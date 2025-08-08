Britanci se navdušujejo nad dekletom Benjamina Šeška, njen brat jim je že dobro znan

Že preden je v četrtek postalo uradno, da je Benjamin Šeško iz nemškega Leipziga prestopil v enega najbolj ikoničnih klubov na svetu, v Manchester United, so se britanski mediji razpisali o dekletu slovenskega visokoraslega nogometaša. Že nekaj let je 22-letni Radečan v razmerju s pet let starejšo Anito Vidović, sicer sestro Borisa Vidovića, ki je gledalce Otoka ljubezni letos navduševal v tem priljubljenem britanskem resničnostnem šovu. Nogometaš in njegova izbranka na družbenih omrežjih sicer ne delita pogosto skupnih fotografij in sta se v zadnjem času očitno odločila za bolj zasebno življenje.

Benjamin Šeško je v zvezi s pet let starejšo Anito Vidović že nekaj let. 27-letnica in 22-letni Radenčan sta v razmerju vsaj od nogometašega 19. leta oziroma Anitinega 24. leta starosti, so izbrskali britanski mediji, ki so našli njune prve skupne TikTok posnetke iz leta 2022.

V četrtek je vendarle postalo jasno, da bo slovenski visokorasli napadalec oblekel dres Manchester Uniteda, potem ko se je njegov novi klub dogovoril za pogoje pri prestopu z njegovim nekdanjim delodajalcem, nemškim RB Leipzigom. Kluba sta se dogovorila za prestop in odškodnino v skupni višini 85 milijona evrov (76,5 milijona bo obsegala odškodnina, še za 8,5 milijona evrov pa bo dodatkov). 22-letni novi napadalec rdečih vragov bo tako že danes v Manchestru opravil zdravstveni pregled, v soboto pa ga čaka še predstavitev v novem dresu.

V lanski sezoni je Šeško za nemški klub v Bundesligi v triintridesetih nastopih dosegel 13 zadetkov in pet podaj, ustvaril pa je tudi 19 priložnosti.

"Spoznajte osupljivo partnerico Benjamina Šeška, sestro priljubljenega Otočana iz šova Otok ljubezni," pa je Britancem dekle Benjamina Šeška predstavil britanski The Sun.

27-letna Anita Vidović Šeška redno spremlja na tribunah in mu je v oporo v njegovi športni karieri. Diplomirala je na Fakulteti za javno upravo, večino svojih družbenih omrežij pa je zaprla in jih skrbno varuje pred očmi javnosti, dejavnejša je na svojem profilu na TikToku. Kadar par objavi skupne fotografije, sta na njih videti zaljubljena, njegovo dekle pa redno deli svoje fotografije in videoposnetke v Šeškovih dresih s tribun na njegovih tekmah, so še izbrskali in zapisali britanski mediji. Kot razkriva njen prosil na Instagramu, je tudi ona z eno nogo že trdno na britanskih tleh, saj njen profil krasi opis: "V Veliki Britaniji."

"Njegova odlična forma v Bundesligi je pritegnila pozornost številnih vrhunskih klubov v Angliji, slovenski napadalec pa ne bi dosegel vsega brez podpore svojega dekleta Anite Vidović," so še o Šeškovi izbranki zapisali pri The Sun.

Brat izbranke Benjamina Šeška je Angležem že dobro znan

Zanimanje javnosti pa pri Britancih ni vzpodbudila le izbranka Benjamina Šeška. Še bolj kot ona je Otočanom že znan njen brat Boris Vidović, ki se je letos predstavil in tekmoval v britanskem resničnostnem šovu Otok ljubezni. 28-letnik je postal tudi prvi Slovenec, ki je nastopil v omenjenem šovu. Sicer pa je tudi on, tako kot Šeško, zelo povezan z nogometom. Kot so še zapisali pri The Sun, je prav zaradi Borisa njegova sestra Anita "odraščala ob nogometu po zaslugi njegovih prizadevanj v nižjih ligah Nemčije in Poljske". Boris je kopačke v svetu profesionalnega nogometa na klin obesil lansko leto, v karieri pa je med drugim zaigral tudi za klube, kot sta TSV Bicken in Ritzing.

Letos pa je Britance presenetil kot tekmovalec v 12. sezoni resničnostnega šova Otok ljubezni (Love Island), kjer so ga označili za zvezdo "Casa Amor", šov pa je moral že kmalu zapustiti.

