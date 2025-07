Pogačar pred sanjsko vožnjo sprejel posebno odločitev

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je v 13. etapi Dirke po Franciji navdušil s še eno mojstrovino. Na zahtevnem kronometru je brez radijske povezave vozil zgolj po občutku, a vseeno pometel s konkurenco in dosegel že svojo 21. etapno zmago na Touru ter četrto letošnjo. V skupnem seštevku ima zdaj pred drugouvrščenim Jonasom Vingegaardom že kar 4 minute in 7 sekund prednosti. "Super sem vesel. Kronometer je imel velik vprašaj že v decembru. Vse sem si želel, da je perfektno. Ekipa je naredila vse, da sem na vrhu," je ob prihodu v cilj pripovedoval slovenski as.

Tadej Pogačar ne pojenja. Po izjemni vožnji v četrtek na zaključnem vzponu na Hautacam, kjer mu nihče ni mogel slediti, je novo sanjsko vožnjo odpeljal v petek na posamičnem kronometru.

Njegova odločitev, da bo kronometer odpeljal brez radijske povezave, je za mnoge presenetljiva. A ne zanj, ki ima izjemen občutek za vožnjo. "Rekel sem, da grem brez radia. Taktika je, da grem na polno od začetka. Zanašal sem se na čas na merjenju vmesnega časa. Videl sem, da sem pri prvem že v zelenem, kar mi je dalo spodbudo. Pri drugem je bilo še hitreje, zato sem vedel, da imam dober tempo in bo dober kronometer."

"Kronometer je imel velik vprašaj že v decembru"

Na dodatno vprašanje novinarja Eurosporta, če je torej kolesaril povsem na lastne občutke, je pristavil: "Nekako tako ja. Govoril sem si, da ne smem pregoreti v prvem delu. Na koncu sem skoraj. Zadnje tri kilometre sem nekoliko resetiral. Malce sem zmanjšal moč, ker sem vedel, da je zaključek zelo strm. Hotel sem na zadnji del priti z dokaj dobrimi nogami."

Foto: Guliverimage

Dan se je zanj začel obetavno, saj je imel odlične priprave in jasen fokus: od štarta do cilja voziti na polno: "Super sem vesel. Kronometer je imel velik vprašaj že v decembru. Želel sem si, da bo perfektno. Ekipa je naredila vse, da sem na vrhu. Dobro sem začel dan. Dobre priprave sem imel. Osredotočen sem bil, da grem na polno od štarta. Da bom poganjal pedala kolikor lahko. Na koncu me je skoraj pobralo. Videl sem časovnico na koncu in mi je dala dodaten push, da bom zmagal."

Veliko vprašanje je bilo, s kakšnim kolesom začeti današnji dan. Nekateri so se odločili za tistega prilagojenega za kronometer, kakršnega sta izbrala drugi in tretji Jonas Vingegaard in Primož Roglič. Zakaj se je Pogi odločil za drugačnega, je povedal v pogovoru za Eurosport: "To je bil največji izziv, katero kolo izbrati. 99 odstotkov smo na cestnem kolesu. Če ne moreš pritiskati na kronometer kolesu tako kot na cestnem kolesu, sem mi je zdelo smiselno, da bom kolesaril s kolesom, na katerem se počutim udobno. Dobro se je izpeljalo zame."

Pogačar jasno, na kaj bo treba biti v nadaljevanju Toura osredotočen?

Po predstavah v zadnjih dveh dneh je nekako jasno, da je Pogačar naredil dva odločna koraka k četrti skupni zmagi na Dirki po Franciji. Zaostanek Jonasa Vingegaarda štiri minute in sedem sekund je že ogromen in glede na prikazano ni videti, da bi se slovenski šampion lahko sploh zlomil, zato si slovenski ljubitelji kolesarstva že manejo roke pred nadaljevanjem Toura.

Zaključnih 500 metrov je bilo izjemno strhmi, je izpostavil Pogi. Foto: Guliverimage

Ali so karte že postavljene? "Upam, da. Bomo videli v naslednjih gorskih etapah. Če bomo nadaljevali kot v zadnjih dneh, nadaljevati moramo kot prava ekipa, bo dobro. Vsak dan moramo biti zbrani, dobro se prehranjevati. Ne smemo pozabiti na najmanjše malenkosti, podrobnosti," je odgovoril Pogačar novinarju slovenske nacionalne televizije.

Že v soboto bo nova izjemno težka gorska etapa, ki bo naredila novo selekcijo med najboljšimi: "Pireneji so mi bili vedno všeč. Veselim se podobne etape, kot smo jo že prekolesarili. Kar ne poznam, je zadnji klanec. A je podoben kot vsi ostali v Pirenejih. Se že veselim."

Rezultati 13. etape

Results powered by FirstCycling.co