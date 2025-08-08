Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Izpustil bo zadnjo pripravljalno tekmo

Roberta Lewandowskega ustavile težave s stegensko mišico

Robert Lewandowski | Robert Lewandowski bo zaradi težav s stegensko mišico izpustil zadnjo pripravljalno tekmo Barcelone. Bo pripravljen na uvod v španski ligi, ki Katalonce čaka 16. avgusta? | Foto Reuters

Robert Lewandowski bo zaradi težav s stegensko mišico izpustil zadnjo pripravljalno tekmo Barcelone. Bo pripravljen na uvod v španski ligi, ki Katalonce čaka 16. avgusta?

Foto: Reuters

Zvezdnik Barcelone Robert Lewandowski bo zaradi težav z levo stegensko mišico izpustil nedeljsko tekmo. Kdaj bo nared za tekmovalne napore, še ni jasno.

Poljski napadalec Robert Lewandowski ima teden dni pred začetkom španskega prvenstva, v katerem bodo Katalonci branili naslov, težave s stegensko mišico.

Katalonski klub je zapisal, da bo zaradi teh izpustil zadnjo pripravljalno tekmo s Comom, ki jo bodo odigrali v nedeljo. Kdaj se bo vrnil v tekmovalni ritem, bo odvisno od okrevanja.

Barcelona bo branjenje lovorike v la ligi začela v soboto, 16. avgusta, na gostovanju pri Mallorci.

