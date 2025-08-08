Benjamina Šeška čaka pester dan na Otoku

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Slovenski nogometaš Benjamin Šeško, ki je bil to poletje dolgo v središču pozornosti, je v četrtek zvečer že prispel v Manchester, kjer ga danes čaka pester dan. Že zjutraj je na sporedu zdravniški pregled, nato sledi podpis pogodbe z Manchester Unitedom, ki naj bi 22-letnega Posavca predstavil v soboto.

Benjamin Šeško
Sportal Šeško že v Manchestru, njegov let spremljalo več tisoč ljudi

Poletna prestopna saga se bliža h koncu. Benjamin Šeško, ki so ga sprva povezovali z Arsenalom, nato pa z Newcastlom in Manchester Unitedom, se bo na Otoku pridružil rdečim vragom iz Old Trafforda.

Kot je v četrtek poročal Fabrizio Romano, je 22-letnik z agentom Elvisom Bašanovićem poletel proti Manchestru in zvečer že pristal v Angliji.

Danes je pred njim pester petek. Že zjutraj se bo vse skupaj začelo z zdravniškim pregledom, ki mu bo sledil podpis pogodbe, United pa bo mladega Posavca predstavil v soboto.

Manchester United bo Leipzigu plačal 76,5 milijona evrov in še 8,5 milijona evrov v dodatkih, s čimer bo skupno prestop ocenjen na okoli 85 milijonov evrov. Kot poroča Romano, bo nato tudi uradno podpisal dolgoletno sodelovanje do junija 2030 s klubom, ki ga vodi Ruben Amorim. 

To je z naskokom najvišji prestop v zgodovini slovenskega nogometa. | Foto: Guliverimage To je z naskokom najvišji prestop v zgodovini slovenskega nogometa. Foto: Guliverimage

Najvišji prestop slovenskega nogometaša

To je sicer z naskokom najvišji prestop v zgodovini slovenskega nogometa, prejšnji, ki si ga je prav tako lastil Šeško, znaša 24 milijonov evrov.

Za njim je na lestvici Kevin Kampl, ki ga je Leipzig leta 2017 pripeljal iz Leverkusna za okroglih 20 milijonov evrov, Kamplu pa sledi Jaka Bijol, ki ga je za 18 milijonov evrov iz Udineseja kupil povratnik v elitno družbo Leeds United.

