tritedenskih dirkah. Drugi je ciljno črto prečkal Pogačar, ki je v sprintu za štiri sekunde ugnal Vingegaarda in še nekoliko povečal prednost v seštevku.

Pogačar ima zdaj 4:13 minute naskoka pred Vingegaardom, medtem ko tretji Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) po današnjem petem mestu zaostaja 7:53 minute. Primož Roglič je ciljno črto prečkal kot osmi z zaostankom 2:46 minute in je skupno šesti. Za Pogačarjem zaostaja 10:34 minute.

💪 🇩🇰 Jonas Vingegaard attacks! @TamauPogi follows with Florian Lipowitz. 💪🇩🇰 Jonas Vingegaard attaque ! @TamauPogi suit tout comme Florian Lipowitz. #TDF2025 pic.twitter.com/uazQvrxgwY

V etapi je na prvem prelazu Tourmalet odstopil Belgijec Remco Evenepoel, ki je po 13 etapah zasedal tretje mesto v skupnem seštevku. Že v zadnjih dneh je bil v velikih težavah, v prvih dveh pirenejskih etapah pa je proti Pogačarju izgubil več kot šest minut.

Jutri bo na sporedu razgibana etapa od Mureta do Carcassonna (169,3 km). V njej bodo morali kolesarji premagati 2400 višinskih metrov, trasa pa bi morala biti pisana na kožo ubežnikom.

POTEK ETAPE: Dirka po Franciji, 14. etapa, Pau–Superbagneres, 182,6 kilometra

Cilj! Nizozemcu je uspelo! Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) je veliki zmagovalec 14. etape Dirke po Franciji! To je njegova četrta zmaga v karieri in prva na Touru. Tadej Pogačar, ki je brez težav odgovoril na dva napada Jonasa Vingegaarda, je v cilj pripeljal kot drugi in za nekaj bonifikacijskih sekund povečal prednost pred Vingegaardom, ki je bil danes tretji. Primož Roglič je ciljno črto prečkal kot osmi z zaostankom 2:46 minute in je skupno šesti. Za Pogačarjem zaostaja 10:34 minute.

Foto: Reuters 1 km do cilja: Arensmanu bo kot kaže uspelo! Etapna zmaga je na dosegu roke.

2 km do cilja: Drugi napad Vingegaarda, a Pogačar brez težav odgovarja! Primož Roglič je precej zaostal.

3 km do cilja: Napad Jonasa Vingegaarda! Tadej Pogačar brez težav odgovarja, Florian Lipowitz pa je poskušal, a popustil. Odnehala sta tudi Roglič in Onley.

5 km do cilja: Arensman še vedno pogumno vozi na čelu dirke. Zasledovalec Felix Gall se mu ne more približati, skupina s Pogačarjem in Roglič, ki je vse manjštevilčna, zaostaja dve minuti in pol.

🏁5KM



Despite fighting hard all day, 🇫🇷 @kevin_vauquelin is dropped from the yellow jersey group alongside 🇪🇸 @_rccarlos.



Malgré une lutte acharnée toute la journée, 🇫🇷 @kevin_vauquelin est laché du groupe Maillot Jaune tout comme 🇪🇸 @_rccarlos.#TDF2025 pic.twitter.com/42X1hjC2Tp — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

7 km do cilja: Napad Felixa Galla! Lahko ujema Arensmana in mu prepreči pot do etapne zmage?

10 km do cilja: Skupina z rumeno majico, v kateri je tudi Primož Roglič, počasi lovi ubežnike, a Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), še vedno sam na čelu dirke, ima še vedno skoraj tri minute prednosti. Bo dovolj za etapno zmago? Do gorskega cilja na Luchon-Superbagnères je še deset kilometrov.

15 km do cilja: Ubežna skupina, skupina s pikčasto majico in glavnina s favoriti je po spustu že v dolini in jo čaka zadnji vzpon dneva, ciljni vzpon na Luchon-Superbagnères. Klanec je dolg 12.6 kilometra in ima 7.5-odstotni povprečni naklon. Bo Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) zdržal? Glavnina zaostaja 3:15 minute, tempo narekuje Marc Soler iz ekipe Tadeja Pogačarja. Skupina se ob ostrem tempu redči, Roglič in Lipowitz sta zraven, Matteo Jorgenson pa trpi.

💪 Congratulations to Lenny Martinez who has been nominated as @century21fr most combative rider of the day!



💪 Félicitations à Lenny Martinez qui a été élu coureur le plus combatif du jour, par @century21fr !#TDF2025 | @BHRVictorious pic.twitter.com/2PxtbGnvgt — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

31 km do cilja: Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) je že dosegel vrh prelaza Peyresourde in prvi prečkal gorski cilj. Iz prve zasledovalne skupine je pričakovano pospešil Lenny Martinez in osvojil novih osem točk, s katerimi bo še okrepil vodstvo v skupnem seštevku za pikčasto majico.

💥 🇳🇱 @ThymenArensman attacks on the climb to Col de Peyresourde and isolates himself at the head of the race. Lenny Martinez and @TobiasJohannes1 follow behind.



💥 🇳🇱 @ThymenArensman attaque dans l'ascension au col de Peyresourde et s'isole en tête de la course. Lenny Martinez… pic.twitter.com/KXZpTfIrby — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

*Situacija v etapi:

Vodilni:

Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)

Zasledovalna skupina +1:23

Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike)

Lenny Martinez (Bahrain Victorious)

Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility)

Glavnina

+3:18

Grupetto:

+16:20

Tim Merlier (Soudal - Quick Step)

Jonathan Milan (Lidl - Trek)

Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck)

Arnaud De Lie (Lotto)

Luka Mezgec (Jayco AIUIa)

33 km do cilja: Nizozemski kolesar Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) se sam pelje proti vrhu prelaza Peyresourde in povečuje prednost. Pred zasledovalno skupino z Lennyjem Martinezom ima že 1:13 minute prednosti, pred glavnino pa dobre tri minute.

🇳🇱 @ThymenArensman has put in a big effort and already has a minute on the 🇫🇷 Lenny Martinez group. 😳



🇳🇱 @ThymenArensman a fait un énorme effort et a déjà une minute d'avance sur le groupe 🇫🇷 Lenny Martinez 😳.#TDF29025 pic.twitter.com/SG5AVwxrhB — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

36 km do cilja: Za Nizozemca Thymena Arensmana (INEOS Grenadiers) je tempo ubežne skupine prepočasen, zato je pospešil in se odpeljal naprej. Sledita mu lahko le Martinez in Johannessen. Sepp Kuss in Simon Yates, oba kolesarja Visme, sta nekoliko zaostala in vozita skupaj. Kaj pripravljata?

39 km do cilja: Zasledovalna skupina z Norvežanom Tobiasom Halland Johannessenom (Uno-X Mobility), osmim v skupnem seštevku dirke, je na vzponu na prelaz Peyresourde ujela ubežno trojico, tako da je na čelu dirke zdaj šest kolesarjev: Sepp Kuss, Valentin Paret-Peintre, Lenny Martinez, Thymen Arensman in Tobias Halland Johannessen. Glavnina s favoriti, kjer tempo narekuje Pavel Sivakov iz Emiratov, zaostaja samo še dobri dve minuti.

40 km do cilja: Trojica na čelu dirke Lenny Martinez, Sepp Kuss in Valentin Paret-Peintre je že načela tretji klanec dneva, prelaz Peyresourde. Del so včeraj prevozili v okviru gorskega kronometra (7.1km, 8.1%).

Lenny Martinez slowed down on the descent of the Col d'Aspin to wait for the @seppkuss - @Valent1_Paret duo. They are now three with a lead of 3'30" over the Yellow Jersey group. 3️⃣



Lenny Martinez s'est relevé dans la descente du Col d'Aspin pour attendre le duo @seppkuss -… pic.twitter.com/CJGgStzDk9 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

63 km do cilja: 22-letni Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) vztraja pri svoji pogumni vožnji in je prvi prečkal drugi gorski cilj etape Col d'Aspin (5km, 7.4%). Na spustu sta ga ujela Sepp Kuss (Visma) in Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Za njimi je večja zasledovalna skupina, ki zaostaja 1:50 minute, skupina z rumeno majico pa ima 3:20 minute zaostanka. Sledi tretji vzpon dneva, klanec 1. kategorije Col de Peyresourde.

⚪🔴 After the Tourmalet, the Aspin! 🇫🇷 Lenny Martinez continues his harvest of points for the polka dot jersey!



⚪🔴 Après le Tourmalet, l'Aspin ! 🇫🇷 Lenny Martinez poursuit sa moisson de points pour le @maillotapois !#TDF2025 pic.twitter.com/vY21GYSrfL — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

68 km do cilja: Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) je že na vznožju drugega vzpona etape Col d'Aspin (5km, 7.4%). Pred Seppom Kussom in Valentinom Paret-Peintrom (Soudal Quick-Step) ima še vedno nekaj manj kot minuto prednosti, pred drugo zasledovalno skupino, v kateri je kar 14 kolesarjev, tudi Simon Yates, letošnji zmagovalec Gira, pa že dve minuti in pol. Skupina z rumeno majico Pogačarjem, Vingegaardom, Lipowitzem, ki je virtualno napredoval na tretje mesto, Rogličem (ki je virtualno zdaj šesti) in ostalimi favoriti pa več kot štiri minute.

We start the ascent of the Col d'Aspin, here we go for 5 km at 7.6%. 📈



On débute l'ascension du Col d'Aspin, c'est parti pour 5 km à 7,6% ⛰️#TDF2025 pic.twitter.com/8v7GCLOIze — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

76 km do cilja: Lenny Martinez (Bahrain Victorious) še vedno vztraja na čelu dirke. Opravil je že z nevarnim spustom na spolzkem asfaltu in ga kmalu čaka nov vzpon, tokrat na Col d'Aspin. Pred prvo zasledovalno skupino s Seppom Kussom ima 50 sekund prednosti, pred drugo s Simonom Yatesom (oba sta moštvena kolega Vingegaarda pri Vismi) pa 1:30 minute. Skupina s Pogačarjem, Vingegaardom, Lipowitzem (ki je po odstopu Evenepoela napredoval na tretje mesto) in Rogličem zaostaja 3:40 minute.

🏁 80 km



The chasing group split up on the descent, with Lenny Martinez only 1'05" ahead of the group led by Sepp Kuss.



Le groupe des poursuivants s'est éparpillés dans la descente, Lenny Martinez ne compte plus qu'1'05" d'avance sur le groupe mené par Sepp Kuss #TDF2025 pic.twitter.com/HHqYuCbP6G — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

94 km do cilja: Domači matador Lenny Martinez, moštveni kolega Mateja Mohoriča pri Bahrain Victoriousu, je prvi prečkal gorski cilj na Tourmaletu. Pred zasledovalno skupino ima kar 1:40 minute prednosti, pred skupino z rumeno majico s Pogačarjem, Rogličem in Vingegaardom pa kar 3:22 minute. Kolesarji si oblačijo vetrovke, čaka jih dolg, hladen in deževen spust v dolino.

99 km do cilja: Remco Evenepoel je odstopil! Povsem izčrpan je sestopil iz kolesa in sedel v ekipni avtomobil. Nekaj sekund pozneje je dirko zapustil tudi Matthias Skjelmose, ki je danes grdo padel in se kot kaže tudi resno poškodoval. Medtem Lenny Martinez sam nadaljuje pot proti vrhu Tourmaleta, ki je povsem ovit v oblake. Očitno se mu nasmiha maksimalno število točk na gorskem cilju ekstra kategorije.

❌ A last beautiful gesture despite the suffering. 🤍

It's over for @EvenepoelRemco who's retiring from the #TDF2025.



❌ Un dernier beau geste malgré la souffrance. 🤍

C'est fini pour @EvenepoelRemco qui abandonne le #TDF2025. pic.twitter.com/w4dryAd5e4 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Following his crash earlier in the stage, 🇩🇰 @skjelmose_

abandons the #TDF2025



Suite à sa chute en début d'étape, 🇩🇰 @skjelmose_

abandonne le #TDF2025 pic.twitter.com/6WVvZ72qij — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

100 km do cilja: Medtem ko se Remco Evenepoel, do zdaj tretji v skupnem seštevku, muči v ozadju in bo kot vse kaže danes odstopil, sta se Lenny Martinez in Ben O'Connor odpeljali ubežni skupini in zdaj sama nadaljujeta z vožnjo proti vrha Tourmaleta.

Foto: Reuters

101 km do cilja: Remco Evenepoel, tretji v skupnem seštevku Toura je povsem izmučen, vozi se ob ekipnem avtomobilu in ne želi, da so kamere zraven.

107 km do cilja: Skupina kolesarjev se je odlepila iz glavnine, med njimi so tudi Enric Mas (Movistar), ki ima ob sebi kar tri pomočnike, zmagovalec Vuelte Sepp Kuss (Visma) in drugi v razvrstitvi za pikčasto majico Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), ki si želi čim več točk na gorskih ciljih.

Remco Evenepoel finds himself at the back of the peloton at the start of the Tourmalet climb. 🇧🇪@EvenepoelRemco est déjà distancé du peloton au début de l'ascension du Tourmalet 🤍#TDF2025 pic.twitter.com/i89v31tSd9 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

110 km do cilja: Glavnina je načela vzpon na sloviti klanec Col du Tourmalet, prvi gorski cilj današnje etape. Na čelo karavane se je postavil Tim Wellens, tik za njim se vozi vodilni na dirki Tadej Pogačar. Tempo je očitno prehud tudi za nosilca bele majice Remca Evenepoela, ki je spet povsem omagal.

Here we go for the Col du Tourmalet!! ⛰️



C'est parti pour le Col du Tourmalet !! 🥵#TDF2025 pic.twitter.com/35Hp8wmZwo — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

112 km do cilja: Glavnina je že na letečem cilju, delo kolesarjev ekipe Lidl-Trek je obrodilo sadove. Njihov najboljši sprinter Jonathan Milan je prvi prečkal črto vmesnega cilja in pobral maksimalno število točk (20). Drugo mesto je osvojil Mathieu van der Poel (17), tretje pa Biniam Girmay (15). Milan ima v seštevku najboljšega po točkah 45 točk naskoka pred Pogačarjem.

💚 Job done for Jonathan Milan and @LidlTrek! The green jersey takes 20 points at the intermediate sprint.



💚 Mission accomplie pour Jonathan Milan et @LidlTrek ! Le maillot vert @wlcmagazine prend 20 points au sprint intermédiaire.#TDF2025 pic.twitter.com/yvoaCurk67 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

115 km do cilja: Kolesarji so vse bližje letečemu cilju v Esquièze-Sère, nato jih čaka vzpon na sloviti Col du Tourmalet, prvi gorski cilj današnje etape. Glavnina, ki drvi po tempu kolesarjev ekipe Lidl-Trek, je že ujela ubežno trojico.

😞Nevermind.. With 🇺🇸 @LidlTrek pulling the peloton, the trio are reeled in 4km away from the intermediate sprint.



Avec 🇺🇸 @LidlTrek qui contrôle le peloton, le trio est repris à 4km du sprint intermédiaire.#TDF2025 pic.twitter.com/0XaugUholw — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

121 km do cilja: Novi poskusi pobega, skoraj 30 sekund prednosti so si uspeli ustvariti trije kolesarji: Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki nastopa na svojem zadnjem Touru v karieri, Quentin Pacher (Groupama - FDJ) in Matteo Vercher (TotalEnergies). Matthias Skjelmose, ki je 129 km do cilja trčil ob prometni znak in padel, se vozi ob medicinskem vozilu, kjer mu bodo dodatno oskrbeli poškodovano roko.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GeraintThomas86, 🇫🇷 Quentin Pacher and 🇫🇷 Matteo Vercher are the next to go for a breakaway and it's looking positive for them.



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GeraintThomas86, 🇫🇷 Quentin Pacher et 🇫🇷 Matteo Vercher sont parti à trois et ça se présente bien pour eux.#TDF2025 pic.twitter.com/0lPde2HtZF — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

129 km do cilja: Padec! Ob bližnjem srečanju s prometnim znakom se je na tleh znašel Danec Matthias Skjelmose (Lidl-Trek), ki je danes sodil v širši krog favoritov za etapno zmago. Po hitrem zdravniškem pregledu, ki je očitno izključil pretres možganov, je hitro skočil nazaj na kolo in nadaljuje z vožnjo. Kot je razbrati iz fotografije, ima precej odrgnjeno levo roko.

Mattias Skjelmose crashed, injuring his left arm but was seen to by the medical team and resumes the race.



Chute de Mattias Skjelmose, il est touché au bras gauche et a été pris en charge par l'équipe médicale mais il a repris la course #TDF2025 pic.twitter.com/0irvzkG0TF — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

145 km do cilja: Nov odstop na Touru. S kolesa je sestopil Steff Cras, kolesar ekipe TotalEnergies, ki se je po podatkih iz njegove ekipe že zjutraj izjemno slabo počutil. Peščica kolesarjev (Geraint Thomas, Woods, Jegat in Martin) si je uspela nabrati nekaj prednosti pred glavnino, a kolesarji Visme niso zadovoljni in skušajo pobeg nevtralizirati. Očitno je, da si v ubežni skupini želijo svojega predstavnika.

159 km do cilja: Glavnina je ujela Jonathana Milana, zdaj se je iz glavnine izstrelil moštveni kolega Mateja Mohoriča Fred Wright. Tudi njegov napad je glavnina hitro nevtralizirala.

⛪ The peloton crosses Lourdes and passes close to the sanctuary.



⛪ Le peloton traverse Lourdes et passe à proximité du sanctuaire.#TDF2025 pic.twitter.com/aD26s4r8M3 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

12.20 - Zelo hitro po zamahu startne zastavice iz avta direktorja dirke so se začeli vrstiti napadi (Alaphilippe, Simmons, Pacher, Leknessund), a za zdaj je bil uspešen zgolj italijanski sprinter, nosilec zelene majice Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki cilja na leteči cilj na 70. kilometru trase. Pred glavnino si je nabral okoli 20 sekund prednosti, a ta hitro kopni.

💚 Milan: "Guys, what do I do now?"



🗣️ Milan : "Les gars qu'est-ce que je fais maintenant ?"#TDF2025 l @LidlTrek pic.twitter.com/Bzsua1q9tr — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

12.00 - Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes se etapa začenja uro bolj zgodaj kot ponavadi. Kaj se obeta? Še en naporen dan, a vsaj vroče kot kaže ne bo, na startu v Pauju je celo deževalo.