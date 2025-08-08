Zvezdnik Barcelone Robert Lewandowski bo zaradi težav z levo stegensko mišico izpustil nedeljsko tekmo. Kdaj bo nared za tekmovalne napore, še ni jasno.

Poljski napadalec Robert Lewandowski ima teden dni pred začetkom španskega prvenstva, v katerem bodo Katalonci branili naslov, težave s stegensko mišico.

Katalonski klub je zapisal, da bo zaradi teh izpustil zadnjo pripravljalno tekmo s Comom, ki jo bodo odigrali v nedeljo. Kdaj se bo vrnil v tekmovalni ritem, bo odvisno od okrevanja.

Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/FC5HpTggpS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2025

Barcelona bo branjenje lovorike v la ligi začela v soboto, 16. avgusta, na gostovanju pri Mallorci.