Bryan Coquard si je v četrtkovi etapi s ciljnim vzponom na Hautacam zlomil prstanec na desni roki, potem ko je pri veliki hitrosti poskušal zagrabiti vrečko (musette), polno plastenk. "Ko sem prijel vrečko, me je takoj močno zabolelo. Pogledal sem roko in prst je bil zvit. Ko sem se ustavil pri zdravnikih, sploh nisem vedel, kaj se dogaja. Odločil sem se, da nadaljujem, a bila je dolga kalvarija," je razlagal novinarjem na vrhu klanca.

💪 Despite two fractured fingers at the beginning of the stage, 🇫🇷 @bryancoquard hung in there and finished the stage bravely and on time!



💪 Malgré deux doigts fracturés en début d'étape, 🇫🇷 @bryancoquard s'est accroché et termine l'étape au courage et dans les délais !… pic.twitter.com/NaZsEHUecX